Aleš Loprais vyhrál 11. etapu Rallye Dakar a po pátém dílčím triumfu je dál druhý mezi kamiony. Podařilo se mu mírně stáhnout ztrátu na vedoucího Litevce Vaidotase Žalu, za kterým dvě etapy před koncem zaostává o 16:24 minuty. Čtvrtý byl v etapě Martin Šoltys, průběžně pátý je i nadále Martin Macík.

Účastníci 48. ročníku rallye absolvovali 346 km dlouhou rychlostní zkoušku. Loprais dokázal druhého Žalu porazit 2:31 minuty, Šoltys byl další tři minuty zpět. O pomyslné pódium jezdce Buggyry připravila dodatečná penalizace.

„Máme za sebou třetí vítěznou etapu v řadě, z čehož mám radost. Chtěli jsme ale ukrojit více (ze ztráty na Žalu), ale více to nešlo. Jeli jsme na maximum a pak jsme začali v prachu dojíždět buggyny. Jsem rád za to, že to je, jak to je,“ řekl Loprais na sociálních sítích.

Osobním automobilům dnes kraloval Švéd Mattias Ekström, v čele je i nadále Násir Attíja z Kataru, který dnes zajel až sedmnáctý čas s odstupem 12:47 minuty na Ekströma. Pětinásobný vítěz rallye nyní vede o 8:40 minuty před Španělem Nanim Romou. Doposud druhý Henk Lategan z JAR měl problémy a je ze hry o dobrý výsledek.

Prokop byl o minutu rychlejší než Attíja a obsadil 16. místo. Průběžně je čtyřiadvacátý. „Dneska to byl neskutečný mazec, obrovský rychlostní průměr. Těžká navigace ve velké rychlosti, takže Viky (navigátor Chytka) odvedl skvělou práci a my se krásně svezli. Na kamenech jsme hodně zpomalili, tam jsme nechali veškerý čas, protože jsem se bál dalšího defektu, kterých už jsme udělali letos hodně,“ uvedl Prokop s tím, že v kamenité pasáži před sebe pustil Romu jedoucího stejně jako on s Fordem. „Ale jinak mám úsměv na rtech,“ dodal Prokop.

Martin Prokop během Rallye Dakar

V kategorii motocyklů se dostal do čela Argentinec Luciano Benavides, ale zřejmě i kvůli taktizování Rickyho Brabce z USA. Vítěz z let 2020 a 2024 v závěru zpomalil, aby v pátek nestartoval jako první. Etapu vyhrál jeho krajan Skyler Howes. V celkovém hodnocení Brabec zaostává za Benavidesem o 23 sekund.

Milan Engel byl o 25 minut pomalejší než Howes a průběžně je dvacátý. „Dneska to bylo super, hodně rychlé. Občas jsem soupeřům nestíhal, ale snažil jsem se to dohánět v technických pasážích. Docela to upalovalo,“ řekl Engel.

Rallye Dakar - 11. etapa

Biša - Hanakíjá (882 km celkově/346 km rychlostní zkouška):

Automobily (kategorie Ultimate): 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) 2:47:22, 2. Dumas, Winocq (Fr./Ford) -1:22, 3. Sainz, Cruz (Šp./Ford) -2:26, ...16. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -11:43, 32. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -26:58, 48. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -41:03
Průběžné pořadí: 1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 44:39:59, 2. Roma, Haro (Šp./Ford) -8:40, 3. Loeb, Boulanger (Fr./Dacia) -18:37, ...24. Prokop, Chytka -4:19:06, 39. Trněný, Pritzl -11:17:02, 40. Zapletal, Sýkora -11:23:22

Motocykly: 1. Howes (USA/Honda) 3:09:02, 2. Van Beveren (Fr./Honda) -21, 3. Canet (Fr./KTM) -1:15, ...24. Engel (ČR/Kove) -25:19, 27. Drdaj -33:07, 41. Pabiška (oba ČR/KTM) -52:44
Průběžné pořadí: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 44:48:48, 2. Brabec (USA/Honda) -23, 3. Schareina (Šp./Honda) -15:16, ...20. Engel -6:22:31, 36. Pabiška -11:58:38, 41. Drdaj -14:37:31

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Iveco) 3:19:59, 2. Žala (Lit./Iveco) -2:31, 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) -4:19, 4. Šoltys (ČR/Buggyra) -5:42, ...7. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -9:17, 11. Valtr (ČR/Iveco) -28:07
Průběžné pořadí: 1. Žala 51:55:41, 2. Loprais -16:24, 3. Mitchel van den Brink -37:18, ...5. Macík -4:33:02, 7. Valtr -6:00:25

