Účastníci 48. ročníku soutěže ve středu absolvovali druhou část „maratonské“ etapy, před kterou spali v provizorním bivaku bez mechaniků. Motocyklisté a automobiloví jezdci navíc absolvovali oddělenou trať.
Prokop se po úterní havárii v dunách, po které nabral téměř čtyřhodinovou ztrátu a vypadl ze hry o přední umístění, opět držel s nejrychlejšími a na Serradoriho ztratil necelý deset minut. V průběžném pořadí se posunul mírně vpřed, po 9. etapě byl na 26. pozici.
„Viky (navigátor Chytka) dal přes noc auto dohromady, opravdu si máknul a moc se nevyspal. Dneska to byl mazec v dunách a rozbíječka jako blázen. Nám s pochroumanými krky tempo nešlo, docela to bolelo, ale hlavně že je Sid (auto) v bivaku a dostane péči. Hezký výsledek je v trapu, aspoň se budeme snažit dojet do cíle a připravit se na další Dakar,“ řekl Prokop na sociálních sítích.
Mezi motocyklisty byl dnes nejrychlejší Francouz Adrien van Beveren, do čela celkové klasifikace se po korekci výsledků dostal Ricky Brabec z USA. Dosavadní lídr a obhájce prvenství Australan Daniel Sanders měl pád a přímo na trati mu pomáhali Brabec se Španělem Toshou Schareinou, kterým organizátoři následně upravili čas. Sanders dojel do cíle s odstupem 28 minut s poraněným ramenem a není jisté, zda bude ve čtvrtek pokračovat.
Technické problémy měl Milan Engel, jenž po úterním nejlepším výsledku v ročníku (13.) ve středu ztratil 43 minuty. I tak se zatím posunul na průběžné 19. místo. Do cíle se ale dostal jen díky pomoci týmového kolegy, který jej táhl na laně. Z motoru mu totiž začal vytékat olej.