Rallye Český Krumlov nabídne i noční výstaviště, čeká se duel Kopecký - Mareš

„Předpověď je skoro letní, snad to vydrží. Podmínky budou pro posádky i diváky velmi dobré. Mezi nejlepšími jezdci rozhodují desetiny sekundy. Počasí umožní jet rychle,“ naznačuje před startem 53. ročníku závodu jeho hlavní pořadatel Pavel Kacerovský.
Letošní ročník nabídne kombinaci osvědčených úseků i atraktivních novinek. Organizátoři připravili celkem třináct rychlostních zkoušek na šesti úsecích, které prověří nejen rychlost, ale i techniku a koncentraci posádek.
„Trať jsme stavěli s důrazem na náročnost a pestrost. Po třinácti letech se do itineráře vrací úsek mezi Přídolím a Spolím, který znovu spojíme s původní podobou rychlostní zkoušky Rožmitál. Vznikne tak mimořádně náročná pasáž, která bude patřit k vrcholům celé soutěže,“ očekává Kacerovský.
Organizátoři se letos museli vypořádat také s řadou komplikací při sestavování přejezdů mezi erzetami, protože v celém kraji se opravuje řada silnic.
„Další tři měřené úseky jsme otočili do protisměru, legendární Malonty měří necelých 28 kilometrů a s velkou pravděpodobností půjde o nejdelší erzetu celé sezony,“ přibližuje Kacerovský.
Novinkou bude polookruh v Soběnově, který zpestří rychlostní zkoušku Kohout. „Fanoušci se mohou těšit také na návrat jednoho z divácky nejatraktivnějších momentů. Po roční pauze se znovu pojede večerní průjezd diváckou superspeciálkou na českobudějovickém výstavišti, a to v polovině páteční etapy,“ láká šéf závodu.
Centra krumlovské rallye jsou tradičně dvě – na budějovickém výstavišti a v Jelení zahradě v Českém Krumlově, kde se budou v sobotu večer vyhlašovat výsledky.
Pojedou i veterány
Soutěž startuje v pátek v 16 hodin na výstavišti, oficiální slavnostní start následuje v 17.20 hodin v Jelení zahradě. Kompletní program, výsledky či informace pro fanoušky naleznou zájemci na webu www.rallyekrumlov.cz.
Rallye Český Krumlov je součástí mezinárodního seriálu FIA European Rally Trophy i domácího šampionátu soudobých a historických vozidel. Lákadlem bude tradiční Rallye Legendy Show, ve které se vedle českých posádek představí také početná skupina členů německého klubu Slowly Sideways.
V soutěži se představí prakticky kompletní česká špička, což značí atraktivní souboj o vítězství. O svůj již desátý titul v tomto podniku bude usilovat Jan Kopecký. Naopak první vítězství na krumlovské rallye láká Filipa Mareše, který vyhrál nedávnou Rallye Šumava Klatovy a do závodu vyrazí jako první.
„Jan Kopecký je na naší rallye historicky nejúspěšnější a nejzkušenější. Šance mají i mladí jezdci Dominik Stříteský či Adam Březík,“ bilancuje Kacerovský.
Přípravy jsou ze strany pořadatelů téměř hotové, zbývají už jen poslední detaily. „Bylo to standardní, nenastaly žádné větší problémy. Chystáme poslední drobnosti. Snad si všichni užijeme krásnou rallye bez vážnějších nehod nebo potíží,“ přeje si.