Jezdce Rallye Český Krumlov čeká noční budějovické výstaviště

Rozkvetlé stromy a travou zarostlé zatáčky vystřídá spadané listí, klouzavý asfalt porostlý mechem nebo cesty zanesené vrstvou bláta po lesní těžbě.



Vůbec poprvé v historii se Rallye Český Krumlov pojede na podzim. Pořadatelé kvůli koronavirové pandemii museli 48. ročník hned dvakrát odložit, až letos se povedlo podnik domácího šampionátu uspořádat tak, aby k tratím mohli i diváci.

Ti si tak užijí řadu novinek, na které z obvyklých jarních termínů nejsou zvyklí. Ta největší čeká na fanoušky rallye v pátek v Českých Budějovicích.

„Poprvé, co se od roku 2007 jezdí superspeciální rychlostní zkouška na výstavišti, se bude závodit potmě,“ říká k jedné ze změn hlavní pořadatel závodu Pavel Kacerovský z CK motorsport. Dnešní prolog startuje v 18 hodin, ale lidé se mohou na výstaviště přijít podívat už na testovací jízdy od 14 hodin.

Oslava s Krestou a Trinerem

Organizátoři si na dnešek připravili ještě jednu motoristickou lahůdku. Přesně před padesáti lety je jela rallye v okolí Českého Krumlova poprvé. Jubileum chtějí oslavit také na výstavišti. Od 16.20 hodin se představí dva bývalí špičkoví piloti a tovární jezdci mladoboleslavské škody – Roman Kresta a Emil Triner.

Program Rallye Český Krumlov Pátek 11.30–15.00: Administrativní a technická přejímka, České Budějovice, výstaviště 14.00–16.00: Shakedown, České Budějovice, výstaviště 18.00: RZ 1, České Budějovice, výstaviště Sobota 10.30: Servis (15 minut), České Budějovice, výstaviště 11.35: Slavnostní start Rallye, Český Krumlov, Jelení zahrada 11.52: RZ 2, Spolí – Rožmitál na Šumavě 12.18: RZ 3, Rožmitál na Šumavě – Rožmberk nad Vltavou 13.05: RZ 4, Blansko – Svatý Jan nad Malší 13.29: Přeskupení, Velešín, parkoviště Jihostroj 14.34: RZ 5, České Budějovice, výstaviště 14.42: Servis (30 minut), České Budějovice, výstaviště 15.57: RZ 6, Spolí – Rožmitál na Šumavě 16.23: RZ 7, Rožmitál na Šumavě – Rožmberk nad Vltavou 17.10: RZ 8, Blansko – Svatý Jan nad Malší 17.58: Servis (45 minut), České Budějovice, výstaviště



Neděle 7.15: Servis (15 minut), České Budějovice, výstaviště 8.20: RZ 9, Soběnov – Předlesí 8.58: RZ 10, Rapotice – Rychnov nad Malší 9.44: Přeskupení, Kaplice, parkoviště u Ševčíků 10.54: Servis (30 minut), České Budějovice, výstaviště 12.14: RZ 11, Soběnov – Předlesí 12.52: RZ 12, Rapotice – Rychnov nad Malší 14.00: Cíl rallye a vyhlášení vítězů, Český Krumlov, Jelení zahrada

Prvně jmenovaný vyhrál Krumlov sedmkrát, Triner jednou. Teď divákům předvedou, že ze svého řidičského umění nic neztratili. „Při exhibičních jízdách budou sedět za volanty legendárních československých strojů Škoda 130 RS,“ prozrazuje Kacerovský.



Dnes se pojede jen jedna ostrá rychlostní zkouška (RZ), ta na výstavišti. Zítra jich následuje sedm. Pár minut před polednem odstartuje první auto na trať kousek za obcí Spolí u Českého Krumlova do RZ Rožmitál.

Jedna ze sobotních jistot však zůstává. Lidé zítra nepřijdou o noční průjezd ve Svatém Janu nad Malší, kde bude druhá etapa končit. „Změny jsou dílčí, takže například zkouška Rožmberk se pojede v opačném směru a bude navazovat na rožmitálskou RZ,“ podotýká hlavní pořadatel k zítřejšímu programu.

Pojede se i v neděli

Letos bude Rallye Český Krumlov rozdělena do tří dnů, tří etap. Závodit se bude i v neděli. „Je to zejména kvůli tomu, že v listopadu se velmi brzy stmívá. Kdybychom jeli podle klasického scénáře, celá páteční etapa by se musela odjet za tmy, což by nebylo pro diváky moc komfortní. Proto jsme program rozložili i do neděle. Zkouška na výstavišti je tedy jakýsi prolog a zbytek se pojede o víkendu. Chtěli jsme si ponechat tradiční duch celé soutěže a jednotlivých zkoušek,“ zmiňuje Kacerovský.

V neděli se mohou lidé těšit například na RZ Malonty, která bude však o pár kilometrů zkrácená. Tentokrát začíná v Rapoticích a končí v Rychnově nad Malší.

„Na této zkoušce se poprvé od roku 2009 vracíme k úseku mezi Tichou a Rychnovem nad Malší. Malonty budou měřit 25 kilometrů a jsou tak druhou nejdelší zkouškou v českém šampionátu,“ podotýká Kacerovský s tím, že v neděli se pojedou celkem čtyři testy.

Na 48. ročník Rallye Český Krumlov, který uzavírá letošní ročník mistrovství republiky, míří téměř celá domácí špička. Přihlásilo se 86 posádek. Na tratích tedy diváci uvidí umění Jana Kopeckého s Janem Hlouškem, Jana Černého s Petrem Černohorským, Václava Pecha s Petrem Uhlem, Miroslava Jakeše s Petrem Machů či Karla Trojana s Petrem Chlupem.

„Diváci uvidí boj o třetí místo v mistrovství,“ doplňuje Pavel Kacerovský. Domácí titul si s předstihem zajistil Jan Kopecký se Škodou Fabia Rally2 Evo, druhé místo už nikdo nevezme Filipu Marešovi ve stejném voze.

Na tratích v okolí Českého Krumlova nebudou ani letos chybět legendární vozy motorsportu – škodovky, lancie, porsche či BMW. „Milan Dolák junior ukáže divákům Toyotu Celica GT Four v dobových barvách, jaké zdobily soutěžní speciál jeho otce při vítězném startu na konci devadesátých let minulého století,“ přiblížil hlavní pořadatel rallye.