Rallye Český Krumlov: Favoritu se posmívají, bratři mu vylepšují pověst

Martin a Petr. Dva bratři. Jeden řídí a druhý naviguje. A společnost jim dělá letitá Škoda Favorit 136 L.

Sourozence Fazekašovy teď čekají pořádně perné a „rychlé“ dny. Se startovním číslem 117 se pokusí uspět na blížící se Rallye Český Krumlov v kategorii historiků.

„Kvůli Krumlovu jsme šli do mistrovství republiky, chtěli jsme si tady sjet. Je to naše domovská soutěž. Nikde jinde se vám totiž nestane, že po závodech za vámi přijdou kamarádi či rodina a řeknou vám, že vám na té a té zkoušce fandili a viděli vás na trati. To je na Krumlově krásné,“ libuje si mladší z bratrů, 31letý Martin Fazekaš.

A vysvětluje, proč závodí vozem, který patří mezi historiky. „Možná je s nimi snazší a také levnější svezení, ale my bychom stejně nový vůz nechtěli. Orientujeme se právě na stará auta, nová nám nic moc neříkají,“ usmívá se Martin. „K závodění to prostě patří, favorit nemá žádné posilovače a podobně. Řízení je tedy opravdu tvrdé a asi o trochu jiné než v moderních vozech,“ doplňuje. To, že Fazekašovi sáhli po autě z tuzemské produkce mladoboleslavské továrny, má řadu důvodů. Jeden z nich je i rodinný.

„Náš táta měl favorita řadu let. Navíc se nikomu moc nelíbí, lidi se mu posmívají. Ale když se dobře udělá, tak dokáže být docela rychlý. Tomu teda také lidé moc nevěří, ale jen do doby, než si je posadím vedle sebe. Pak většinou koukají. Takže i takto se snažíme favoritům vylepšovat jejich pověst,“ vysvětluje jezdec, který je povoláním automechanik. I možná proto volba padla na hranaté auto navržené italskou firmou Bertone. Konstrukce či oprava motoru by mu tak neměly dělat problémy.

V minulém ročníku posádka Martina a Petra Fazekašových vyhrála českokrumlovskou soutěž ve skupině E1. Pro letošní závod je tedy cíl jasný. Jihočeši jedoucí pod hlavičkou pořádajícího klubu ČK motorsport chtějí být s favoritem zase mezi nejlepšími.

Krumlov? Zatáčky a horizonty

„Vždycky si s bráchou říkáme, že hlavně chceme za sebou nechat nějaké silnější auto a zároveň nechceme mít před sebou nějaké slabší. To je naše krédo. Loni jsme byli v historikách celkově devátí, ale když jsem viděl letošní startovku, tak budeme asi rádi, když skončíme v naší kategorii na bedně,“ přemýšlí Martin Fazekaš.

Jeho o dva roky starší bratr Petr se k rallye dostal o něco později. „Začínali jsme závodit už dříve s kamarádem na amatérských soutěžích. On si pak pořídil děti a já musel na sedadlo spolujezdce někoho posadit. Pak mi brácha řekl, že to tedy zkusí, a od té doby už mě naviguje jen on. Teď už nám to šlape,“ chválí si Martin, který si od své práce a od závodění odpočine třeba malováním obrazů.

Podle předních českých rallyových jezdců, jako jsou Jan Kopecký či Václav Pech, je Rallye Český Krumlov jednou z nejhezčích soutěží v celém českém šampionátu. Typické jsou pro ni úzké rozbité cesty plné zatáček, horizonty a jarní rozkvetlá příroda.

„Vyrostlá vegetace je tu opravdu znát. Třeba na zkoušce Kohout moc nevidíte do zatáček, což je mnohdy nepříjemné. Na Krumlově se jezdí i v noci, což se už dneska také moc nenosí. Hlavní tedy je udělat si dobrý a přesný rozpis,“ upozorňuje Martin Fazekaš.

Sám bydlí ve Větřní a rád jezdí na kole, takže by si mohl trasy předem projet a prozkoumat. „Většina testů se jezdí v okolí Malont, kam se příliš nedostaneme. Dvě, tři zkoušky z kola známe. Krumlov jedeme popáté a proti borcům, co tu závodí léta a znají každý test, které se tolik nemění, to pak pro nás není tak moc velká výhoda,“ říká Fazekaš.

Sedmačtyřicátý ročník Rallye Český Krumlov odstartuje v pátek v 16 hodin na českobudějovickém výstavišti superspeciální zkouškou. Klasické rallye bude už poosmé dělat společnost soutěž Czech New Energies Rallye, kde budou mezi sebou soutěžit v rallye pravidelnosti auta na elektřinu či zemní plyn.

Kdo vyhraje letošní ročník Rallye Český Krumlov a jestli sourozenci Fazekašovi obhájí loňské vítězství, bude jasné v sobotu po šestnácté hodině.