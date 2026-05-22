Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rallye Český Krumlov 2026: program, výsledky, startovní listina, trasa

Autor:
  9:49
Rallye Český Krumlov je druhým podnikem sezony mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V našem článku najdete program závodu, který se koná 22. a 23. května 2026, jeho výsledky, přihlášené posádky nebo předchozí vítěze.

Rallye Český Krumlov 2025. V akci posádka vozu Škoda Fabia RS Rally2 Jan Kopecký- Jiří Hovorka na trati RZ 3 Kohout-Sv.Ján. | foto: ČTK

Výsledky 53. Rallye Český Krumlov 2026

Zde najdete výsledky po jednotlivých etapách.

EtapaVýsledky
1. etapa (pátek 22. května)
2. etapa (sobota 23. května)

Program Rallye Český Krumlov 2026

Pátek 22. 5. 2026

RZNázevStart
RZ 1CB Auto Rallye Aréna16:00
RZ 2DAŇHEL Přídolí 117:39
RZ 3MOL Ján 118:40
RZ 4CB Auto Rallye Aréna19:35
RZ 5DAŇHEL Přídolí 221:32
RZ 6MOL Ján 222:16

Sobota 23. 5. 2026

RZNázevStart
RZ 7ŠKODA Kohout 19:09
RZ 8SM produkt Malonty 19:48
RZ 9INOTECH electronic Malšín 110:57
RZ 10CB Auto Rallye Aréna12:06
RZ 11ŠKODA Kohout 214:12
RZ 12SM produkt Malonty 214:51
RZ 13INOTECH electronic Malšín 216:00
CÍLČeský Krumlov, Jelení zahrada16:35

Další program

ČasUdálostMísto
19:30Slavnostní vyhlášení vítězůČeský Krumlov, Jelení zahrada
22:00Rallye afterpartyČeský Krumlov, City Lounge

Startovní listina Rallye Český Krumlov 2026

V soutěži se představí prakticky kompletní česká špička, což značí atraktivní souboj o vítězství. O svůj již desátý titul v tomto podniku bude usilovat Jan Kopecký. Naopak první vítězství na krumlovské rallye láká Filipa Mareše, který vyhrál nedávnou Rallye Šumava Klatovy a do závodu vyrazí jako první.

Kompletní startovní listinu najdete na stránkách závodu.

Rallye Legendy Show

Rallye Český Krumlov je součástí mezinárodního seriálu FIA European Rally Trophy i domácího šampionátu soudobých a historických vozidel. Lákadlem bude i tradiční Rallye Legendy Show, ve které se vedle českých posádek představí také početná skupina členů německého klubu Slowly Sideways. Startuje v 15:20 na Výstavišti v Českých Budějovicích. (Startovní listina ZDE).

Vstupenky na Rallye Český Krumlov 2026

Vstupné na rychlostní zkoušky a do servisních zón je řešeno zakoupením oficiálního programu, který stojí 80 Kč. Pro fajnšmekry, kteří nemají hluboko do kapsy, jsou k dispozici také VIP vstupenky za 2500 Kč.

Program Rallye Český Krumlov 2026 můžete koupit na těchto místech:

MěstoMísto
Český KrumlovČerpací stanice OMV, Domoradice
Český KrumlovČerpací stanice ORLEN, Domoradice
Český KrumlovČerpací stanice MOL, Nemocniční ulice
Český KrumlovČerpací stanice MOL, Chvalšinská
Český KrumlovAutodíly PROAUTO-CZ s.r.o., Špičák
České BudějoviceČerpací stanice MOL, Dlouhá louka (u Kauflandu)
České BudějoviceČerpací stanice ORLEN, Nádražní ulice
České BudějoviceČerpací stanice EuroOil, Rudolfovská třída
KapliceČerpací stanice RoBiN OIL, Omlenická
KapliceKavárna Pod věží, Náměstí
KapliceKulturní a informační centrum, Linecká
Kamenný ÚjezdČerpací stanice PLETKA

VIP vstupenku můžete zakoupit ZDE.

Kde sledovat Rallye Český Krumlov 2026

  • Rallye Český Krumlov 2026 bude možné sledovat přímo na místě ve fan zónách u rychlostních zkoušek. Mapu diváckých míst najdete ZDE
  • Krátké sestřihy a reportáže lze očekávat ve sportovních pořadech a zpravodajství na ČT sport.
  • Oblíbeným zdrojem nejaktuálnějších průběžných výsledků je portál ewrc-results.com.

Vítězové Rallye Český Krumlov

Nejúspěšnějším závodníkem českokrumlovské rallye byl dlouhou dobu Roman Kresta, který ji vyhrál sedmkrát – naposledy v roce 2011 popáté v řadě. V roce 2022 ho nicméně dorovnal Jan Kopecký a následně Krestovo maximum překonal. Pětkrát se z triumfu radoval Václav Pech.

RočníkPosádkaVůz
2025Jan Kopecký, Jiří Hovorka Škoda Fabia RS Rally2
2024Dominik Stříteský, Jiří HovorkaŠkoda Fabia RS Rally2
2023Jan Kopecký, Jan HloušekŠkoda Fabia RS Rally2
2022Jan Kopecký, Jan HloušekŠkoda Fabia Rally2 Evo
2021Václav Pech, Petr UhelFord Focus WRC
2020závod se nejel (koronavirus)závod se nejel (koronavirus)
2019Jan Kopecký, Pavel DreslerŠkoda Fabia R5 Evo

Vítězové MČR v rallye

Minulý rok se mistrem ČR v rallye stal Jan Kopecký. Dominik Stříteský loni závodil především v mistrovství Evropy a v Česku se zúčastnil jen poloviny podniků.

RokVítěz (jezdec, spolujezdec, vůz)
2025Jan Kopecký, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
2024Dominik Stříteský, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
2023Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2)
2022Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
2021Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
2020Václav Pech, Petr Uhel (Ford Focus RS WRC ‚06)
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Tanová vs. FruhvirtováTenis - - 22. 5. 2026:Tanová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
22. 5. 11:00
  • 2.36
  • -
  • 1.52
Bartoň vs. Jorda SanchisTenis - - 22. 5. 2026:Bartoň vs. Jorda Sanchis //www.idnes.cz/sport
22. 5. 14:30
  • 1.39
  • -
  • 2.93
Navarrová vs. LiováTenis - - 22. 5. 2026:Navarrová vs. Liová //www.idnes.cz/sport
22. 5. 14:30
  • 2.23
  • -
  • 1.73
Kanada vs. SlovinskoHokej - Skupina B - 22. 5. 2026:Kanada vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
22. 5. 16:20
  • 1.01
  • 30.00
  • 45.00
Německo vs. MaďarskoHokej - Skupina A - 22. 5. 2026:Německo vs. Maďarsko //www.idnes.cz/sport
22. 5. 16:20
  • 1.18
  • 8.17
  • 14.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Rallye Český Krumlov 2026: program, výsledky, startovní listina, trasa

Rallye Český Krumlov 2025. V akci posádka vozu Škoda Fabia RS Rally2 Jan...

Rallye Český Krumlov je druhým podnikem sezony mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V našem článku najdete program závodu, který se koná 22. a 23. května 2026, jeho výsledky,...

22. května 2026  9:49

Varnsdorfský McGregor restartuje kariéru: Pokyny na hřišti dávám i ukrajinsky

Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf....

Na hráče křičí česky, anglicky, ale i ukrajinsky. Fotbalový brankář Adam Richter se v třetiligovém Varnsdorfu, který vsadil na mezinárodní sestavu, mění v polyglota. A jako kapitán teď kopíruje...

22. května 2026  9:30

Lyžařský Světový pohár ve Špindlerově Mlýně skončil ve ztrátě 24 milionů korun

Mikaela Shiffrinová (uprostřed) se raduje z triumfu ve slalomu ve Špindlerově...

Lednový Světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou 24 milionů korun, uvedly SeznamZprávy. O deficitu akce, která do Krkonoš přitáhla ženskou světovou špičku včetně...

22. května 2026  9:20

České naděje pro Paříž: komu sedne antuka? Šance pro Muchovou i Lehečku

Jiří Lehečka na turnaji v Madridu

V mužském pavouku odskočený suverén Jannik Sinner, mezi ženami se naopak rýsuje více favoritek. A do toho stále důraznější tlak tenistů na větší finanční odměny. Letošní Roland Garros, které začne už...

22. května 2026  9:09

Hamzová byla v pěti minutách skoro u všeho, Minnesota porazila Toronto

Eliška Hamzová hledá spoluhráčku, brání ji Lexi Heldová.

Eliška Hamzová přispěla ve WNBA k vítězství basketbalistek Minnesota Lynx nad Toronto Tempo 100:72 čtyřmi body, šesti doskoky a dvěma asistencemi. Pro českou rozehrávačku to byl zatím nejvydařenější...

22. května 2026  9:02

Slovensko - Česko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida Tomáška (tváří...

Čeští hokejisté mají před sebou pátý duel na mistrovství světa ve Švýcarsku. Po vítězství nad Itálií vyzvou Slovensko. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Slovensko - Česko sledovat živě,...

22. května 2026  8:59

Tým, který má šmrnc. I povzbudivý signál. Koubkův mírný pokrok v mezích možností

Trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci k nominaci české fotbalové...

Musí to být zvláštní mix pocitů. Jste blízko. Dostáváte třeba i nečekanou šanci porvat se o životní sen. Ovšem s rizikem, že když to neklapne, zůstanete doma u televize. Kolik hráčů je v nominaci...

22. května 2026  8:26

Knicks dál sviští Východem. Druhý bod jim zajistil Hart, Cleveland musí zabrat doma

Josh Hart ve druhém konferenčním finále.

New York Knicks porazili 109:93 Cleveland Cavaliers a ve finále Východní konference NBA po dvou domácích zápasech v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0. Největší podíl na výhře měl americký...

22. května 2026  7:54

Rozjetý Montreal roznesl Carolinu. Dobeš pochytal 25 střel, zářil Slafkovský

Jakub Dobeš sleduje kotouč před svojí brankou.

Hokejisté Montrealu suverénně zvítězili v úvodním zápase finále Východní konference play off NHL. Odpočatou Carolinu přestříleli jednoznačně 6:2. Vidět byl hlavně slovenský útočník Juraj Slafkovský...

22. května 2026  6:52,  aktualizováno  7:22

Jak lovec etap kradl i na Giru. A Bahrain byl dvojnásobně Victorious

Alec Segaert slaví vítězství v cíli 12. etapy.

Někdy ve středu večer Alec Segaert pohlédl do itineráře dvanácté etapy a všiml si – možná sám, možná s přispěním sportovních ředitelů – sympatické zatáčky kousek před cílem. Tady za to vezmu, řekl si...

22. května 2026  7:19

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Teenagera v Mexiku měli už Čechoslováci. Vyhraje teď konkurz o zážitek Sochůrek?

Hugo Sochůrek ze Sparty spěchá za míčem během utkání s Alkmaarem.

Vlastně mu tenkrát v Mexiku ani nevadilo, že se celou dobu jenom kochal. Bylo mu devatenáct let. Do nominace trenéra Jozefa Marka se před fotbalovým šampionátem 1970 vmáčkl jako nečekaný žolík z...

22. května 2026  6:27

Bacha, jdou Kanaďani! Jak Jágr utekl ze záchodu a Reichela srovnávali s Gretzkým

Premium
Zápas s Kanadou na MS 1990. V bráně Dominik Hašek

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Od sametové revoluce uběhlo pět měsíců. Život se měnil, hranice se pozvolna otevíraly, na politické scéně se vedl spor o název státu po pádu komunismu. A českoslovenští hokejisté mezitím bojovali o...

22. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.