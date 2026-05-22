Výsledky 53. Rallye Český Krumlov 2026
Zde najdete výsledky po jednotlivých etapách.
|Etapa
|Výsledky
|1. etapa (pátek 22. května)
|2. etapa (sobota 23. května)
Program Rallye Český Krumlov 2026
Pátek 22. 5. 2026
|RZ
|Název
|Start
|RZ 1
|CB Auto Rallye Aréna
|16:00
|RZ 2
|DAŇHEL Přídolí 1
|17:39
|RZ 3
|MOL Ján 1
|18:40
|RZ 4
|CB Auto Rallye Aréna
|19:35
|RZ 5
|DAŇHEL Přídolí 2
|21:32
|RZ 6
|MOL Ján 2
|22:16
Sobota 23. 5. 2026
|RZ
|Název
|Start
|RZ 7
|ŠKODA Kohout 1
|9:09
|RZ 8
|SM produkt Malonty 1
|9:48
|RZ 9
|INOTECH electronic Malšín 1
|10:57
|RZ 10
|CB Auto Rallye Aréna
|12:06
|RZ 11
|ŠKODA Kohout 2
|14:12
|RZ 12
|SM produkt Malonty 2
|14:51
|RZ 13
|INOTECH electronic Malšín 2
|16:00
|CÍL
|Český Krumlov, Jelení zahrada
|16:35
Další program
|Čas
|Událost
|Místo
|19:30
|Slavnostní vyhlášení vítězů
|Český Krumlov, Jelení zahrada
|22:00
|Rallye afterparty
|Český Krumlov, City Lounge
Startovní listina Rallye Český Krumlov 2026
V soutěži se představí prakticky kompletní česká špička, což značí atraktivní souboj o vítězství. O svůj již desátý titul v tomto podniku bude usilovat Jan Kopecký. Naopak první vítězství na krumlovské rallye láká Filipa Mareše, který vyhrál nedávnou Rallye Šumava Klatovy a do závodu vyrazí jako první.
Kompletní startovní listinu najdete na stránkách závodu.
Rallye Legendy Show
Rallye Český Krumlov je součástí mezinárodního seriálu FIA European Rally Trophy i domácího šampionátu soudobých a historických vozidel. Lákadlem bude i tradiční Rallye Legendy Show, ve které se vedle českých posádek představí také početná skupina členů německého klubu Slowly Sideways. Startuje v 15:20 na Výstavišti v Českých Budějovicích. (Startovní listina ZDE).
Vstupenky na Rallye Český Krumlov 2026
Vstupné na rychlostní zkoušky a do servisních zón je řešeno zakoupením oficiálního programu, který stojí 80 Kč. Pro fajnšmekry, kteří nemají hluboko do kapsy, jsou k dispozici také VIP vstupenky za 2500 Kč.
Program Rallye Český Krumlov 2026 můžete koupit na těchto místech:
|Město
|Místo
|Český Krumlov
|Čerpací stanice OMV, Domoradice
|Český Krumlov
|Čerpací stanice ORLEN, Domoradice
|Český Krumlov
|Čerpací stanice MOL, Nemocniční ulice
|Český Krumlov
|Čerpací stanice MOL, Chvalšinská
|Český Krumlov
|Autodíly PROAUTO-CZ s.r.o., Špičák
|České Budějovice
|Čerpací stanice MOL, Dlouhá louka (u Kauflandu)
|České Budějovice
|Čerpací stanice ORLEN, Nádražní ulice
|České Budějovice
|Čerpací stanice EuroOil, Rudolfovská třída
|Kaplice
|Čerpací stanice RoBiN OIL, Omlenická
|Kaplice
|Kavárna Pod věží, Náměstí
|Kaplice
|Kulturní a informační centrum, Linecká
|Kamenný Újezd
|Čerpací stanice PLETKA
VIP vstupenku můžete zakoupit ZDE.
Kde sledovat Rallye Český Krumlov 2026
- Rallye Český Krumlov 2026 bude možné sledovat přímo na místě ve fan zónách u rychlostních zkoušek. Mapu diváckých míst najdete ZDE
- Krátké sestřihy a reportáže lze očekávat ve sportovních pořadech a zpravodajství na ČT sport.
- Oblíbeným zdrojem nejaktuálnějších průběžných výsledků je portál ewrc-results.com.
Vítězové Rallye Český Krumlov
Nejúspěšnějším závodníkem českokrumlovské rallye byl dlouhou dobu Roman Kresta, který ji vyhrál sedmkrát – naposledy v roce 2011 popáté v řadě. V roce 2022 ho nicméně dorovnal Jan Kopecký a následně Krestovo maximum překonal. Pětkrát se z triumfu radoval Václav Pech.
|Ročník
|Posádka
|Vůz
|2025
|Jan Kopecký, Jiří Hovorka
|Škoda Fabia RS Rally2
|2024
|Dominik Stříteský, Jiří Hovorka
|Škoda Fabia RS Rally2
|2023
|Jan Kopecký, Jan Hloušek
|Škoda Fabia RS Rally2
|2022
|Jan Kopecký, Jan Hloušek
|Škoda Fabia Rally2 Evo
|2021
|Václav Pech, Petr Uhel
|Ford Focus WRC
|2020
|závod se nejel (koronavirus)
|závod se nejel (koronavirus)
|2019
|Jan Kopecký, Pavel Dresler
|Škoda Fabia R5 Evo
Vítězové MČR v rallye
Minulý rok se mistrem ČR v rallye stal Jan Kopecký. Dominik Stříteský loni závodil především v mistrovství Evropy a v Česku se zúčastnil jen poloviny podniků.
|Rok
|Vítěz (jezdec, spolujezdec, vůz)
|2025
|Jan Kopecký, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
|2024
|Dominik Stříteský, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
|2023
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2)
|2022
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
|2021
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
|2020
|Václav Pech, Petr Uhel (Ford Focus RS WRC ‚06)