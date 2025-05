Výsledky 52. Rallye Český Krumlov 2025

Zde najdete výsledky po jednotlivých etapách.

Etapa Výsledky 1. etapa (pátek 23. května) 2. etapa (sobota 24. května)

Program Rallye Český Krumlov 2025

Závod startuje tzv. shakedownem, neboli testovací rychlostní zkouškou už v pátek dopoledne.

Odpoledne ve tři čtvrtě na pět pak první vůz vyjede do ostré erzety České Budějovice, páteční program se navíc protáhne hodně do tmy – závěrečný test dne Kohout-Ján, který vznikl spojením dvou měřených úseků do jednoho, začne krátce po desáté.

V sobotu v 9:00 začíná druhá etapa, kterou tvoří sedm rychlostních zkoušek. Ta poslední je naplánovaná na 14:53, slavnostní finiš je následně v 16:12 v Českém Krumlově.

Celková délka činí lehce přes 523 kilometrů, z toho téměř 150 kilometrů je měřených.

Pátek 23. května RZ Místo Délka Start - Č. Budějovice (shakedown, výstaviště) 1,59 km 11:30 RZ 1 Č. Budějovice 1 (Auto Rallye Aréna, výstaviště) 2,94 km 16:45 RZ 2 Rožmitál 1 (Zátoň – Rožmitál na Šumavě) 6,31 km 18:22 RZ 3 Kohout-Ján 1 (Předlesí – Svatý Jan nad Malší) 23,98 km 19:06 RZ 4 Rožmitál 2 (Zátoň – Rožmitál na Šumavě) 6,31 km 21:20 RZ 5 Kohout-Ján 2 (Předlesí – Svatý Jan nad Malší) 23,98 km 22:04 Sobota 24. května RZ 6 Práčov 1 (Spolí – Všeměry) 5,14 km 9:00 RZ 7 Malšín 1 (Nahořany – Kyselov) 10,04 km 9:20 RZ 8 Malonty 1 (Rychnov nad Malší – Rapotice) 26,15 km 10:08 RZ 9 Č. Budějovice 2 (Auto Rallye Aréna, výstaviště) 2,94 km 12:23 RZ 10 Práčov 2 (Spolí – Všeměry) 5,14 km 13:45 RZ 11 Malšín 2 (Nahořany – Kyselov) 10,04 km 14:05 RZ 12 Malonty 2 (Rychnov nad Malší – Rapotice) 26,15 km 14:53

Rallye Český Krumlov má i letos mezinárodní statut – kromě národního šampionátu pro soudobé i historické vozy je klání znovu součástí také prestižní FIA European Rally Trophy a přeshraničního Regional Rallye Cupu.

Startovní listina Rallye Český Krumlov 2025

Na startu nechybí zavedená jména české rallye, letos navíc tuzemský šampionát láká na vyrovnané souboje předních jezdců, kteří pro sezonu měnili spolujezdce i techniku.

Pětinásobný vítěz soutěže Václav Pech vyměnil Ford Focus WRC za Citroën C3 kategorie Rally2, stálicí je Jan Kopecký se Škodou Fabia RS Rally2. O nejvyšší příčky budou usilovat také Filip Mareš, Dominik Stříteský, Adam Březík, Erik Cais, Filip Kohn či Rakušan Simon Wagner.

Číslo posádky Jezdec, spolujezdec Vůz 1 Simon Wagner, Hanna Ostlenderová Hyundai i20 N Rally2 2 Filip Mareš, Radovan Bucha Toyota GR Yaris Rally2 3 Dominik Stříteský, Igor Bacigál Škoda Fabia RS Rally2 4 Jan Kopecký, Jiří Hovorka Škoda Fabia RS Rally2 5 Erik Cais, Daniel Trunkát Hyundai i20 N Rally2 6 Václav Pech, Petr Uhel Citroën C3 Rally2 7 Adam Březík, Ondřej Krajča Škoda Fabia RS Rally2 8 Filip Kohn, Ross Whittock Škoda Fabia RS Rally2 9 Albert von Thurn und Taxis, Jara Hainová Škoda Fabia RS Rally2 10 Aleš Jirásek, Petr Machů Škoda Fabia R5

Kompletní startovní listinu najdete na stránkách pořadatele.

Kde sledovat Rallye Český Krumlov 2025

V minulém roce bylo možné závod sledovat prostřednictvím živých vstupů České televize. Pořadatel zatím neinformoval o streamech či jiných přenosech z rychlostních zkoušek, aktuální informace naleznete také na facebookovém profilu akce.

Oblíbeným zdrojem nejaktuálnějších průběžných výsledků je portál eWRC-results.com.

Vstupenky lze zakoupit na Výstavišti České Budějovice, na pátek vyjde dospělého na 250 Kč, na sobotu stojí 200 Kč, dvoudenní lístek má cenu 400 Kč. Děti do 12 let v doprovodu dospělého mají vstup zdarma. Veškeré informace o vstupenkách či diváckých místech najdete na oficiálním webu.

Výsledky Rallye Český Krumlov

Nejúspěšnějším závodníkem českokrumlovské rallye byl dlouhou dobu Roman Kresta, který ji vyhrál sedmkrát – naposledy v roce 2011 popáté v řadě. V roce 2022 ho nicméně dorovnal Jan Kopecký a následně Krestovo maximum překonal. Pětkrát se z triumfu radoval Václav Pech.

Ročník Posádka Vůz 2024 Dominik Stříteský, Jiří Hovorka Škoda Fabia RS Rally2 2023 Jan Kopecký, Jan Hloušek Škoda Fabia RS Rally2 2022 Jan Kopecký, Jan Hloušek Škoda Fabia Rally2 Evo 2021 Václav Pech, Petr Uhel Ford Focus WRC 2020 závod se nejel (koronavirus) závod se nejel (koronavirus) 2019 Jan Kopecký, Pavel Dresler Škoda Fabia R5 Evo

Vítězové MČR v rallye

Minulý rok se mistrem ČR v rallye stal Dominik Stříteský. Ten však letos závodí především v mistrovství Evropy a zúčastní se v Česku jen poloviny podniků – například právě Českého Krumlova. Předtím třikrát za sebou zvítězil desetinásobný šampion Jan Kopecký, před ním další tuzemský přední jezdec a osminásobný mistr republiky Václav Pech.

Ten v nedávných letech jezdil s Fordem Focus WRC, který se ovšem nezapočítával do absolutního pořadí šampionátu. Letos přesedl do vozu specifikace Rally2 jako ostatní čeští závodníci – mezi ty nejlepší, kteří se v MČR představí, patří také například Filip Mareš, Adam Březík, Filip Kohn či Erik Cais.