Druhý nejstarší rallyový podnik u nás se pojede v pátek a v sobotu na tratích kolem Českého Krumlova. Právě až extrémní erzeta, která se pojede jako třetí a pátá v pořadí, láká velkou pozornost.

„Vždy jsme si zakládali na tom, že Rallye Český Krumlov je náročná soutěž. Kombinace dvou rychlostních zkoušek z ní udělá jednu, která bude patřit mezi ty nejtěžší v republice. Má mezinárodní parametry,“ tvrdí Kacerovský.

Spojení těchto dvou testů se vrací po téměř deseti letech. „Rychlostní zkouška je dlouhá, mění se její charakter. Velká část se jede v lese, po úzké lesní cestě porostlé mechem. Je tam hodně těžkých zatáček na ruční brzdu, skákací horizont. Pak technický průjezd Soběnovem, následuje pasáž před cílem, kdy na jánské erzetě auta pojedou rychle,“ popisuje šéf závodu.

První průjezd bude za světla, večerní opakování už doprovodí tma. „Kdyby do toho začalo pršet, bude to očistec,“ tuší Kacerovský.

Zvyšování náročnosti však musí být vyvážené s bezpečností. „U takhle dlouhých a těžkých rychlostních zkoušek musí posádka správně rozložit síly a zvolit dobré tempo. Je třeba k tomu přistoupit s respektem a pokorou. Když to chybí, tak to pak dopadá špatně. Ukazují se tam zkušenosti a taktická vyspělost,“ líčí hlavní pořadatel.

Bezpečnost u diváků a posádek je pro pořadatele hlavní. „Na české rallye je na maximální možné míře. Děláme pro ni všechno, mnohdy i nepopulárními opatřeními. Diváci to musejí chápat, aby stáli na bezpečných místech. Ale myslím, že už se to naučili a v drtivé většině případů to respektují,“ oceňuje.

Kdo si chce závody užít s dobrým výhledem, může využít diváckých zkoušek na budějovickém výstavišti. Tam se krumlovská rallye vrací už od roku 2007 a platit to bude i letos. „Není to tradiční rychlostní zkouška, ale vidět je tam krásně. Auta jsou v plném výkonu. Někteří jezdci to milují, jiní nenávidí. Dá se tam málo získat, ale hodně ztratit,“ uvažuje Kacerovský.

Součástí areálu výstaviště je také servis, kde mohou fanoušci sledovat práci mechaniků. „Je to unikátní spojení v našem i mezinárodním měřítku. Sám jezdím po soutěžích a je to opravdu výjimečné, že je rychlostní zkouška spojená se servisem. A ještě k tomu jsme v tak velkém městě, jako jsou České Budějovice, navíc kousek od centra. Je to velká přidaná hodnota, takové dva v jednom,“ chválí.

Rallye Český Krumlov se chystá na svůj 52. ročník. Nedávno akce oslavila jubileum, ale pomalu se pořadatelé dívají i do budoucnosti. Ta nebude úplně snadná.

„Když soutěž udržíme do šedesátého ročníku plus minus v takové podobě, jako jezdíme nyní, tak to bude velký úspěch. Slyšíme od pořadatelů i z jiných regionů, jaké mají starosti s povoleními, s místními a samozřejmě s financemi. Nebude to lehké udržet,“ tuší.

Dvoudenní podnik z kalendáře Mistrovství České republiky pracuje s rozpočtem zhruba pěti milionů korun. „Není to málo peněz na slušný formát, ve kterém závod pořádáme. Sehnat finance je těžké, ale nechceme být ti, kteří budou podepsaní pod koncem Rallye Český Krumlov,“ uzavřel.