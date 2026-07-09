Potvrdí Stříteský na Rallye Bohemia letošní nadvládu? Kopecký věří ve zlom

„Na začátku startovní listiny bude dvanáct prioritních jezdců v čele s úřadujícím mistrem Evropy Miko Marczykem z Polska a loňským vítězem Simonem Wagnerem z Rakouska,“ hlásí ředitelství závodu.
Vedle nich mají reálnou šanci na absolutní vítězství také Filip Mareš, Jan Kopecký, Dominik Stříteský, Adam Březík, Václav Pech a další jezdci. Na startu nebude chybět ani Tristan Charpentier z Francie, který má na kontě několik účastí v závodech mistrovství světa.
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Rally Bohemia 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených
Rallye Bohemia je čtvrtým ze šesti podniků republikového šampionátu. Průběžné pořadí vede Stříteský před Marešem a Březíkem.
„První polovinu sezony bych určitě zhodnotil pozitivně, povedlo se nám usadit se v čele mistráku. Je před námi ještě druhá polovina sezony, takže vyhráno ještě není. Nesmíme usnout na vavřínech,“ řekl Dominik Stříteský po triumfu v Hustopečích před necelým měsícem.
O víkendu startoval na italské Rallye di Roma Capitale, ale po defektu odstoupil. „České mistrovství máme skvěle rozjeté a usoudil jsem, že bude lepší soustředit síly na Rallye Bohemia než riskovat zbytečné poškození auta v závodě, který byl pro nás už v podstatě ztracený,“ konstatoval Stříteský.
Desetinásobný vítěz „Bohemky“ Jan Kopecký zatím prožívá smolný rok a celkově je čtvrtý. „První polovina sezony nám nevyšla podle představ. Mladí kluci jsou hodně rychlí. Špička je široká. Zkusíme v domácím prostředí sezonu zlomit k lepšímu,“ prohlásil rekordman v počtu vítězství závodící stejně jako lídr Stříteský se Škodou Fabia RS.
Rallye Bohemia je rozložená do dvou dnů. V sobotu čekají závodníky rychlostní zkoušky ve středních Čechách. Slavnostní start je v půl jedné na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. Vlastní program začne erzetou Milovice, kde každá posádka absolvuje tři okruhy. Následovat budou Staroměstská, Vinec – Skalsko a Zvířetice. Po přeskupení a servisu se posádky vydají na tyto tři zkoušky ještě jednou.
Druhý den začíná závodní program již v osm hodin servisem v Hoškovicích a pak už se jezdci vydají na sever do Libereckého kraje. Do osmé rychlostní zkoušky Kvítkovice v Českém ráji odstartuje první posádka v 9.20. Poté bude následovat erzeta Pelíkovice v okolí Frýdštejna. Na ni naváže Radostín v okolí Sychrova. Poté bude následovat druhý průjezd těmito úseky a na závěr čeká posádky ještě RZ 14 Městská v Mladé Boleslavi.
Trať letošní Rallye Bohemia měří 436 kilometrů, rychlostní zkoušky tvoří přes 140 km. Kromě soudobých závodních aut budou k vidění i historické vozy. Představí se rovněž stroje kategorie Group B a diváci budou moci sledovat třeba originály soutěžních vozů Škoda Favorit, Škoda 130 RS, Fiat 124 Abarth, Opel Kadett nebo Saab 96.
S nejlepšími posádkami letošní Rallye Bohemia i s pozvanými legendami se mohou fanoušci setkat už v pátek před startem. Od 18.30 se v OC Bondy v Mladé Boleslavi uskuteční tradiční autogramiáda.