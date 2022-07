Kopecký, Pech a spol. jdou na start v Sosnové. Rallye Bohemia je tady

Už 49. ročník Rallye Bohemia odstartuje v pátek 8. července na autodromu v Sosnové u České Lípy. V sobotu pak vyhlášená automobilová soutěž s centrem v Mladé Boleslavi opakovaně přivede závodníky na území Libereckého kraje, kde se jedou tradiční rychlostní zkoušky Kvítkovice, Bzí a Radostín. Ta je se svými téměř 22 kilometry nejdelší erzetou celého závodu.

„Letos nevybíráme vstupné, což diváky určitě potěší. Jedinou výjimkou je servisní zóna a páteční Sosnová, kde bude probíhat úvodní rychlostní zkouška současných i historických vozidel. Oproti minulému ročníku se bude počítat do celkového hodnocení, takže už v Sosnové se bude bojovat o cenné vteřiny,“ uvedl ředitel závodu Petr Pavlát.

Program Rallye Bohemia Pátek 8. července

RZ 1 Sosnová 5,52 km, start 16:48

Sobota 9. července

RZ 2 Městská, 3,99 km, 9:08 RZ 3 Kvítkovice 1, 9,80 km, 10:35

RZ 4 Bzí 1, 8,52 km, 11:05 RZ 5 Radostín 1, 21,74 km, 11:41

RZ 6 Kvítkovice 2, 9,80 km, 14:05

RZ 7 Bzí 2 , 8,52 km, 14:35 RZ 8 Radostín 2, 21,74 km, 15:11

Neděle 10. července

RZ 9 Staroměstská 1, 5,11 km, 8:58

RZ 10 Krásná 1, 15,83 km, 09:29

RZ 11 Zvířetice 1, 13,17 km 10:21

RZ 12 Staroměstská 2, 5,11 km, 12:44

RZ 13 Krásná 2, 15,83 km, 13:15

RZ 14 Zvířetice 2, 13,17 km, 14:07

Minulou Rallye Bohemia ovládl Jan Kopecký, který tradiční závod vyhrál už podeváté. S jabloneckým navigátorem Janem Hlouškem vedou průběžné pořadí českého šampionátu a o triumf na „Bohemce“ se budou prát i letos. Ve startovní listině nechybí ani posádky Pech/Uhel, Mareš/Bucha, Stříteský/Hovorka nebo norská dvojice Mikkelsen/Eriksen, která mimo soutěž představí zbrusu nový speciál Škoda Fabia RS Rally2.

Rallye Bohemia přivede seriál Mistrovství ČR v automobilových soutěžích do druhé poloviny a její výsledky mohou hodně naznačit o konečném pořadí. Řada posádek ji považuje za svůj domácí závod.

„Na Bohemku se těšíme jako každý rok. Máme na ni super vzpomínky a doma řadu pohárů za vybojovaná vítězství. Je to také nejbližší soutěž od našeho zázemí v Kostelci, a navíc jsme už mnoho let úzce spjati se škodovkou, takže pro celý tým je Bohemka jedním ze zásadních domácích podniků. Uvidíme, co nám přinese počasí, které na místních erzetách velmi často a výrazně promlouvá do konečného pořadí,“ řekl jeden z hlavních favoritů Jan Kopecký.

„Je před námi jeden z vrcholů sezony. Soupeřit se škodovkou na jejích domácích tratích je pro nás prestižní záležitostí víc než kdy jindy. Navíc pořadatelé mají skvěle vymyšlené erzety, prostorný servis a spoustu doprovodných aktivit pro diváky. Například Sosnová se bude letos počítat do výsledků, takže tam toho fanoušci uvidí opravdu hodně,“ dodal Václav Pech, který pojede s vozem Ford Focus WRC.

Posádka Václav Pech a Petr Uhel

Na nejbližší podnik šampionátu se těší i další z favoritů Filip Mareš. „Rallye Bohemia je domácí závod nejen pro mě, ale také pro naprostou většinu našich partnerů. Takže z tohoto pohledu nás čeká jednoznačně nejdůležitější závod sezony,“ uvedl. „Těšíme se na spoustu našich fanoušků, ale také na aktuální skladbu rychlostních zkoušek. Jsem zvědavý na nový test Zvířetice, na kterém je i šotolinová pasáž. Chceme bojovat o první místo.“

Program letošní Rallye Bohemia je rozprostřený do tří dnů. Během nich se fanoušci mohou těšit na 14 rychlostních zkoušek o celkové délce 158 kilometrů. Už zítra mohou navštívit autodrom v Sosnové, kde se po slavnostním startu na náměstí v České Lípě pojede úvodní erzeta. Servisní zázemí je na letišti Hoškovice u Mnichova Hradiště.

Během víkendu bude k vidění hned několik závodů. Kromě dalšího dílu mistrovství republiky v automobilových soutěžích to bude závod historických vozidel, klání elektroaut či veteránů.