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Rally Bohemia 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Kamil Jurek
  13:44

Filip Mareš na trati závodu Rallye Hustopeče. | foto: ČTK

Čtvrtým závodem letošního Mistrovství ČR v rallye 2026 je Rally Bohemia v okolí Mladé Boleslavi, jede se 11. a 12. července. V akci jsou opět ty nejlepší české posádky.
Rallye Bohemia 2026 - informace
Datum:11. – 12. července 2026
Místo:okolí Mladé Boleslavi, Česko
Start:13:09 (1. den), 9:20 (2. den)
Kde sledovat:živé vstupy ČT, YouTube

Harmonogram Bohemia Rally 2026, mapa RZ

Program letošní Rally Bohemia zahajují tři okruhy v Raceparku Milovice, kam se jezdci ještě vrátí v páté erzetě. První den je v plánu celkem osm rychlostních zkoušek, v neděli se jede o jednu méně. Celková délka je 144,35 měřených kilometrů.

Nejdelší zkouškou je Vinec s bezmála sedmnácti kilometry, všechny úseky si posádky vyzkouší dvakrát. Vítěze tohoto závodu MČR v rallye poznáme po dvou městských okruzích v centru Mladé Boleslavi, a to po třetí hodině odpolední.

Sobota, 11. července 2026
RZMístoDélkaStart
-Loukov – Kruhy (shakedown)3,80 km8:00
RZ 1Racepark Milovice (3 okruhy)2,61 km13:09
RZ 2Staroměstská I.5,48 km13:46
RZ 3Vinec I.16,99 km14:14
RZ 4Zvířetice I.12,50 km15:04
RZ 5Racepark Milovice (3 okruhy)2,61 km17:37
RZ 6Staroměstská II.5,48 km18:14
RZ 7Vinec II.16,99 km18:42
RZ 8Zvířetice II.12,50 km19:32
Neděle, 12. července 2026
RZ 9Kvítkovice I.12,40 km9:20
RZ 10Pelíkovice I.10,11 km9:54
RZ 11Radostín I.9,90 km10:21
RZ 12Kvítkovice II.12,40 km12:28
RZ 13Pelíkovice II.10,11 km13:02
RZ 14Radostín II.9,90 km13:29
RZ 15Městská (2 okruhy)4,37 km14:52

Na mapy všech RZ se podívejte například zde.

Startovní listina Rallye Bohemia 2026 Mladá Boleslav

Na startu Rally Bohemia 2026 nechybí známé posádky včetně těch, které byly úspěšné v minulých letech.

Jede i obhájce prvenství Simon Wagner, za volantem však uvidíme i česká esa jako například FIlipa Mareše, Dominika Stříteského, Adama Březíka, Erika Caise nebo legendární dvojici Jan Kopecký a Václav Pech.

Seznam posádek na Rally Bohemia 2026
ČísloPosádkaAuto
1Mikołaj Marczyk, Szymon GospodarczykŠkoda Fabia RS Rally2
2Simon Wagner, Hanna OstlenderHyundai i20 N Rally2
3FIlip Mareš, Radovan BuchaToyota GR Yaris Rally2
4Dominik Stříteský, Ondřej KrajčaŠkoda Fabia RS Rally2
5Adam Březík, Zdeněk Bělák jr.Škoda Fabia RS Rally2
6Jan Kopecký, Jiří HovorkaŠkoda Fabia RS Rally2
7Erik Cais, Daniel TrunkátHyundai i20 N Rally2
8Věroslav Cvrček ml., Pavel JansaŠkoda Fabia RS Rally2
9Ján Kundlák, Pavel ZalabákŠkoda Fabia RS Rally2
10Tristan Charpentier, Florian BarralŠkoda Fabia RS Rally2

Kompletní startovní listinu najdete například na známém webu eWRC-results.com.

Březík ovládl sedm zkoušek z dvanácti, v Hustopečích se ale radoval Stříteský

Výsledky 53. Rally Bohemia 2026 po etapách

V tabulce níže najdete výsledky po jednotlivých etapách.

EtapaVýsledky
Po 1. etapě (sobota 11. července)
Po 2. etapě (neděle 12. července)

Vstupenky na Rallye Mladá Boleslav

Diváci si mohou zakoupit vstupenky do servisní zóny a také na RZ1 a RZ5, tedy do Milovic. K dispozici je i online prodej, lístky seženete v případě potřeby i přímo na místě.

Kde sledovat Bohemia Rally 2026 live v TV, přímý přenos

Letošní Rallye Bohemia by se opět měla věnovat i Česká televize, na ČT sport najdou zájemci několik živých vstupů. Loni byl dostupný také přenos na oficiálním YouTubovém kanále.

Vítězové Rallye Bohemia- Kopecký, Pech, Stříteský a další

Jasným vládcem mladoboleslavské rally je Jan Kopecký, který má na kontě celkem 10 vítězství. Poslední je ale už z roku 2022, od té doby totiž dvakrát triumfoval Dominik Stříteský, loni pak rakousko-německá posádka Simon Wagner a Hanna Ostlender.

Rallye Bohemia - poslední vítězové
RokPosádkaAuto
2025Simon Wagner / Hanna OstlenderHyundai i20 N Rally2
2024Dominik Stříteský / Jiří HovorkaŠkoda Fabia RS Rally2
2023Dominik Stříteský / Jiří HovorkaŠkoda Fabia R5
2022Jan Kopecký / Jan HloušekŠkoda Fabia Rally2 evo
2021Jan Kopecký / Jan HloušekŠkoda Fabia Rally2 evo
2020Václav Pech jr. / Petr UhelFord Focus RS WRC 06
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Nosková vs. MertensováTenis - Dvouhra - čtvrtfinále - 8. 7. 2026:Nosková vs. Mertensová //www.idnes.cz/sport
8. 7. 14:10
  • 1.58
  • -
  • 2.37
Slovácko vs. Zorja LuhanskFotbal - - 8. 7. 2026:Slovácko vs. Zorja Luhansk //www.idnes.cz/sport
8. 7. 16:00
  • 2.31
  • 3.53
  • 2.71
Kajrat vs. SutjeskaFotbal - - 8. 7. 2026:Kajrat vs. Sutjeska //www.idnes.cz/sport
8. 7. 17:00
  • 1.15
  • 8.04
  • 20.10
Program a výsledky
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Výsledky

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