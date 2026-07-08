|Rallye Bohemia 2026 - informace
|Datum:
|11. – 12. července 2026
|Místo:
|okolí Mladé Boleslavi, Česko
|Start:
|13:09 (1. den), 9:20 (2. den)
|Kde sledovat:
|živé vstupy ČT, YouTube
Harmonogram Bohemia Rally 2026, mapa RZ
Program letošní Rally Bohemia zahajují tři okruhy v Raceparku Milovice, kam se jezdci ještě vrátí v páté erzetě. První den je v plánu celkem osm rychlostních zkoušek, v neděli se jede o jednu méně. Celková délka je 144,35 měřených kilometrů.
Nejdelší zkouškou je Vinec s bezmála sedmnácti kilometry, všechny úseky si posádky vyzkouší dvakrát. Vítěze tohoto závodu MČR v rallye poznáme po dvou městských okruzích v centru Mladé Boleslavi, a to po třetí hodině odpolední.
|Sobota, 11. července 2026
|RZ
|Místo
|Délka
|Start
|-
|Loukov – Kruhy (shakedown)
|3,80 km
|8:00
|RZ 1
|Racepark Milovice (3 okruhy)
|2,61 km
|13:09
|RZ 2
|Staroměstská I.
|5,48 km
|13:46
|RZ 3
|Vinec I.
|16,99 km
|14:14
|RZ 4
|Zvířetice I.
|12,50 km
|15:04
|RZ 5
|Racepark Milovice (3 okruhy)
|2,61 km
|17:37
|RZ 6
|Staroměstská II.
|5,48 km
|18:14
|RZ 7
|Vinec II.
|16,99 km
|18:42
|RZ 8
|Zvířetice II.
|12,50 km
|19:32
|Neděle, 12. července 2026
|RZ 9
|Kvítkovice I.
|12,40 km
|9:20
|RZ 10
|Pelíkovice I.
|10,11 km
|9:54
|RZ 11
|Radostín I.
|9,90 km
|10:21
|RZ 12
|Kvítkovice II.
|12,40 km
|12:28
|RZ 13
|Pelíkovice II.
|10,11 km
|13:02
|RZ 14
|Radostín II.
|9,90 km
|13:29
|RZ 15
|Městská (2 okruhy)
|4,37 km
|14:52
Na mapy všech RZ se podívejte například zde.
Startovní listina Rallye Bohemia 2026 Mladá Boleslav
Na startu Rally Bohemia 2026 nechybí známé posádky včetně těch, které byly úspěšné v minulých letech.
Jede i obhájce prvenství Simon Wagner, za volantem však uvidíme i česká esa jako například FIlipa Mareše, Dominika Stříteského, Adama Březíka, Erika Caise nebo legendární dvojici Jan Kopecký a Václav Pech.
|Seznam posádek na Rally Bohemia 2026
|Číslo
|Posádka
|Auto
|1
|Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk
|Škoda Fabia RS Rally2
|2
|Simon Wagner, Hanna Ostlender
|Hyundai i20 N Rally2
|3
|FIlip Mareš, Radovan Bucha
|Toyota GR Yaris Rally2
|4
|Dominik Stříteský, Ondřej Krajča
|Škoda Fabia RS Rally2
|5
|Adam Březík, Zdeněk Bělák jr.
|Škoda Fabia RS Rally2
|6
|Jan Kopecký, Jiří Hovorka
|Škoda Fabia RS Rally2
|7
|Erik Cais, Daniel Trunkát
|Hyundai i20 N Rally2
|8
|Věroslav Cvrček ml., Pavel Jansa
|Škoda Fabia RS Rally2
|9
|Ján Kundlák, Pavel Zalabák
|Škoda Fabia RS Rally2
|10
|Tristan Charpentier, Florian Barral
|Škoda Fabia RS Rally2
Kompletní startovní listinu najdete například na známém webu eWRC-results.com.
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Březík ovládl sedm zkoušek z dvanácti, v Hustopečích se ale radoval Stříteský
Výsledky 53. Rally Bohemia 2026 po etapách
V tabulce níže najdete výsledky po jednotlivých etapách.
|Etapa
|Výsledky
|Po 1. etapě (sobota 11. července)
|Po 2. etapě (neděle 12. července)
Vstupenky na Rallye Mladá Boleslav
Diváci si mohou zakoupit vstupenky do servisní zóny a také na RZ1 a RZ5, tedy do Milovic. K dispozici je i online prodej, lístky seženete v případě potřeby i přímo na místě.
Kde sledovat Bohemia Rally 2026 live v TV, přímý přenos
Letošní Rallye Bohemia by se opět měla věnovat i Česká televize, na ČT sport najdou zájemci několik živých vstupů. Loni byl dostupný také přenos na oficiálním YouTubovém kanále.
Vítězové Rallye Bohemia- Kopecký, Pech, Stříteský a další
Jasným vládcem mladoboleslavské rally je Jan Kopecký, který má na kontě celkem 10 vítězství. Poslední je ale už z roku 2022, od té doby totiž dvakrát triumfoval Dominik Stříteský, loni pak rakousko-německá posádka Simon Wagner a Hanna Ostlender.
|Rallye Bohemia - poslední vítězové
|Rok
|Posádka
|Auto
|2025
|Simon Wagner / Hanna Ostlender
|Hyundai i20 N Rally2
|2024
|Dominik Stříteský / Jiří Hovorka
|Škoda Fabia RS Rally2
|2023
|Dominik Stříteský / Jiří Hovorka
|Škoda Fabia R5
|2022
|Jan Kopecký / Jan Hloušek
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2021
|Jan Kopecký / Jan Hloušek
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2020
|Václav Pech jr. / Petr Uhel
|Ford Focus RS WRC 06