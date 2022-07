První etapu Bohemia rallye vyhrál Pech, sedm vteřin před Kopeckým

Pech se do čela průběžného pořadí dostal až v posledním dnešním měřeném úseku, v němž porazil Kopeckého o 4,6 sekundy. I v pátém závodě mistrovství České republiky tak pokračuje dramatický souboj dlouholetých domácích rivalů. Výsledky Pecha startujícího se speciálem WRC se ale do hodnocení seriálu nezapočítávají.

„Jsem naprosto spokojený. V závěru etapy to bylo opravdu hodně těžké a šlo o to, kdo jak zvolí pneumatiky. Hlavně jsou tady ale na mokru strašně klouzavé asfalty, z nějakého bílého kamene. Jsme rád, že jsme to vybojovali. Chvílemi to možná byla rozevlátější jízda, ale věděl jsem, že nesmím jet ve stopě. S Honzou jsme vlastně v nule, takže super,“ řekl Pech ČTK.

Pětačtyřicetiletý jezdec startuje na Bohemia rallye po pětadvacáté a dvakrát ji dokázal vyhrát. Stejně jako v předešlých závodech v sezoně bojuje s Kopeckým často o desetiny sekundy.

„Je to hrozně hezké. Přiznám se ale, že nechápu, jak to můžeme takhle dokázat. Vždy jeden z nás hrotí tempo, snaží se druhého předehnat a je to hezké pro diváky i pro nás. Hlavně ale nechci udělat chybu. Jedeme totální hranu, kolikrát jedeme v zatáčkách 150 centimetr od kraje silnice a víme, že už to nemůžeme opravit,“ podotkl Pech a přiznal, že na rozdíl od soupeřů při volbě pneumatik trochu více riskoval.

Kopecký sice přišel v poslední erzetě o vedení, ale i tak byl s průběhem etapy spokojený. „Ráno bylo sucho, před odpolední sekcí byly nějaké srážky, takže jsme udělali kompromis s pneumatikama. V závěru poslední erzety jsou strašně rychlé pasáže a Vencovo auto má vyšší maximálku, takže si myslím, že tam jsme si připsali hlavní ztrátu,“ uvedl Kopecký, který zatím stejně jako Pech vyhrál tři rychlostní zkoušky.

O vítězi 49. ročníku rallye se rozhodne v neděli, kdy je na programu šest měřených úseků. Dvakrát se pojede nový test Zvířetice, jehož podstatná část je šotolinová. Právě tady se čekají klíčové bitvy o první místo.

„Zítra budou charakterově trošku jiné vložky. Na některých bychom měli mít výhodu my, na některých Vašek. Závěrečná šotolina bude extrém,“ řekl Kopecký a Pech s ním souhlasil. „Na šotolině se dá strašně získat nebo strašně ztratit. Pojedeme s asfaltovým nastavením na rychlé šotolině, což se mi líbí. Bude to hezké svezení, ale těžko se odhadují brzdné body, abys neudělal chybu. Nebo abys nejel pomalu. Asfaltové gumy se totiž do toho nezakousnou a brzdná stopa je jiná. Jde o zkušenosti a o to, kdo bude odvážnější,“ dodal Pech.