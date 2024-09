Neuville vyhrál podruhé Rallye Akropolis a přiblížil si premiérový titul

Neuville si připsal druhé letošní vítězství po úspěchu v úvodní Rallye Monte Carlo. Jezdci Hyundaie obsadili v Řecku první tři místa. Za Belgičanem skončil se ztrátou 1:38,0 minuty Španěl Dani Sordo. Třetí byl s téměř tříminutovým mankem Estonec Ott Tänak navzdory sobotním problémům, kdy musel po defektech dvakrát měnit kolo a nabral velkou ztrátu.

Neuville zdvojnásobil svůj náskok v šampionátu díky tomu, že v poslední rychlostní zkoušce dnes havaroval Francouz Sébastien Ogier s toyotou a přišel o druhou pozici v Rallye Akropolis. V celkovém hodnocení MS klesl osminásobný šampion na třetí místo za Tänaka. Mistr světa z roku 2019, jenž si připsal jubilejní 50. pódiové umístění, je před ním o čtyři body.

„Neměl jsem zprávy o tom, že Ogier měl nehodu, a když jsem viděl to auto, pořád jsem si nebyl jistý, že jde o něho. Pak už mi bylo jasné, že hlavní je dojet do cíle,“ uvedl Neuville, který vyhrál 21. světovou rallye v kariéře. „Od včerejšího rána jsme měli na paměti, že to musíme nějak zvládnout a jít si za svým. Jsem hrdý na to, že jsme to dojeli. To byla priorita,“ řekl po náročné soutěži na rozbitých cestách, na které doplatila řada jezdců.

Šampionát bude pokračovat na konci září Chilskou rallye.