Fin Rovanperä bude na náročné Akropolis rallye hájit vedení v MS

Rovanperä si zkomplikoval cestu za obhajobou titulu nezdarem na předešlé Finské rallye, na které havaroval a musel odstoupit už v první etapě. Evans toho využil a dokázal snížit ztrátu na lídra MS o 30 bodů.

„Bylo dobré, že jsme po Finské rallye měli malou pauzu, mohli si odpočinout a zotavit se,“ řekl Rovanperä na týmovém webu. „Akropolis je klasický závod, na kterém jsme v posledních dvou letech zažili úspěchy i pády. V roce 2021, kdy jsme vyhráli, to bylo skvělé, loni to pro nás byl těžký víkend,“ poukázal dvaadvacetiletý Fin na svou bilanci na náročné šotolinové rallye po jejím návratu do MS.

Nejmladší mistr světa v historii skončil loni v Řecku až patnáctý, když jej ze hry o lepší výsledek vyřadil „výlet“ mimo trať v první části druhé etapy. „Jsem si jistý, že ani tentokrát to nebude jednoduché, protože v pátek pojedeme první a budeme čistit trať. Uděláme ale maximum pro to, abychom získali nějaké dobré body,“ řekl Rovanperä.

Na loňský rok rád nevzpomíná ani Evans, jehož zastavily technické problémy a soutěž nedokončil. „Je skvělé, že se nám podařilo vyhrát ve Finsku, ale Řecko bude úplně něco jiného. Po hladkých a rychlých tratích v Estonsku a Finsku nás čeká jedna z nejdrsnějších rallye, kterým v průběhu sezony čelíme,“ podotkl Evans. „V posledních dvou letech jsme neměli v Řecku moc štěstí, a pokud bude sucho, může to být v pátek problém,“ poukázal na svou startovní pozici.

Poprvé od vítězství na červnové Safari rallye se do MS vrací devítinásobný šampion Sébastien Ogier, jenž se na Akropolis rallye představí pošesté. Vyhrát ji dokázal jen v roce 2011. „Mám za sebou vydařené a volné léto, ale teď už jsem nadšený, že se vracím do závodů a pojedu v Řecku. Zemi i tamní rallye mám rád. Většinu mé kariéry nebyla v kalendáři (MS) , ale teď je zpět a já mám motivaci, abych tam uspěl. Jednou se mi tam podařilo vyhrát a jako vždy se chci pokusit o další výhru,“ řekl devětatřicetiletý Francouz.

Zopakovat loňský úspěch a výrazněji se zapojit do boje o titul se bude snažit Neuville, který na Rovanperäho ztrácí 36 bodů. „Akropolis je jedna z nejtěžších soutěží v kalendáři. Potřebujete spolehlivost, silné auto a neustále správné nastavení. Pokud se můžete cítit pohodlně za všech okolností, je snazší jet rychle,“ uvedl Neuville.

Své zastoupení bude mít v Řecku v podobě Martina Prokopa i český motorsport. Zkušený jezdec tentokrát pojede s vozem Ford Fiesta Mk II kategorie rallye2. „Těším se zpět do Fiony. Letos to vypadá, že Akropolis rallye bude opět hodně horká a tratě budou rozbité a kamenité. Takže Akropolis, jak má být,“ uvedl Prokop na sociálních sítích.

„Formát rallye bude oproti minulosti malinko jiný. Bude to dlouhý závod přes celý ostrov. Čekají nás tři sekce a každý den se jede na jiné části Řecka. Je to trošku cestování,“ uvedl Prokop před svým jubilejním desátým startem v Řecku. Jeho maximem je páté místo z roku 2012.