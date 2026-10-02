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Rally Vsetín 2026: program, mapa RZ, trasa a výsledky

Autor:
  9:28
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Rally Vsetín 2026 uzavře letošní Rallysprint sérii. Dvaadvacátý ročník soutěže se uskuteční 2. a 3. října na Valašsku, samotný závod je na programu v sobotu 3. října. Podívejte se na kompletní program, mapu rychlostních zkoušek, startovní listinu a výsledky.
Rally Vsetín 2026 – informace
Datum:2. – 3. října 2026
Místo:Vsetín a okolí, Česko
Start:3. října v 8:00
Cíl:16:28
Rychlostní zkoušky:7
Délka RZ:70,58 km
Celková délka soutěže:231,52 km

Harmonogram Rally Vsetín 2026, trasa a mapy

Rally Vsetín je šestým a posledním podnikem letošní Rallysprint série. Pátek 2. října patří administrativním a technickým přejímkám, samotný závod se sedmi rychlostními zkouškami je na programu v sobotu 3. října a stejně jako v minulém ročníku nabídne tři úseky ve třech sekcích. Posádky absolvují třikrát rychlostní zkoušku Vesník a dvakrát Hošťálkovou a Semetín. Měřené úseky dohromady měří 70,58 kilometru, celá soutěž 231,52 km.

Sobota, 3. října 2026MístoDélkaStart
RZ 1Vesník11,10 km8:18
RZ 2Hošťálková8,13 km9:13
RZ 3Semetín10,51 km11:20
RZ 4Vesník11,10 km11:49
RZ 5Hošťálková8,13 km12:44
RZ 6Semetín10,51 km14:51
RZ 7Vesník11,10 km15:20
CílVsetín – Městský úřad16:28

Soutěž odstartuje v 8:00 ze servisního areálu v ulici U Bečvy v městské části Ohrada. Cílová rampa bude odpoledne před Městským úřadem Vsetín, aktuálně je plánována na 16:28.

Trasa Rally Vsetín vede po asfaltových komunikacích. Nejdelší rychlostní zkouškou je Vesník s délkou 11,10 km. Hošťálková měří 8,13 km a Semetín 10,51 km.

Mapa Rally Vsetín 2026:

Oficiální web závodu nabízí celkovou mapu soutěže i samostatné mapy Vesníku, Hošťálkové a Semetína.

Startovní listina Rally Vsetín 2026

Na letošní Rally Vsetín je podle aktuálního seznamu v systému Autoklubu ČR přihlášeno 102 posádek. Mezi hlavními vozy kategorie RC2 jsou například Vojtěch Štajf, Martin Vlček, Karel Kupec, Roman Odložilík, Dominik Jakeš, Michal Horák, Karel Trněný nebo Petr Kačírek.

V kategorii dvoukolek se představí například Jan Dohnal, Jakub Jančík, Tomáš Dudák, Tomáš Václavík, Martin Lehký a Patrik Kdér. Historickou kategorii tvoří mimo jiné Miroslav Janota, Martin Klik, Jiří Petrášek nebo Martin Mikel.

Startovní listina Rally Vsetín 2026
ČísloPosádkaAuto
1Vojtěch Štajf, František RajnohaŠkoda Fabia RS Rally2
2Martin Vlček, Nikola HořejšíHyundai i20 N Rally2
3Karel Kupec, Petr MachůŠkoda Fabia RS Rally2
4Roman Odložilík, Miriam HasajováŠkoda Fabia RS Rally2
5Dominik Jakeš, Vítězslav BaďuraŠkoda Fabia RS Rally2
6Michal Horák, Ivan HorákŠkoda Fabia RS Rally2
7Karel Trněný, Christian DoerrŠkoda Fabia R5
8Jaroslav Pešl, Radek JuřicaŠkoda Fabia R5
9Petr Kačírek, Ladislav KučeraFord Fiesta R5
10Patrik Rujbr, Jaromír ŠvecCitroën C3 Rally2
11Petr Trnovec, Miroslav StaněkŠkoda Fabia RS Rally2
12Petr Nešetřil, Jiří ČernochŠkoda Fabia RS Rally2
14Josef Peták, Alena BenešováŠkoda Fabia RS Rally2
15Matěj Řehák, Lukáš ŘíhaŠkoda Fabia R5
16Vladimír Hanuš, Jakub KunstŠkoda Fabia RS Rally2
17Petr Zedník, Olga ZedníkováFord Fiesta Rally2 MKII
18Karel Štochl, Milan KličkaŠkoda Fabia R5
19Ondřej Ginzel, Ondřej HamanŠkoda Fabia R5
20Jan Dohnal, Ivo VybíralRenault Clio S1600
21Jakub Jančík, Jan JurčíkOpel Corsa Rally4
22Tomáš Dudák, Tomáš Petr MarekOpel Corsa Rally4
23Tomáš Václavík, Petr JindraOpel Corsa Rally4
24Martin Lehký, Dušan VítLancia Ypsilon Rally4 HF
25Patrik Kdér, Tomáš ŠmídPeugeot 208 Rally4

Kompletní startovní listinu najdete ZDE.

Výsledky Rally Vsetín 2026

V následující tabulce budou po skončení soutěže doplněny kompletní výsledky Rally Vsetín 2026 po jednotlivých sekcích.

SekceVýsledky
1. sekce
2. sekce
3. sekce
Konečné výsledky

Kde sledovat Rally Vsetín 2026

Přímý televizní přenos ani oficiální livestream z Rally Vsetín 2026 zatím není potvrzený. ČT sport během sezony nabízí z vybraných českých rally krátké aktuální vstupy a následné souhrny. V aktuálním programu však vysílání z Rally Vsetín 2026 zatím uvedeno není.

Aktuality přímo ze závodu zveřejňuje pořadatel na svých sociálních sítích. Rozhovory, reportáže a další videa z některých rally tradičně nabízí také YouTube kanál Mediasport.

Rally Vsetín 2026 je zdarma

Vstup na Rally Vsetín 2026 je zdarma, vstupenky si tedy není potřeba kupovat. Diváci mohou závod sledovat z vyznačených diváckých míst podél jednotlivých rychlostních zkoušek.

Uzavírky a dopravní omezení při Rally Vsetín 2026

Kvůli soutěži budou uzavřeny komunikace na všech třech rychlostních zkouškách. Pro Vesník je plánována uzávěrka od 7:00 do 17:30, pro Hošťálkovou od 8:00 do 15:00 a pro Semetín od 10:00 do 17:00.

RZUzávěrka
Vesník7:00–17:30
Hošťálková8:00–15:00
Semetín10:00–17:00

Pořadatelé zároveň upozorňují na dopravní omezení v okolí jednotlivých rychlostních zkoušek.

Vítězové Rally Vsetín: Březík vyhrál třikrát

Historicky prvním vítězem Rally Vsetín se v roce 2004 stal Petr Trnovec. Nejúspěšnějším jezdcem v historii soutěže je Adam Březík, který zvítězil v letech 2021, 2022 a 2025. Po dvou triumfech mají Pavel Valoušek jun., Jaromír Tomaštík, Grzegorz Grzyb a Miroslav Jakeš.

RokVítězná posádkaAuto
2025Adam Březík, Zdeněk BělákŠkoda Fabia RS Rally2
2024Martin Vlček, Jakub KunstHyundai i20 Rally2
2023Gus Greensmith, Jonas AnderssonŠkoda Fabia RS Rally2
2022Adam Březík, Ondřej KrajčaŠkoda Fabia R5
2021Adam Březík, Ondřej KrajčaŠkoda Fabia R5
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Muchová vs. BoulterováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 2. 10. 2026:Muchová vs. Boulterová //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 4:1
  • -
  • -
  • 65.00
Bejlek vs. InglisováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 2. 10. 2026:Bejlek vs. Inglisová //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.61
  • -
  • 2.30
Bartůňková vs. FręchováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 2. 10. 2026:Bartůňková vs. Fręchová //www.idnes.cz/sport
2. 10. 10:50
  • 1.62
  • -
  • 2.34
Zlín vs. ProstějovFotbal - - 2. 10. 2026:Zlín vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
2. 10. 11:00
  • 1.45
  • 4.28
  • 6.21
Mladá Boleslav vs. PříbramFotbal - - 2. 10. 2026:Mladá Boleslav vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
2. 10. 11:00
  • 1.26
  • 5.56
  • 8.59
Program a výsledky
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Výsledky

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