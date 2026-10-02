Rally Vsetín 2026: program, mapa RZ, trasa a výsledky

|Datum:
|2. – 3. října 2026
|Místo:
|Vsetín a okolí, Česko
|Start:
|3. října v 8:00
|Cíl:
|16:28
|Rychlostní zkoušky:
|7
|Délka RZ:
|70,58 km
|Celková délka soutěže:
|231,52 km
Harmonogram Rally Vsetín 2026, trasa a mapy
Rally Vsetín je šestým a posledním podnikem letošní Rallysprint série. Pátek 2. října patří administrativním a technickým přejímkám, samotný závod se sedmi rychlostními zkouškami je na programu v sobotu 3. října a stejně jako v minulém ročníku nabídne tři úseky ve třech sekcích. Posádky absolvují třikrát rychlostní zkoušku Vesník a dvakrát Hošťálkovou a Semetín. Měřené úseky dohromady měří 70,58 kilometru, celá soutěž 231,52 km.
|Sobota, 3. října 2026
|Místo
|Délka
|Start
|RZ 1
|Vesník
|11,10 km
|8:18
|RZ 2
|Hošťálková
|8,13 km
|9:13
|RZ 3
|Semetín
|10,51 km
|11:20
|RZ 4
|Vesník
|11,10 km
|11:49
|RZ 5
|Hošťálková
|8,13 km
|12:44
|RZ 6
|Semetín
|10,51 km
|14:51
|RZ 7
|Vesník
|11,10 km
|15:20
|Cíl
|Vsetín – Městský úřad
|16:28
Soutěž odstartuje v 8:00 ze servisního areálu v ulici U Bečvy v městské části Ohrada. Cílová rampa bude odpoledne před Městským úřadem Vsetín, aktuálně je plánována na 16:28.
Trasa Rally Vsetín vede po asfaltových komunikacích. Nejdelší rychlostní zkouškou je Vesník s délkou 11,10 km. Hošťálková měří 8,13 km a Semetín 10,51 km.
Mapa Rally Vsetín 2026:
Oficiální web závodu nabízí celkovou mapu soutěže i samostatné mapy Vesníku, Hošťálkové a Semetína.
Startovní listina Rally Vsetín 2026
Na letošní Rally Vsetín je podle aktuálního seznamu v systému Autoklubu ČR přihlášeno 102 posádek. Mezi hlavními vozy kategorie RC2 jsou například Vojtěch Štajf, Martin Vlček, Karel Kupec, Roman Odložilík, Dominik Jakeš, Michal Horák, Karel Trněný nebo Petr Kačírek.
V kategorii dvoukolek se představí například Jan Dohnal, Jakub Jančík, Tomáš Dudák, Tomáš Václavík, Martin Lehký a Patrik Kdér. Historickou kategorii tvoří mimo jiné Miroslav Janota, Martin Klik, Jiří Petrášek nebo Martin Mikel.
|Číslo
|Posádka
|Auto
|1
|Vojtěch Štajf, František Rajnoha
|Škoda Fabia RS Rally2
|2
|Martin Vlček, Nikola Hořejší
|Hyundai i20 N Rally2
|3
|Karel Kupec, Petr Machů
|Škoda Fabia RS Rally2
|4
|Roman Odložilík, Miriam Hasajová
|Škoda Fabia RS Rally2
|5
|Dominik Jakeš, Vítězslav Baďura
|Škoda Fabia RS Rally2
|6
|Michal Horák, Ivan Horák
|Škoda Fabia RS Rally2
|7
|Karel Trněný, Christian Doerr
|Škoda Fabia R5
|8
|Jaroslav Pešl, Radek Juřica
|Škoda Fabia R5
|9
|Petr Kačírek, Ladislav Kučera
|Ford Fiesta R5
|10
|Patrik Rujbr, Jaromír Švec
|Citroën C3 Rally2
|11
|Petr Trnovec, Miroslav Staněk
|Škoda Fabia RS Rally2
|12
|Petr Nešetřil, Jiří Černoch
|Škoda Fabia RS Rally2
|14
|Josef Peták, Alena Benešová
|Škoda Fabia RS Rally2
|15
|Matěj Řehák, Lukáš Říha
|Škoda Fabia R5
|16
|Vladimír Hanuš, Jakub Kunst
|Škoda Fabia RS Rally2
|17
|Petr Zedník, Olga Zedníková
|Ford Fiesta Rally2 MKII
|18
|Karel Štochl, Milan Klička
|Škoda Fabia R5
|19
|Ondřej Ginzel, Ondřej Haman
|Škoda Fabia R5
|20
|Jan Dohnal, Ivo Vybíral
|Renault Clio S1600
|21
|Jakub Jančík, Jan Jurčík
|Opel Corsa Rally4
|22
|Tomáš Dudák, Tomáš Petr Marek
|Opel Corsa Rally4
|23
|Tomáš Václavík, Petr Jindra
|Opel Corsa Rally4
|24
|Martin Lehký, Dušan Vít
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|25
|Patrik Kdér, Tomáš Šmíd
|Peugeot 208 Rally4
Kompletní startovní listinu najdete ZDE.
Výsledky Rally Vsetín 2026
V následující tabulce budou po skončení soutěže doplněny kompletní výsledky Rally Vsetín 2026 po jednotlivých sekcích.
|Sekce
|Výsledky
|1. sekce
|—
|2. sekce
|—
|3. sekce
|—
|Konečné výsledky
|—
Kde sledovat Rally Vsetín 2026
Přímý televizní přenos ani oficiální livestream z Rally Vsetín 2026 zatím není potvrzený. ČT sport během sezony nabízí z vybraných českých rally krátké aktuální vstupy a následné souhrny. V aktuálním programu však vysílání z Rally Vsetín 2026 zatím uvedeno není.
Aktuality přímo ze závodu zveřejňuje pořadatel na svých sociálních sítích. Rozhovory, reportáže a další videa z některých rally tradičně nabízí také YouTube kanál Mediasport.
Rally Vsetín 2026 je zdarma
Vstup na Rally Vsetín 2026 je zdarma, vstupenky si tedy není potřeba kupovat. Diváci mohou závod sledovat z vyznačených diváckých míst podél jednotlivých rychlostních zkoušek.
Uzavírky a dopravní omezení při Rally Vsetín 2026
Kvůli soutěži budou uzavřeny komunikace na všech třech rychlostních zkouškách. Pro Vesník je plánována uzávěrka od 7:00 do 17:30, pro Hošťálkovou od 8:00 do 15:00 a pro Semetín od 10:00 do 17:00.
|RZ
|Uzávěrka
|Vesník
|7:00–17:30
|Hošťálková
|8:00–15:00
|Semetín
|10:00–17:00
Pořadatelé zároveň upozorňují na dopravní omezení v okolí jednotlivých rychlostních zkoušek.
Vítězové Rally Vsetín: Březík vyhrál třikrát
Historicky prvním vítězem Rally Vsetín se v roce 2004 stal Petr Trnovec. Nejúspěšnějším jezdcem v historii soutěže je Adam Březík, který zvítězil v letech 2021, 2022 a 2025. Po dvou triumfech mají Pavel Valoušek jun., Jaromír Tomaštík, Grzegorz Grzyb a Miroslav Jakeš.
|Rok
|Vítězná posádka
|Auto
|2025
|Adam Březík, Zdeněk Bělák
|Škoda Fabia RS Rally2
|2024
|Martin Vlček, Jakub Kunst
|Hyundai i20 Rally2
|2023
|Gus Greensmith, Jonas Andersson
|Škoda Fabia RS Rally2
|2022
|Adam Březík, Ondřej Krajča
|Škoda Fabia R5
|2021
|Adam Březík, Ondřej Krajča
|Škoda Fabia R5