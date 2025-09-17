Rally Pačejov 2025: výsledky, program, startovní listina, mapy

Autor:
  16:11
Mistrovství České republiky v rallye má na programu poslední závod. Napínavé souboje uvidí diváci při Rally Pačejov v sobotu 20. a v neděli 21. září 2025. V našem článku najdete program závodu, jeho výsledky či přihlášené posádky.

Jan Kopecký a jeho spolujezdec Jiří Hovorka na trati Barum Czech rallye. | foto: ČTK

Výsledky Rally Pačejov 2025

Zde najdete výsledky po jednotlivých etapách:

EtapaVýsledky
1. etapa (sobota 20. září)
2. etapa (neděle 21. září)

Program Rally Pačejov 2025:

Závodníky čeká celkem 14 rychlostních zkoušek, na asfaltovém povrchu v součtu urazí 147,92 kilometrů.

Vše odstartuje páteční shakedown, jednotlivé erzety se pak pojedou v průběhu soboty a neděle. Servisní zóna je na letišti Tchořovice-Pole (obec Kadov).

DenRZMístoDélkaStart
Pátek 19.9.ShakedownVelký Bor2,57 km16:30
Sobota 20.9.RZ 1Cehnice - Kuřimany 118,73 km10:00
Sobota 20.9.RZ 2Leskovice - Zadní Zborovice 14,94 km10:23
Sobota 20.9.RZ 3Cehnice - Kuřimany 218,73 km15:00
Sobota 20.9.RZ 4Leskovice - Zadní Zborovice 215,06 km15:45
Sobota 20.9.RZ 5Strážovice - Nehodív 16,88 km15:00
Sobota 20.9.RZ 6Horažďovice - Komušín 14,97 km15:45
Sobota 20.9.RZ 7Strážovice - Nehodív 26,88 km17:50
Sobota 20.9.RZ 8Horažďovice - Komušín 24,97 km18:35
Neděle 21.9.RZ 9Záboří - Mečichov 113,14 km08:30
Neděle 21.9.RZ 10Chrášťovice - Klínovice 13,79 km09:10
Neděle 21.9.RZ 11Drachkov - Drachkov 113,14 km09:40
Neděle 21.9.RZ 12Záboří - Mečichov 213,14 km12:10
Neděle 21.9.RZ 13Chrášťovice - Klínovice 23,79 km12:50
Neděle 21.9.RZ 14Drachkov - Drachkov 213,14 km13:20

V Pačejově se rozhodne o titulu

V Pačejově se rozhodne o titulu mistra ČR v rally. Skvělou výchozí pozici má Jan Kopecký s 265 body, rakouský závodník Simon Wagner jich nasbíral o 29 míň, Filip Mareš ztrácí na prvenství 33,5 bodů. V posledním závodě sezony lze získat maximálně 60 bodů.

Seznam přihlášených posádek najdete ZDE.

Přehled nejlepších deseti posádek na Rally Pačejov

PořadíPosádkaVozidloBody MČR 2025
#1Jan Kopecký / Jiří HovorkaŠkoda Fabia RS Rally2265
#2Simon Wagner / Hanna OstlenderHyundai i20 N Rally2236
#3Filip Mareš / Radovan BuchaToyota Yaris GR Rally2231,5
#4Erik Cais / Daniel TrunkátHyundai i20 N Rally2193,5
#5Adam Březík / Ondřej KrajčaŠkoda Fabia RS Rally2139,5
#6Václav Pech jr. / Petr UhelCitroën C3 Rally2101
#7Dominik Stříteský / Igor BacigálŠkoda Fabia RS Rally2100
#8Věroslav Cvrček ml. / Petr TěšínskýŠkoda Fabia RS Rally2106
#9Filip Kohn / Ross WhittockŠkoda Fabia RS Rally253
#10Aleš Jirásek / Petr MachůŠkoda Fabia R5n/a

Kde sledovat Rallye Pačejov

Na ČT Sport bude v sobotu i v neděli vysílána série aktuálních vstupů ze závodu.

Seznam potvrzených vstupů na ČT Sport:

📅 Sobota 20. 9. 2025

Čas
09:05Aktuální informace z průběhu závodu (≈ 10 min)
16:15Aktuální informace z průběhu závodu (≈ 10 min)
21:35Aktuální informace z průběhu závodu (≈ 10 min)
21:45„Za oponou“ – reportáž ze zákulisí závodu (≈ 5 min)

📅 Neděle 21. 9. 2025

Čas
08:50Aktuální informace z průběhu závodu (≈ 10 min)
11:45Aktuální informace z průběhu závodu (≈ 10 min)
23:25Souhrn závodu (≈ 20 min)
23:45„Za oponou“ – reportáž ze zákulisí závodu (≈ 5 min)

Aktuální informace by měla poskytnout také Facebooková stránka závodu, případně YouTube kanál Mediasport. Ten mapuje všechny české závody a nabízí i rozhovory s jezdci a sestřihy některých úseků trasy.

Divácká, místa, mapy, dobrovolné vstupné

Vstupné na Rally Pačejov je dobrovolné a fanoušci můžou pouze na vyznačená místa. Placený Fans balíček s výhodami jako sedadla na tribuně či občerstvení v servisní zóně už je vyprodaný.

Mapy diváckých míst icelkovou mapu najdete ZDE.

Vítězové Rally Pačejov v minulých ročnících:

RočníkVítězná posádka
2024Jan Kopecký - Jan Hloušek
2023Václav Pech jr. - Petr Uhel
2022Jan Kopecký - Jan Hloušek
2021Jan Kopecký - Jan Hloušek
2020Jan Kopecký - Jan Hloušek
2019Jan Dohnal - Michal Ernst
2018Jan Dohnal - Michal Ernst
2017Jan Dohnal - Michal Ernst
2016Jan Dohnal - Michal Ernst
2015Roman Odložilík - Martin Tureček


Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Möller vs. BartoňTenis - 1. kolo - 17. 9. 2025:Möller vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 4:2
  • 1.93
  • -
  • 1.79
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Plíšková vs. JatčenkováTenis - Osmifinále - 17. 9. 2025:Plíšková vs. Jatčenková //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.70
  • -
  • 2.04
Olomouc vs. KladnoHokej - 4. kolo - 17. 9. 2025:Olomouc vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
17. 9. 18:00
  • 2.30
  • 4.20
  • 2.58
Slavia vs. Bodo/GlimtFotbal - 1. kolo - 17. 9. 2025:Slavia vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
17. 9. 18:45
  • 1.97
  • 3.92
  • 3.75
Pireus vs. PafosFotbal - 1. kolo - 17. 9. 2025:Pireus vs. Pafos //www.idnes.cz/sport
17. 9. 18:45
  • 1.42
  • 4.97
  • 7.88
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

ONLINE: Baník - Teplice 1:0, dohrávka přerušeného utkání, oba týmy se trápí

Sledujeme online

Takřka dva měsíce poté, co jejich utkání přerušil hustý déšť, nastupují fotbalisté Baníku Ostrava a Teplic k dohrávce 2. kola Chance Ligy. Zápas pokračuje od 25. minuty za stavu 1:0 pro Baník, za...

17. září 2025  16:45

Bohemians a Boleslav znají náhradní termín, odložený duel odehrají 22. října

Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi pražskými Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje ve středu 22. října od 18:30. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace,...

17. září 2025  16:40

Druhý bronz byl blízko, Švábíková skončila čtvrtá. Vadlejchovi vyšel risk

Nebylo daleko k tomu, aby se bronzová bilance české reprezentace na MS v Tokiu zdvojnásobila. Blízko k medaili měla tyčkařka Amálie Švábíková, které však nakonec sezonní maximum 475 stačilo jenom na...

17. září 2025  12:05,  aktualizováno  16:17

Rally Pačejov 2025: výsledky, program, startovní listina, mapy

Mistrovství České republiky v rallye má na programu poslední závod. Napínavé souboje uvidí diváci při Rally Pačejov v sobotu 20. a v neděli 21. září 2025. V našem článku najdete program závodu, jeho...

17. září 2025  16:11

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

17. září 2025  16:10

Projekt Varaďa. Vytížený kouč vtipkuje: Už skoro spím! Vítkovice hodlá hokejem bavit

Premium

O Václavu Varaďovi se traduje, jak umí být náročný, přísný. A přitom férový. Na domácí scéně proslul puntičkářskou povahou. Také Vítkovice si detailně prohlížel. Analyzoval. Načež se v lednu vrhl do...

17. září 2025

Napadený Svoboda navštívil asociaci i seminář elitních sudích: Pískat budu dál

Gesto na pochvalu. Sedmnáctiletého sudího Dominika Svobodu, kterého škrtil při zářijovém zápase dorostenců v Meziboří jirkovský trenér Lukáš Rusník, pozvala Fotbalová asociace České republiky (FAČR)...

17. září 2025  15:55

Tokio? Hned jsem vzpomínal. Vadlejch vyhlíží finále MS: Počasí ho může změnit

Od našeho zpravodaje v Japonsku Letošní sezonu ho dlouho trápilo zraněné koleno. Kvůli němu závodil jen dvakrát a jeho letošním maximem bylo 82,33 metru. Před mistrovstvím světa v Tokiu nicméně oštěpař Jakub Vadlejch věřil, že už...

17. září 2025  15:40

Drtivá výhra na úvod Youth League. Mladí slávisté nasázeli Bodö/Glimt pět branek

Fotbalisté Slavie do 19 let vstoupili do Youth League vysokým domácím vítězstvím 5:0 nad outsiderem Bodö/Glimt. Dvě branky Pražanů dal v Radotíně Adam Rajnoha. Další zápas v ligové fázi soutěže,...

17. září 2025  15:16

Priske byl u rozhodčích dvě a půl minuty, ukazuje video. Sabou tam za ním nakoukl

Zhruba dvě a půl minuty strávil trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v kabině rozhodčích po nedělní porážce v Hradci Králové (1:2). Délku návštěvy i další okolnosti celé situace odhaluje video...

17. září 2025  15:15

V extralize řádí mladíček Tomek. Brousíme klenot pro český hokej, vědí ve Varech

Domácí obrana zaváhala a on rázem ujížděl sám na Jakuba Kováře. A nezazmatkoval, sparťanského brankáře překonal střelou nad pravý beton. Situaci Petr Tomek vyřešil jako zkušený hráč, který už má v...

17. září 2025  15:05

Těžký los, Češi mají ve čtvrtfinále Davis Cupu Španěly. Budou čelit Alcarazovi?

Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají se Španělskem. Rozhodl o tom středeční los v Boloni, kde se finálový turnaj od 18. do 23. listopadu uskuteční. Vítěz se v dalším kole utká s...

17. září 2025  13:09,  aktualizováno  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.