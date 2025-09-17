Výsledky Rally Pačejov 2025
Zde najdete výsledky po jednotlivých etapách:
|Etapa
|Výsledky
|1. etapa (sobota 20. září)
|2. etapa (neděle 21. září)
Program Rally Pačejov 2025:
Závodníky čeká celkem 14 rychlostních zkoušek, na asfaltovém povrchu v součtu urazí 147,92 kilometrů.
Vše odstartuje páteční shakedown, jednotlivé erzety se pak pojedou v průběhu soboty a neděle. Servisní zóna je na letišti Tchořovice-Pole (obec Kadov).
|Den
|RZ
|Místo
|Délka
|Start
|Pátek 19.9.
|Shakedown
|Velký Bor
|2,57 km
|16:30
|Sobota 20.9.
|RZ 1
|Cehnice - Kuřimany 1
|18,73 km
|10:00
|Sobota 20.9.
|RZ 2
|Leskovice - Zadní Zborovice 1
|4,94 km
|10:23
|Sobota 20.9.
|RZ 3
|Cehnice - Kuřimany 2
|18,73 km
|15:00
|Sobota 20.9.
|RZ 4
|Leskovice - Zadní Zborovice 2
|15,06 km
|15:45
|Sobota 20.9.
|RZ 5
|Strážovice - Nehodív 1
|6,88 km
|15:00
|Sobota 20.9.
|RZ 6
|Horažďovice - Komušín 1
|4,97 km
|15:45
|Sobota 20.9.
|RZ 7
|Strážovice - Nehodív 2
|6,88 km
|17:50
|Sobota 20.9.
|RZ 8
|Horažďovice - Komušín 2
|4,97 km
|18:35
|Neděle 21.9.
|RZ 9
|Záboří - Mečichov 1
|13,14 km
|08:30
|Neděle 21.9.
|RZ 10
|Chrášťovice - Klínovice 1
|3,79 km
|09:10
|Neděle 21.9.
|RZ 11
|Drachkov - Drachkov 1
|13,14 km
|09:40
|Neděle 21.9.
|RZ 12
|Záboří - Mečichov 2
|13,14 km
|12:10
|Neděle 21.9.
|RZ 13
|Chrášťovice - Klínovice 2
|3,79 km
|12:50
|Neděle 21.9.
|RZ 14
|Drachkov - Drachkov 2
|13,14 km
|13:20
V Pačejově se rozhodne o titulu
V Pačejově se rozhodne o titulu mistra ČR v rally. Skvělou výchozí pozici má Jan Kopecký s 265 body, rakouský závodník Simon Wagner jich nasbíral o 29 míň, Filip Mareš ztrácí na prvenství 33,5 bodů. V posledním závodě sezony lze získat maximálně 60 bodů.
Seznam přihlášených posádek najdete
Přehled nejlepších deseti posádek na Rally Pačejov
|Pořadí
|Posádka
|Vozidlo
|Body MČR 2025
|#1
|Jan Kopecký / Jiří Hovorka
|Škoda Fabia RS Rally2
|265
|#2
|Simon Wagner / Hanna Ostlender
|Hyundai i20 N Rally2
|236
|#3
|Filip Mareš / Radovan Bucha
|Toyota Yaris GR Rally2
|231,5
|#4
|Erik Cais / Daniel Trunkát
|Hyundai i20 N Rally2
|193,5
|#5
|Adam Březík / Ondřej Krajča
|Škoda Fabia RS Rally2
|139,5
|#6
|Václav Pech jr. / Petr Uhel
|Citroën C3 Rally2
|101
|#7
|Dominik Stříteský / Igor Bacigál
|Škoda Fabia RS Rally2
|100
|#8
|Věroslav Cvrček ml. / Petr Těšínský
|Škoda Fabia RS Rally2
|106
|#9
|Filip Kohn / Ross Whittock
|Škoda Fabia RS Rally2
|53
|#10
|Aleš Jirásek / Petr Machů
|Škoda Fabia R5
|n/a
Kde sledovat Rallye Pačejov
Na ČT Sport bude v sobotu i v neděli vysílána série aktuálních vstupů ze závodu.
Seznam potvrzených vstupů na ČT Sport:
📅 Sobota 20. 9. 2025
|Čas
|09:05
|Aktuální informace z průběhu závodu (≈ 10 min)
|16:15
|Aktuální informace z průběhu závodu (≈ 10 min)
|21:35
|Aktuální informace z průběhu závodu (≈ 10 min)
|21:45
|„Za oponou“ – reportáž ze zákulisí závodu (≈ 5 min)
📅 Neděle 21. 9. 2025
|Čas
|08:50
|Aktuální informace z průběhu závodu (≈ 10 min)
|11:45
|Aktuální informace z průběhu závodu (≈ 10 min)
|23:25
|Souhrn závodu (≈ 20 min)
|23:45
|„Za oponou“ – reportáž ze zákulisí závodu (≈ 5 min)
Aktuální informace by měla poskytnout také Facebooková stránka závodu, případně YouTube kanál Mediasport. Ten mapuje všechny české závody a nabízí i rozhovory s jezdci a sestřihy některých úseků trasy.
Divácká, místa, mapy, dobrovolné vstupné
Vstupné na Rally Pačejov je dobrovolné a fanoušci můžou pouze na vyznačená místa. Placený Fans balíček s výhodami jako sedadla na tribuně či občerstvení v servisní zóně už je vyprodaný.
Mapy diváckých míst icelkovou mapu najdete
Vítězové Rally Pačejov v minulých ročnících:
|Ročník
|Vítězná posádka
|2024
|Jan Kopecký - Jan Hloušek
|2023
|Václav Pech jr. - Petr Uhel
|2022
|Jan Kopecký - Jan Hloušek
|2021
|Jan Kopecký - Jan Hloušek
|2020
|Jan Kopecký - Jan Hloušek
|2019
|Jan Dohnal - Michal Ernst
|2018
|Jan Dohnal - Michal Ernst
|2017
|Jan Dohnal - Michal Ernst
|2016
|Jan Dohnal - Michal Ernst
|2015
|Roman Odložilík - Martin Tureček