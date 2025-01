Macík na Dakaru triumfoval popáté, k obhajobě zbývá jediný krok

Organizátoři slavné soutěže na čtvrtek připravili ve čtvrté největší písečné poušti světa Rub al-Chálí odlišnou trať pro hlavní kategorie – automobily, motocykly a kamiony. Poté, co ráno museli posunout start kvůli mlze, navíc motocyklistům výrazně zkrátili rychlostní zkoušku.

Kamiony absolvovaly v dunách 126 km dlouhý měřený test. Macík porazil druhého Nizozemce Keese Koolena o sedm sekund, třetí byl Vaidotas Žala z Litvy. Loprais, jenž startoval z nevýhodné první pozice, zajel pátý čas s odstupem necelých pěti minut.

„Byla to extrémně náročná etapa. Na začátku byly velké stresy, protože kluci před námi to nekreslili dobře. Tak jsme si jeli svoje. František (navigátor Tomášek) řekl kam, nandal jsem to tam a jeli jsme krásně to, co jsme potřebovali. Byly to nejtěžší duny, které tady mohly být,“ uvedl Macík na sociálních sítích. Jednou zapadl a pomáhal mu Van den Brink.

V předposlední etapě vypadl ze hry o umístění na předních pozicích Martin Šoltys, kterého zastavily technické problémy před startem rychlostní zkoušky. Člen týmu Tatra Buggyra ZM racing byl průběžně čtvrtý.

Motocyklisté měli původně absolvovat zkoušku o celkové délce 308 km, ale po posunutí startu ji organizátoři zkrátili na 152 km. Nejrychlejší byl Španěl Tosha Schareina, který snížil náskok lídra Daniela Sanderse z Austrálie na devět minut. Z českých jezdců se nejvíce dařilo Janu Brabcovi, který zajel devatenáctý čas. Dušan Drdaj je i nadále průběžně šestnáctý.

Připravujme podrobnosti...