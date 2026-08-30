Prezident fotil, Šlégr startoval, Doubek s Lackem rozjančili diváky bronzem

„Byl plný svah i tribuna, luxusní fanoušci, to závodníka žene a motivuje. Nechtěl jsem je zradit, chtěl jsem vidět cíl a předvést jim nejlepší show,“ utíral si zpocené čelo Doubek po heroických výkonech v rámci Czech Truck & NASCAR Prix.
V paddocku se to hemžilo osobnostmi v čele s prezidentem Pavlem, vášnivým fotografem i motorsportmilcem. Zastavil se i ve stáji Buggyra, Doubka zase navštívil na startovním roštu.
„Přišel mi popřát hodně štěstí, potom jsem ho viděl pod pódiem fotit,“ líčil Doubek, který měl spíš štěstí v neštětí. Třetí místo ve třídě Open uhájil silou vůle. „Tahal jsem to do cíle očima, jel jsem bez převodovky, bez třetího a čtvrtého kvaltu.“
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Už v sobotu ho soupeři zdemolovali, v neděli se z generálního ředitele rodinné firmy Doubka smůla neodlepila. Odpolední závod hlavní kategorie V8GP dokončil v nadsázce na „tříkolce“.
„Posledních pět kol jsem kroužil bez pravé zadní pneumatiky, měl jsem defekt, možná přehřátím, možná obrubníčkem. Ale dá se dojet i se třemi koly,“ pousmál se. „Byl to boj o přežití. Navíc už od pátého kola jsem měl co dělat kvůli přehřátým brzdám. Urazil jsem si přední nárazník a tím i trubky, které brzdy vzduchem chladí. Masakr. Ale jedno pódium, dvě pátá místa, spokojenost!“
Ikonickým motoristickým povelem Drivers, start your engines zahájil druhou nedělní jízdu NASCAR zlatý hokejový olympionik Jiří Šlégr, spolumajitel extraligového Litvínova. Přišla se podívat i čerstvá posila chemiků David Kämpf, mistr světa a navrátilec z NHL. Fandili rovněž herec, moderátor a závodník Dalibor Gondík, který v nováčkovské kategorii NASCAR obsadil v pátek 11. místo, další umělec Otakar Brousek mladší či známý lékař Tomáš Šebek. A hlavně houf příznivců – přesně 46 600 za víkend.
„Pro závodníka je něco úžasného, když vidí české vlajky. Při průjezdu cílem jsem schválně koukal na tribunu a svah a všichni diváci stáli, tleskali, mávali,“ nadchlo Doubka.
Rozjančil je i Lacko, který se do evropského kolotoče tahačů na skok vrátil po třech letech. S vypůjčeným Ivecem od multišampiona Jochena Hahna nejprve obsadil v hlavním nedělním závodě sedmé místo, což mu zaručilo pole position pro jízdu s hendikepem. V ní nakonec ustrážil třetí místo před vláčkem vlčáků za sebou.
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„Nebylo to jednoduché, musel jsem bojovat do posledních metrů. Saša Lenz nebyl lehký oříšek, snažil se mi to tam opravdu šoupnout víckrát,“ zmínil šampion z roku 2017 Lacko ataky zkušeného soupeře. „Byl tam i nějaký kontakt, ale zuby nehty jsem se bránil a bojoval o udržení pozice. Myslel jsem si, že to bude stříbro, ale jak jsem viděl za sebou rychlého Maďara Kisse, říkám si, že je zbytečné se s ním mordovat. Takže jsem to zkusil obránit a neudělal jsem žádnou chybu.“
Navnadilo Lacka pódium k trvalému návratu do seriálu? „Těžko říct. Nechme se překvapit.“