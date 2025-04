Na Kanárských ostrovech se chystá již 49. ročník rallye, poprvé ale bude soutěž součástí světového šampionátu. Třikrát se zde v minulosti radoval z vítězství Jan Kopecký, a to v době, kdy byla rallye součástí seriálu IRC a mistrovství Evropy. Letos bude na startu jediný český jezdec Jan Černý, který bude s vozem Citroën C3 usilovat o body do šampionátu kategorie WRC2.

O celkové vítězství budou tradičně bojovat zástupci týmů Toyota a Hyundai. „Máme za sebou dobré závody, ale z hlediska přístupu se pro nás nic nemění - prostě chceme jet, mít dobrou rallye a dosáhnout nejlepšího možného výsledku,“ řekl Evans, který se v MS bude snažit navázat na výhry ze Švédska a z Keni.

Na Kanárských ostrovech se ale poprvé v letošní sezoně pojede na asfaltu. „Myslím si, že můžeme očekávat, že nás čeká trať s hodně zatáčkami, ale na čistém asfaltu. To jsme v posledních letech moc často nezažili. Všichni by tam měli mít podobné podmínky a bude to férový boj,“ předpokládá šestatřicetiletý jezdec.

Podruhé v sezoně se na start postaví i osminásobný světový šampion Sébastien Ogier z Francie, který ovládl úvodní Rallye Monte Carlo. „Startovat na nové rallye je vždy vzrušující pocit. Trať nikdo nezná a musíte začínat od nuly. Je to situace, která mi v minulosti vždy vyhovovala, a věřím, že stále budu schopný bojovat o nejvyšší pozice,“ řekl jedenačtyřicetiletý pilot, jenž má na kontě 62 výher v MS.

Slavnostní start rallye bude ve čtvrtek v centru Las Palmas, závodit se začne v pátek. Pořadatelé připravili trať s 18 rychlostními zkouškami o celkové délce 301 km. Vítězná posádka bude dekorovaná v neděli před 14. hodinou.