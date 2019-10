Tänak bude v Británii hájit vedení v MS, Ogier chce útočit

„Cíl je jasný, udržet formu z Turecka a nadále vyvíjet pokud možno co největší tlak na Otta. Vždy jsem se tady cítil dobře a zdejší rallye si opravdu užívám,“ řekl Ogier, který je s pěti triumfy rekordmanem Britské rallye. Od roku 2013 jej zde dokázal porazit jen před dvěma lety domácí Elfyn Evans.

Tänak si dobře uvědomuje situaci, ve které je a která se hodně podobá loňské sezoně. Tehdy také vedl, ale v závěru první místo neudržel a klesl na třetí. Jeho šance na titul přitom začaly mizet právě ve Walesu, kde dlouho vedl, ale nakonec skončil po technických problémech až devatenáctý.

„Náš náskok v čele šampionátu se zmenšil, ale máme před sebou tři rallye a ve všech jsme loni byli rychlí. Musíme dokončit svou práci a začínáme ve Walesu,“ řekl Tänak, jenž letos vyhrál pět rallye. V polovině září ale v Turecku získal jen pět bodů za výhru v power stage.

Nejen Ogier a Tänak se ale chystají na náročné podmínky, které ve Velké Británii každoročně panují. Do osudu závodu často promlouvá déšť. „Nějakou dobu mi trvalo, než jsem se naučil se zdejšími podmínkami vyrovnat, ale jak už jsem řekl, teď si to užívám. Je to zde složité a často se podmínky mění,“ řekl Ogier. „Neustále se zde mění přilnavost, ale líbí se mi tady. Tratě jsou rychlé a vše pěkně plyne,“ uvedl Tänak.

Na startu bude tovární jezdec Škody Jan Kopecký, který pojede po osmi letech s novým spolujezdcem. Osvědčeného Pavla Dreslera nečekaně nahradil Jan Hloušek.