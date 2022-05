Lídr MS Rovanperä vyhrál i Portugalskou rallye, Evanse předčil o 15 sekund

Rovanperä ještě na počátku víkendu ztrácel na Evanse téměř 20 sekund, pak ale náskok vicemistra světa stahoval a v předposlední sobotní rychlostní zkoušce se dostal před něj. V poslední etapě pak šestisekundový odstup v dešti a mlze ještě navýšil, pomohly mu k tomu i tři vyhrané erzety. V průběžném pořadí MS vede před Belgičanem Thierrym Neuvillem už o 46 bodů.

„Podmínky byly chvílemi velmi složité, ale auto jelo perfektně jako vždycky,“ pochvaloval si na webu MS jednadvacetiletý Fin, který se letos radoval z vítězství i ve Švédsku a v Chorvatsku. „Klobouk dolů před Kallem. Na jednu stranu jsme zklamaní, na druhou stranu je příjemné být tady zase na pódiu,“ řekl Evans, který v Portugalsku triumfoval před rokem a letos se dostal na stupně vítězů poprvé.

Ještě těsnější byl souboj o třetí místo, který pro sebe nakonec o dvě sekundy rozhodl Sordo. V poslední rychlostní zkoušce předčil Japonce Takamota Kacutu, který mohl na portugalské šotolině potvrdit nadvládu Toyoty.

Prokop při letošním debutu v mistrovství světa dojel sedmý v kategorii WRC2. „Nakonec nad očekávání skvělý výsledek v parádní konkurenci. Nebýt těch dvou defektů, bylo by to lepší, na druhou stranu to byl jediný problém, který jsme měli,“ řekl Prokop na facebooku. Jeho mladý krajan Erik Cais nabral velkou ztrátu po pátečním odstoupení a skončil na 42. místě.