Úvodní etapu Portugalské rallye ovládl Solberg, vede o tři sekundy

Solberg v dubnové Rallye Kanárských ostrovů dlouho sváděl těsný souboj o prvenství s Ogierem, v předposlední rychlostní zkoušce ale narazil do svodidel a ulomil kolo.
Tentokrát má vítěz lednové Rallye Monte Carlo po úvodní etapě před dvaačtyřicetiletým Francouzem sedmisekundový náskok. „Zítra to ale bude náročné na pneumatiky a v sobotu a v neděli se má změnit počasí,“ uvedl Solberg na webu šampionátu.
Ogier byl v Portugalsku nejrychlejší v předchozích dvou letech a celkem tamní rallye ovládl již sedmkrát. Vedoucí muž letošního šampionátu Elfyn Evans z Británie je po zahajovací etapě pátý.
Jezdce v Portugalsku čeká ještě 20 rychlostních zkoušek. Vítěz bude znám v neděli odpoledne.
Portugalská rallye
podnik MS v automobilových soutěžích
po 1. etapě:
1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) 28:00,0, 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -3,4, 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -7,2, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -7,4, 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -7,5, 6. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -10,7