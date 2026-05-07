Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Úvodní etapu Portugalské rallye ovládl Solberg, vede o tři sekundy

Autor: ,
  20:07
Úvodní etapu Portugalské rallye vyhrál Švéd Oliver Solberg. Po třech rychlostních zkouškách vede čtyřiadvacetiletý jezdec Toyoty o 3,4 sekundy před Francouzem Adrienem Fourmauxem, třetí je devítinásobný mistr světa Sébastien Ogier.

Oliver Solberg během první etapy portugalské rallye. | foto: Profimedia.cz

Solberg v dubnové Rallye Kanárských ostrovů dlouho sváděl těsný souboj o prvenství s Ogierem, v předposlední rychlostní zkoušce ale narazil do svodidel a ulomil kolo.

Tentokrát má vítěz lednové Rallye Monte Carlo po úvodní etapě před dvaačtyřicetiletým Francouzem sedmisekundový náskok. „Zítra to ale bude náročné na pneumatiky a v sobotu a v neděli se má změnit počasí,“ uvedl Solberg na webu šampionátu.

Ogier byl v Portugalsku nejrychlejší v předchozích dvou letech a celkem tamní rallye ovládl již sedmkrát. Vedoucí muž letošního šampionátu Elfyn Evans z Británie je po zahajovací etapě pátý.

Jezdce v Portugalsku čeká ještě 20 rychlostních zkoušek. Vítěz bude znám v neděli odpoledne.

Portugalská rallye

podnik MS v automobilových soutěžích

po 1. etapě:

1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) 28:00,0, 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -3,4, 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -7,2, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -7,4, 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -7,5, 6. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -10,7

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Freiburg vs. BragaFotbal - - 7. 5. 2026:Freiburg vs. Braga //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.03
  • 14.00
  • 70.00
Aston Villa vs. NottinghamFotbal - - 7. 5. 2026:Aston Villa vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.25
  • 5.40
  • 13.00
Štrasburk vs. Rayo VallecanoFotbal - - 7. 5. 2026:Štrasburk vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.20
  • 2.90
  • 2.50
Crystal Palace vs. ŠachtarFotbal - - 7. 5. 2026:Crystal Palace vs. Šachtar //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.05
  • 3.10
  • 4.00
Sabalenková vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 7. 5. 2026:Sabalenková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.03
  • -
  • 14.20
Philadelphia vs. CarolinaHokej - - 8. 5. 2026:Philadelphia vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
8. 5. 02:00
  • 3.30
  • 3.98
  • 2.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Příště zůstanu doma. Bilesovou šokoval půlmilionový účet za červený koberec

Simone Bilesová

Jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová se postarala o nečekaný rozruch. Sedminásobná olympijská vítězka na sociálních sítích otevřeně promluvila o nákladech spojených s účastí na...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Česko - Švédsko 3:1. Skalp neporažených. Dvěma trefami rozhodl Kovařčík

Aktualizujeme
Libor Hájek se snaží zastavit akci Karla Henrikssona.

Čeští hokejisté zahájili poslední turnaj před startem mistrovství světa cenným skalpem. Na Švédských hrách porazili v Ängelholmu domácí výběr, který v tomto ročníku Euro Hockey Tour sesbíral devět...

7. května 2026  20:35,  aktualizováno  21:30

Siniaková promarnila 9 mečbolů, Macháč v Římě přehrál Tsitsipase. Dál jde i Nosková

Aktualizujeme
Tomáš Macháč se soustředí na úder v utkání se Stefanosem Tsitsipasem.

Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastasii Zacharovovou z Ruska a postoupila do 3. kola. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková, která nevyužila proti Rusce Anně Kalinské devět...

7. května 2026  13:22,  aktualizováno  21:02

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

7. května 2026  20:21

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, Kanada staví hvězdný útok

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

7. května 2026  20:09

Úvodní etapu Portugalské rallye ovládl Solberg, vede o tři sekundy

Oliver Solberg během první etapy portugalské rallye.

Úvodní etapu Portugalské rallye vyhrál Švéd Oliver Solberg. Po třech rychlostních zkouškách vede čtyřiadvacetiletý jezdec Toyoty o 3,4 sekundy před Francouzem Adrienem Fourmauxem, třetí je...

7. května 2026  20:07

Přestřelka na úvod Švédských her. Švýcaři po nájezdech zdolali Finsko

Justus Annunen ve finské brance čelí šanci Tylera Moye ze Švýcarska.

Švýcarští hokejisté v zahajovacím utkání Švédských her v Ängelholmu zdolali Finsko 5:4 po nájezdech. Výběr Suomi i s kapitánem Aleksanderem Barkovem z Floridy v sestavě třikrát v utkání dohnal...

7. května 2026  17:57,  aktualizováno  18:22

Švédské hokejové hry 2026: Program, soupisky, výsledky, Češi

Český obránce Tomáš Cibulka se snaží získat puk v souboji s Ivarem Stenbergem...

Posledním turnajem Euro Hockey Tour a zároveň generálkou na mistrovství světa 2026 jsou Švédské hokejové hry, které se uskuteční v Ängelholmu od 7. do 10. května. V našem přehledu najdete program...

7. května 2026  18:03

Sikora vykročil do NHL. Kapitán stříbrných juniorů podepsal s Washingtonem

Český kapitán Petr Sikora si na led pokládá bránícího kanadského obránce Zaynea...

Hokejový útočník Petr Sikora z extraligového Třince podepsal v NHL tříletý nováčkovský kontrakt s Washingtonem. Ročně si může vydělat 995 000 dolarů (přibližně 20,4 milionu korun). Capitals, kteří si...

7. května 2026  17:54

Disciplinárka zahájila řízení s Mosesem, Bohemians zaplatí bezmála půl milionu

Domácí fanoušci během zápasu proti Spartě.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se slávistou Davidem Mosesem za tvrdý zásah loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce. Komise rovněž potrestala Bohemians Praha 1905 za...

7. května 2026  17:35

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

První Grand Tour cyklistické sezony je tu. Giro d’Italia startuje 8. května poprvé ve své historii v Bulharsku a vyvrcholí 31. května tradičním dojezdem do Říma. Trůn pro vládce závodu je volný,...

7. května 2026  17:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jen led a sníh, rozhodl MOV. Na hrách ve Francii nebude cyklokros ani přespolní běh

Kirsty Coventryová na setkání MOV před začátkem zimních olympijských her.

Mezinárodní olympijský výbor zamítl zařazení cyklokrosu nebo přespolního běhu do programu zimních olympijských her 2030 ve francouzských Alpách. Podle předsedkyně MOV Kirsty Coventryové budou v...

7. května 2026  17:16

MOV vzal na milost Bělorusko. Do soutěží se vrátí jeho týmy, a to s vlajkou i hymnou

Bělorusko na zahájení olympiády v Tokiu.

Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním federacím zrušit omezení startů běloruských sportovců, přijatá po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Po zasedání výkonného výboru pod vedením...

7. května 2026  16:26,  aktualizováno  16:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.