Portugalskou rallye vede po druhé etapě Ogier, Solberg chyboval a ztratil

Autor: ,
  20:07
Po druhé etapě vede Portugalskou rallye devítinásobný mistr světa Francouz Sébastien Ogier. Jeho kolega z Toyoty Švéd Oliver Solberg, který byl v čele po čtvrtečních třech úvodních rychlostních zkouškách, v pátek vyjel z trati a nabral ztrátu.

Sebastien Ogier během Portugalské rallye | foto: Nikos Katikis / DPPI via AFP Profimedia.cz

Ogier, který může v Portugalsku vyhrát potřetí za sebou a celkově již poosmé, má náskok 3,7 sekundy před Belgičanem Thierrym Neuvillem z Hyundai. Třetí je s odstupem 15,2 sekundy Fin Sami Pajari s toyotou, i když jel v závěru druhé etapy s rozbitým čelním sklem.

Lídr světového šampionátu Brit Elfyn Evans rovněž s toyotou figuruje na páté pozici s mankem 28 sekund na Ogiera.

„Ze začátku to nebyla žádná sláva. Můžeme být spokojeni s tím, jak jsme zvládli odpoledne, protože ráno to bylo ošemetné. Jsem rád, že je to dnes za námi. Zítra začíná nová rallye,“ řekl Ogier.

V sobotu čeká posádky devět rychlostních zkoušek a v neděli závěrečné čtyři.

Portugalská rallye - po 2. etapě

Podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 1:28:25,2, 2. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -3,7, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -15,2, 4. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -16,4, 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -28,1, 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -34,3.

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Příště zůstanu doma. Bilesovou šokoval půlmilionový účet za červený koberec

Simone Bilesová

Jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová se postarala o nečekaný rozruch. Sedminásobná olympijská vítězka na sociálních sítích otevřeně promluvila o nákladech spojených s účastí na...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Útokem na Hartovu trofej. Třemi uchazeči jsou McDavid, MacKinnon a Kučerov

Zleva Nikita Kučerov, Nathan MacKinnon a Connor McDavid

Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL získá jeden z trojice nejvíc bodujících hokejistů Connor McDavid, Nathan MacKinnon, nebo Nikita Kučerov. Všichni už prestižní cenu v minulosti získali,...

8. května 2026  20:04

Děčín doma promarnil vedení o 21 bodů, čtvrtfinále s Brnem rozhodne sedmý zápas

Ryker Cisarik (vlevo) z Brna brání v zápase s Děčínem, útočí Maksim Šturanovič.

Děčínští basketbalisté promarnili druhou možnost ukončit sérii s Brnem a postoupit do ligového semifinále. Válečníci podlehli v šestém čtvrtfinálovém utkání doma obhájcům stříbrných medailí 81:86, i...

8. května 2026  18:58,  aktualizováno  19:50

Bude to hit jako Waka Waka? Shakira nazpívala oficiální píseň pro MS ve fotbale

Kolumbijská zpěvačka Shakira.

Kolumbijská zpěvačka Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa, které se v létě uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku i za účasti české reprezentace. Krátké video ze slavného...

8. května 2026  19:47

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávista Lukáš Provod si kryje míč před Jaroslavem Zeleným ze Sparty.

Nejslavnější zápas v Česku bude mít ještě o něco větší náboj než obvykle. Pokud Slavia ve 317. derby pražských S porazí v Edenu Spartu, získá ligový titul. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde...

8. května 2026  18:55

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, Kanada oznámila výběr hvězd

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

8. května 2026  18:12

Obří pokuta pro kohouty z Realu. Valverde i Tchouaméni zaplatí půl milionu eur

Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni.

Fotbalisté Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni dostali od Realu Madrid za konflikt v šatně po čtvrtečním tréninku každý pokutu půl milionu eur (přes 12 milionů korun). Španělský klub to dnes...

8. května 2026  17:52

Lehečka prošel v Římě do třetího kola, Muchová prohrála s Potapovovou

Jiří Lehečka se natahuje po míčku ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.

Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Římě do 3. kola. Třináctý tenista světa porazil na antuce v italské metropoli Němce Jana-Lennarda Struffa 7:6, 6:3. Světová jedenáctka Karolína Muchová podlehla...

8. května 2026  17:08

Hromadný dojezd na úvod Gira ovlivnil pád, životní vítězství slaví Magnier

Paul Magnier slaví vítězství v první etapě Gira.

Po celém dni velkého klidu přineslo posledních pár kilometrů úvodní etapy Gira d’Italia extrémně hektický hromadný dojezd. Ze širokých a ještě širších bulharských silnic se rozjetý peloton musel...

8. května 2026  13:55,  aktualizováno  17:03

Giro d'Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

První Grand Tour cyklistické sezony je tu. Giro d’Italia odstartovalo 8. května poprvé ve své historii v Bulharsku a vyvrcholí 31. května tradičním dojezdem do Říma. Trůn pro vládce závodu je volný,...

8. května 2026  16:59

Puškař Nepejchal je na ME v třípolohové malorážce čtvrtý, český tým slaví zlato

Střelec Filip Nepejchal

Puškař Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v Osijeku čtvrtý v třípolohové malorážce. V soutěži družstev, do níž se započítaly i výkony reprezentačních kolegů Davida...

8. května 2026  16:10

Porazila všechny muže. K ultramaratonské výhře jí pomohla kaše a 19 minut spánku

Rachel Entrekinová ovládla ultramaraton Cocodona 250 jako první žena v...

Americká běžkyně Rachel Entrekinová se postarala o jeden z nejpozoruhodnějších výkonů dosavadní ultramaratonské sezony. Na extrémním závodě Cocodona 250 v Arizoně zvítězila v absolutním pořadí a za...

8. května 2026  15:53

