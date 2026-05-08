Portugalskou rallye vede po druhé etapě Ogier, Solberg chyboval a ztratil

Ogier, který může v Portugalsku vyhrát potřetí za sebou a celkově již poosmé, má náskok 3,7 sekundy před Belgičanem Thierrym Neuvillem z Hyundai. Třetí je s odstupem 15,2 sekundy Fin Sami Pajari s toyotou, i když jel v závěru druhé etapy s rozbitým čelním sklem.
Lídr světového šampionátu Brit Elfyn Evans rovněž s toyotou figuruje na páté pozici s mankem 28 sekund na Ogiera.
„Ze začátku to nebyla žádná sláva. Můžeme být spokojeni s tím, jak jsme zvládli odpoledne, protože ráno to bylo ošemetné. Jsem rád, že je to dnes za námi. Zítra začíná nová rallye,“ řekl Ogier.
V sobotu čeká posádky devět rychlostních zkoušek a v neděli závěrečné čtyři.
Portugalská rallye - po 2. etapě
Podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 1:28:25,2, 2. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -3,7, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -15,2, 4. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -16,4, 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -28,1, 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -34,3.