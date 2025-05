Ogier posedmé vyhrál Portugalskou rallye a prodloužil vítěznou sérii Toyoty

Na portugalské šotolině zvítězil s náskokem 8,7 sekundy před Estoncem Ottem Tänakem ze stáje Hyundai a sedmým triumfem vylepšil vlastní rekord. Třetí skončil Ogierův týmový kolega Kalle Rovanperä z Finska, dvojnásobný světový šampion a vítěz předchozí rallye na Kanárských ostrovech.

„Myslím, že mohu být pyšný na to, že jsem za všechna ta léta pořád takhle schopen bojovat s ostatními. Dokázali jsme to posedmé, to není špatné. Krásně se ta čísla čtou, ale nejdůležitější je emoční stránka... Před tímhle publikem, které mě tu vždycky žene dopředu,“ řekl jednačtyřicetiletý Ogier po 63. vítězství v kariéře.

V čele mistrovství světa se udržel další jezdec Toyoty Brit Elfyn Evans, který vyhrál zbylé dvě rallye v sezoně, ale v Portugalsku obsadil až šesté místo s mankem přes dvě a půl minuty. Průběžné pořadí vede s třicetibodovým náskokem před Rovanperäm.

Ogier se posunul na třetí pozici a Tänak na čtvrtou, oba přeskočili obhájce titulu Thierryho Neuvillea z Belgie, který ztratil dvě příčky navzdory čtvrtému místu v portugalské soutěži.

Ogier se do čela posunul v závěru sobotní etapy, kdy dlouho vedoucí Tänak přišel o posilovač řízení a nabral ztrátu. Estonský vítěz Portugalské rallye z roku 2019 šel do posledního dne ze třetí pozice a s více než půlminutovou ztrátou, ve finále byl ale opět jasně nejlepší a vyhrál posledních pět rychlostních zkoušek. Před Rovanperäho se dostal v předposledním testu, na Ogiera už ale nestačil.

„Ott šíleně letěl. Byl to s ním těžký souboj a nebýt jeho problému, nevyhráli bychom, protože byl jasně rychlejší. Ale ono to v rallye není vždycky jen o rychlosti, taky to musíte dotáhnout do konce, což se podařilo nám,“ řekl Ogier. „Je to velké zklamání. Pořád ještě zdaleka nemáme na to, abychom s Toyotou soutěžili, ale přinejmenším výkon nového podvozku je dobrý,“ konstatoval Tänak.