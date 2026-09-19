Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pole position i rekord okruhu. Salač v Rakousku při kvalifikaci Moto2 zazářil

Autor: ,
  14:48aktualizováno  14:55

Filip Salač na trati v Silverstone | foto: Reuters

Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska třídy Moto2 a potřetí v kariéře odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. Čtyřiadvacetiletý český jezdec na Red Bull Ringu vylepšil svůj vlastní rekord z pátečního tréninku na 1:32,381.

Salač byl v Rakousku v Moto2 nejrychlejším jezdcem v obou dnech. V pátek vyhrál jediný oficiální trénink v čase 1:32,402 a bez problémů se kvalifikoval přímo do druhé části dnešní kvalifikace. Člen týmu OnlyFans American Racing v ní předčil o 121 tisícin sekundy druhého Manuela Gonzáleze, třetí čas zajel s odstupem 146 tisícin další Španěl Álex Escrig.

Kvalifikaci Salač vyhrál po třech a půl letech, naposledy se mu to povedlo v březnu roku 2023 v úvodní Velké ceně sezony v Portugalsku. První pole position získal v roce 2021 na Sachsenringu ještě v třídě Moto3.

„Letos už mám tři pódiová umístění, ale pole position mi chyběla. Je to zásluha týmu, odvedli skvělou práci, udrželi jsme rychlost z pátku,“ řekl v televizním rozhovoru Salač, jenž zároveň poděkoval fanouškům u trati s českými vlajkami.

MotoGP 2026: program, výsledky, kde sledovat živě

Osmý muž pořadí MS je tak na nejlepší cestě ukončit menší krizi, jež ho postihla po životním triumfu v srpnové Velké ceně Británie. Následující dvě Grand Prix Salač nedokončil, v Aragonii odstoupil kvůli zánětu na palci levé nohy a v San Marinu kvůli technickým problémům.

Kvalifikaci MotoGP vyhrál Španěl Jorge Martín těsně před krajanem Markem Márquezem, jenž je před ním při bodové rovnosti v čele jen díky většímu počtu vítězství. Pilot Aprilie předčil úřadujícího světového šampiona z týmu Ducati o pouhých 15 tisícin sekundy. První řadu zkompletoval třetím časem další Španěl Pedro Acosta s motocyklem rakouské značky KTM.

Kvalifikace na Velkou cenu Rakouska

Závod mistrovství světa silničních motocyklů ve Spielbergu

Moto3: 1. Uriarte 1:39,542, 2. Almansa -0,064, 3. Carpe (všichni Šp./KTM) -0,315.
Moto2: 1. Salač (ČR/Kalex) 1:32,381, 2. González (Šp./Kalex) -0,121, 3. Escrig (Šp./Forward) -0,146.
MotoGP: 1. Martín (Šp./Aprilia) 1:27,917, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,015, 3. Acosta (Šp./KTM) -0,071.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Tottenham vs. Aston VillaFotbal - 5. kolo - 19. 9. 2026:Tottenham vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 70.00
  • 14.00
  • 1.03
Vsetín vs. VrchovinaFotbal - 8. kolo - 19. 9. 2026:Vsetín vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 2.00
  • 3.20
  • 2.83
Pavlásek, Rikl vs. Harrison, KrajicekTenis - 2. kolo kvalifikace - 19. 9. 2026:Pavlásek, Rikl vs. Harrison, Krajicek //www.idnes.cz/sport
Živě7:5, 0:3
  • 1.87
  • -
  • 1.93
Artis Brno vs. LiberecFotbal - 9. kolo - 19. 9. 2026:Artis Brno vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.20
  • 3.80
  • 1.70
Ml. Boleslav vs. ZbrojovkaFotbal - 9. kolo - 19. 9. 2026:Ml. Boleslav vs. Zbrojovka //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.48
  • 4.40
  • 6.00
Pardubice vs. BohemiansFotbal - 9. kolo - 19. 9. 2026:Pardubice vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.45
  • 4.40
  • 6.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney

Sydney Sweeney v nové provokativní kampani (září 2026)

Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...

Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům

Josefina Catinová, přítelkyně Jakuba Menšíka (vlevo), a Lucie Neumannová,...

Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...

Pitt, Brosnan či Vonnová. Známé tváře si nenechaly ujít vrchol US Open

Které známé tváře si nenechaly ujít hvězdné finále US Open?

Finále mužské dvouhry na tenisovém US Open nabídlo souboj Alexandra Zvereva s domácím Benem Sheltonem, který si nenechala ujít řada známých tváří. V hledišti Arthur Ashe Stadium seděly hollywoodské...

Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie

Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferencí Baníku...

Bojoval statečně, jako pravý chlap. Celých pět dlouhých let. Nehroutil se, nelitoval, v tichosti se rval s osudem a do poslední chvíle pracoval. Až teď ho zrádná nemoc porazila. Luděk Mikloško,...

ONLINE: Mladá Boleslav - Zbrojovka Brno 1:0, Šubert využívá chybu obrany

Sledujeme online
Solomon John z Mladé Boleslavi slaví gól v zápase se Slováckem.

Oběma týmům se úvod nové sezony povedl nad poměry. Zbrojovka Brno, jeden z nováčků soutěže, se v devátém kole první ligy představí v Mladé Boleslavi. Souboj pátého se čtvrtým můžete od 15.00 sledovat...

19. září 2026  15:10

ONLINE: Pardubice - Bohemians 1:0, bleskový gól, ve druhé minutě pálí Krčík

Sledujeme online
Pardubický wingbek Tobias Boledovič se raduje ze svého gólu.

Souboj dvou týmů ze spodní poloviny tabulky. Pardubičtí fotbalisté, kteří minule poprvé v sezoně vyhráli, v utkání 9. kola první ligy hostí Bohemians. Duel můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.

19. září 2026  15:03

ONLINE: Artis Brno - Liberec 0:0, domácí chtějí zaskočit favorita jako loni v poháru

Sledujeme online
Fotbalisté brněnského Artisu se radují z gólu, který vstřelil Alexis Alegue.

Liberečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohou vyšvihnout do čela tabulky. Pokud zvítězí v Brně proti Artisu, přeskočí Slavii, kterou čeká duel proti Plzni. Utkání devátého kola Chance...

19. září 2026  15:01

Pole position i rekord okruhu. Salač v Rakousku při kvalifikaci Moto2 zazářil

Filip Salač na trati v Silverstone

Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska třídy Moto2 a potřetí v kariéře odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. Čtyřiadvacetiletý český jezdec na Red...

19. září 2026  14:48,  aktualizováno  14:55

ONLINE: Tottenham v Kinským hraje proti Aston Ville, pak v akci Arsenal či Newcastle

Sledujeme online
Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu zasahuje v utkání proti Evertonu.

Pět zápasů nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Už ve 13.30 hraje Tottenham doma s Aston Villou, v 16 hodin pak nastoupí třeba Arsenal proti Brightonu či Newcastle proti Hullu. Od 18.30...

19. září 2026  13:20,  aktualizováno  14:38

Dostihy v Mostě dnes (19. 9.): Program, výsledky, kurzy a vstupenky

Úvodní dostihový den sezony ve Slušovicích ukončili komisaři po druhém závodu...

Na mosteckém dostihovém závodišti uvidíme v sobotu 19. září 2026 už šestý závodní den, sledujte jej v přímém přenosu online.

19. září 2026  14:08

Davis Cup ONLINE: Důležitá čtyřhra. Pavlásek a Rikl získávají první set a vedou

Sledujeme online
Adam Pavlásek (vlevo) a Patrik Rikl během čtyřhry ve druhém kole kvalifikace...

Za stavu 1:1 pokračuje utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu mezi českými tenisty a Američany. Sobotní program začíná důležitou čtyřhrou, v níž Adam Pavlásek a Patrik Rikl soupeří s Christianem...

19. září 2026

Rally Pačejov 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Dominik Stříteský během závodu FIA European Rally Championship v Katowicích

Posledním letošním závodem Mistrovství ČR v rallye 2026 je Pačejov, jede se 19. a 20. září. Rozhoduje se o titulu – získá jej Filip Mareš, Adam Březík, nebo Dominik Stříteský?

19. září 2026  13:31

Negativní komentáře jsou pro nás i palivem, tvrdí volejbalista Vašina

Smečař Lukáš Vašina útočí vedle italského bloku.

Od našeho zpravodaje v Itálii Smečař Lukáš Vašina doufá, že pondělní osmifinálový duel s Belgii na mistrovství Evropy volejbalistů v Itálii bude lepší než dva vzájemné souboje v přípravě, které Češi prohráli. A věří, že...

19. září 2026  12:52

Kde sledovat KSW 121 v Liberci živě? Live streamy online i v TV

MMA zápasník Leo Brichta zápasí s Romanem Szymanskim v polské organizaci KSW.

Sledujte přímé přenosy z MMA galavečeru KSW 121 v Liberci, který se koná 19. září 2026 od 19:00. U Tipsportu dostanete za registraci zajímavý bonus, livestreamy jsou dostupné i u Chance.

19. září 2026  12:45

Buď vzteklá fena! hecuje ji táta. Úkaz Jílková: na olympiádu chce v boxu i hokeji

Premium
Viktorie Jílková jako česká reprezentantka v boxu i hokeji.

Do kůže si nechala vytetovat zuřivého vlka s vyceněnými zuby. Před každým zápasem v ringu se na něj s tátou podívají. „Děláme si srandu – říká mi: Buď vzteklá fena, jdi do soupeřky!“ směje se...

19. září 2026

Okolo Slovenska 2026: Program, etapy, trasa a startovní listina

Francouz Paul Magnier z Quick-Stepu slaví vítězství v osmnácté etapě italského...

Jubilejní 70. ročník závodu Okolo Slovenska se uskuteční od 16. do 20. září 2026. Peloton během pěti etap urazí 889,4 kilometru, závod vyvrcholí horským dojezdem na Kráľovu hoľu. Vybrané etapy...

19. září 2026  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet