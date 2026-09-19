Pole position i rekord okruhu. Salač v Rakousku při kvalifikaci Moto2 zazářil

Salač byl v Rakousku v Moto2 nejrychlejším jezdcem v obou dnech. V pátek vyhrál jediný oficiální trénink v čase 1:32,402 a bez problémů se kvalifikoval přímo do druhé části dnešní kvalifikace. Člen týmu OnlyFans American Racing v ní předčil o 121 tisícin sekundy druhého Manuela Gonzáleze, třetí čas zajel s odstupem 146 tisícin další Španěl Álex Escrig.
Kvalifikaci Salač vyhrál po třech a půl letech, naposledy se mu to povedlo v březnu roku 2023 v úvodní Velké ceně sezony v Portugalsku. První pole position získal v roce 2021 na Sachsenringu ještě v třídě Moto3.
„Letos už mám tři pódiová umístění, ale pole position mi chyběla. Je to zásluha týmu, odvedli skvělou práci, udrželi jsme rychlost z pátku,“ řekl v televizním rozhovoru Salač, jenž zároveň poděkoval fanouškům u trati s českými vlajkami.
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Osmý muž pořadí MS je tak na nejlepší cestě ukončit menší krizi, jež ho postihla po životním triumfu v srpnové Velké ceně Británie. Následující dvě Grand Prix Salač nedokončil, v Aragonii odstoupil kvůli zánětu na palci levé nohy a v San Marinu kvůli technickým problémům.
Kvalifikaci MotoGP vyhrál Španěl Jorge Martín těsně před krajanem Markem Márquezem, jenž je před ním při bodové rovnosti v čele jen díky většímu počtu vítězství. Pilot Aprilie předčil úřadujícího světového šampiona z týmu Ducati o pouhých 15 tisícin sekundy. První řadu zkompletoval třetím časem další Španěl Pedro Acosta s motocyklem rakouské značky KTM.
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Závod mistrovství světa silničních motocyklů ve Spielbergu
Moto3: 1. Uriarte 1:39,542, 2. Almansa -0,064, 3. Carpe (všichni Šp./KTM) -0,315.