Po titulu zůstal Fejfar bez výhry: Liché roky nám nejdou

„Liché roky se nám v poslední době opravdu nedaří,“ potvrzuje jezdec, jenž už řadu let patří k absolutní evropské špičce třídy Touring Autocross, kategorie tzv. plechových aut.

Jen pro připomenutí. Po loňském titulu evropského šampiona, třetím v této kategorii od roku 2012, skončil letos čtvrtý poté, co mu nevyšel hned první závod, kde vůbec nebodoval a nabral na své největší konkurenty těžko dohonitelnou ztrátu. Něco podobného ho potkalo i na domácí trati v Nové Pace a poté i v posledním podniku sezony v italské Maggioře.



Co se stalo po loňské sezoně, kdy jste jasně kraloval?

I když auto fungovalo skvěle, chtěli jsme na něm udělat změnu k lepšímu, ale bohužel to úplně nevyšlo.

Byla nutná?

Vývoj jde neustále i vlivem rallyecrossu a musíte s tím počítat.

Pro jakou změnu jste se loni rozhodli?

Na motoru tak, aby měl větší výkon. Bohužel se ukázalo, že to s sebou přináší problémy.

V čem byl ten největší?

Tím, jak se výkon zvětšil, začal praskat blok motoru. Praskl hned při prvním závodě. Pak se to opakovalo právě v Nové Pace a nakonec i v Itálii.

Předpokládám, že jste situaci nějak zkoušeli řešit.

Jasně. Úplně zásadně to předělat nešlo, ubrali jsme trochu z výkonu a zkoušeli, co se s tím dá dělat.

Ve špičce jste zůstal, ale nejlepší vám přece jen trochu ujížděli, nakonec jste v sezoně nevyhrál ani jeden závod. Velké zklamání?

Hlavně se mi to nestalo snad posledních deset let. Na druhé straně když už bylo jasné, že to je v sezoně tak, jak to je, měli jsme možnost zkoušet, připravit se na další sezonu a věřím, že nám to pomůže. Ostatně blok motoru už je snad vyřešený.

Sezoně ve vaší kategorii dlouho jasně vévodil Rus Furažkin. Jak těžké bylo s ním závodit?

Mě hlavně mrzelo, že jsem neměl možnost si s ním rovnocenně zazávodit. Podařilo se to jen v Přerově, kde jsem s ním jel vyrovnaně. Vyhrál jsem rozjížďky, vedl jsem i ve finále, jenomže pak nevydržela přední poloosa a nedojel jsem. To se mi nestalo snad deset let.

Přesto nakonec Furažkin vyhrál jen těsně, když v posledním závodě musel odrážet útok Otakara Výborného.

Furazhkin jasně vedl, jenomže pak vynechal jeden závod, aby mohl jet rallyecross, a málem na to doplatil. V Itálii v posledním závodě to pak bylo hodně zajímavé, jak Furažkin, tak Výborný byli diskvalifikováni a Rus mohl slavit titul.

Co příští sezona? Neotrávila vás ta letošní, která zůstala za předcházející?

To ani ne. Jak už jsem říkal, když už bylo jasné, že letos to na nejlepší nebude v konečném pořadí stačit, začali jsme se chystat na rok příští.

Jak to podle vás bude vypadat ve vaší kategorii?

Těžko říct, ale Furažkin asi nepojede, vypadá to, že se bude věnovat rallyecrossu.

Pro příští sezonu se v autokrosu chystají některé změny. Jak ovlivní vaši kategorii?

Přicházíme o závod ve Francii.

Velký problém?

Ani bych neřekl, pro nás to bude znamenat, že snad po deseti letech bychom rádi objeli kompletní domácí šampionát, nejenom domácí závod v Nové Pace, který jsem v poslední době jezdil. Zbývající kategorie změny asi postihnou a možná je to ovlivní mnohem víc

Jak to myslíte?

FIA pro příští sezonu stanovila nová pravidla, v nichž například stanovila jednotné pneumatiky i jednotné palivo. Řada jezdců bugin zvažuje, zda budou za těchto podmínek pokračovat, třeba i suverén posledních sezon Němec Stubbe.

Vy jste s návratem do kategorie autokrosových speciálů také koketoval. Co nyní?

Uvidíme, jak příští sezona dopadne, a pak se rozhodneme.