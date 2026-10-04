Kvěch ukončil dlouhé čekání. Zlatou přilbu ovládl jako první Čech po devíti letech

Čtyřiadvacetiletý strakonický rodák se před zaplněnými tribunami mohl radovat po skvělém výkonu ve finálové jízdě. Nastupoval do ní z nepříliš výhodné startovní pozice a startovala se hned třikrát. Při prvním opakování navíc Kvěch upadl.
Na třetí pokus vypadl ze hry o další triumf hned v úvodu Australan Jason Doyle. Trojnásobný vítěz závodu z let 2018 až 2020 vůbec neodstartoval.
Kvěch byl po souboji v nájezdu do první zatáčky až pátý, brzy se ale prodral na druhé místo a naháněl Lotyše Andžejse Lebeděvse. Nahrálo mu pak i specifikum Zlaté přilby - finálová jízda na šest kol. V předposledním okruhu se dostal před Lebeděvse a pak už si bezpečně dojel pro kýžený triumf.
Vedle Kvěcha se do semifinále probojoval z domácích jezdců ještě Václav Milík. Do dneška poslední český vítěz závodu z roku 2017 obsadil desáté místo.
Zlatá přilba, závod na ploché dráze v Pardubicích:
Finále A: 1. Kvěch (ČR), 2. Lebeděvs (Lot.), 3. Huckenbeck (Něm.), 4. Nilsson (Švéd.), 5. Klindt (Dán), 6. Doyle (Austr.).
Finále B: 1. Heiselberg (Dán.), 2. Bellego (Fr.), 3. Hansen (Dán.), 4. Milík (ČR), 5. Jamróg (Pol.), 6. Ellis (Brit.).
Další pořadí: Klíma, Macek (oba ČR) vyřazeni ve vylučovacích skupinách.