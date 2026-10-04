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Kvěch ukončil dlouhé čekání. Zlatou přilbu ovládl jako první Čech po devíti letech

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  17:01aktualizováno  17:16
Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích.

Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích. | foto: ČTK

Plochodrážník Jan Kvěch (vlevo) během Zlaté přilby v Pardubicích
Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích.
Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích.
Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích.
5 fotografií
Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po devíti letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa.

Čtyřiadvacetiletý strakonický rodák se před zaplněnými tribunami mohl radovat po skvělém výkonu ve finálové jízdě. Nastupoval do ní z nepříliš výhodné startovní pozice a startovala se hned třikrát. Při prvním opakování navíc Kvěch upadl.

Na třetí pokus vypadl ze hry o další triumf hned v úvodu Australan Jason Doyle. Trojnásobný vítěz závodu z let 2018 až 2020 vůbec neodstartoval.

Plochodrážník Jan Kvěch (vlevo) během Zlaté přilby v Pardubicích

Kvěch byl po souboji v nájezdu do první zatáčky až pátý, brzy se ale prodral na druhé místo a naháněl Lotyše Andžejse Lebeděvse. Nahrálo mu pak i specifikum Zlaté přilby - finálová jízda na šest kol. V předposledním okruhu se dostal před Lebeděvse a pak už si bezpečně dojel pro kýžený triumf.

Vedle Kvěcha se do semifinále probojoval z domácích jezdců ještě Václav Milík. Do dneška poslední český vítěz závodu z roku 2017 obsadil desáté místo.

Zlatá přilba, závod na ploché dráze v Pardubicích:

Finále A: 1. Kvěch (ČR), 2. Lebeděvs (Lot.), 3. Huckenbeck (Něm.), 4. Nilsson (Švéd.), 5. Klindt (Dán), 6. Doyle (Austr.).

Finále B: 1. Heiselberg (Dán.), 2. Bellego (Fr.), 3. Hansen (Dán.), 4. Milík (ČR), 5. Jamróg (Pol.), 6. Ellis (Brit.).

Další pořadí: Klíma, Macek (oba ČR) vyřazeni ve vylučovacích skupinách.

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