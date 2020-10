Doyle završil na Zlaté přilbě hattrick, Kvěch překvapil druhým místem

Kvěchovi se podařilo v semifinále vyřadit účastníka Grand Prix Slovince Mateje Žagara, který si pak spravil chuť alespoň v malém finále.

Svou roli zvládl ve druhé semifinálové skupině také Milík. Na Doylea, jemuž se v průběhu odpoledne podařilo vyhrát všechny jízdy, do nichž nastoupil, ale nikdo nestačil, přestože Kvěch na něho až do posledního šestého kola finále dotíral.

„Povedl se mi start. Škoda, že to jedno místo ještě uteklo, ale bylo to moje první finále tady, jsme s týmem spokojení. Chtěl jsem samozřejmě porazit i Jasona, ale on jel ideální stopu a byl prostě rychlejší. Tak snad příště,“ uvedl Kvěch v rozhovoru pro Českou televizi.