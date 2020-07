Milík a spol. museli do karantény, závod ME na ploché dráze se nepojede

Všichni jezdci, trenéři i mechanici zúčastněných týmů Rybniku a Lešna byli podle webu plochodrážní Grand Prix v důsledku toho otestováni, ale nemoc covid-19 se u nikoho z nich neprokázala. Všichni ale z preventivních důvodů museli nastoupit do domácí karantény. Vedle Milíka měli dnes v Hnězdně startovat aktuálně třetí muž pořadí ME Robert Lambert z Británie a domácí jezdci Kacper Woryna a Bartosz Smektala. Celkem muselo do karantény 14 závodníků včetně ruské hvězdy Emila Sajfutdinova.

Polští pořadatelé pětidílného ME dnešní závod odložili. Nepojedou se ani nejbližší extraligová utkání Rybniku a Lešna na sklonku tohoto týdne. Nejdříve v pondělí čekají Milíka a spol. kontrolní testy, po nichž bude možný návrat jezdců na dráhu. Nejbližší závod ME je v kalendáři 22. července právě v Rybniku, hned o den později by se mělo uskutečnit odložené klání v Hnězdně.