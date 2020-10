Plochodrážní Memoriál Luboše Tomíčka se letos nepojede

Již 52. ročník tradičního plochodrážního podniku se měl i přes koronavirovou krizí výrazně nabouranou závodní sezonu jet původně 5. října a navázat tak jako obvykle na pardubickou Zlatou přilbu, která se odjela v neděli 4. října. Právě den poté už ale vstoupilo v platnost omezení shromažďování a další opatření spojená s nouzovým stavem.

Memoriál Luboše Tomíčka byl proto přesunut předběžně na sváteční středu 28. října. „Přestože se pořadatelé závodu snažili do poslední chvíle tento tradiční podnik uspořádat, zpřísňující vládní opatření nedovolují akci tohoto formátu pořádat, a to prozatím do začátku listopadu,“ uvedli organizátoři.

Přetrvávající nejistota, co bude dál, však odvála i možnosti dalšího odkladu závodu na oválu břevnovského stadionu Markéta. „Jak všichni víme, termín vládních opatření se může prodloužit a navíc v listopadu je také nejasné počasí. Proto byl Auto klub Markéta - i když velmi nerad - nucen pro letošní rok Memoriál Luboše Tomíčka zrušit,“ doplnili pořadatelé závodu.