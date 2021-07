Úvodní závod plochodrážní Grand Prix v Praze vyhrál Polák Janowski, Kvěch třináctý

Překvapivě už v semifinále skončil závod pro Bartosze Zmarzlika. Šestadvacetiletý polský jezdec, který obhajuje titul světového šampiona a může letos završit zlatý hattrick, opanoval loni na břevnovském oválu stadionu Markéta oba závody. Tentokrát však vyhrál z pěti základních rozjížděk jedinou a v boji o finále zůstal za dvěma postupovými pozicemi.

Ve finálové jízdě neudržel nervy na uzdě Švéd Fredrik Lindgren a poté, co najel do pásky, byl vyloučen. Janowski se nakonec dokázal prodrat před nejlepšího plochodrážníka základní části Emila Sajfutdinova z Ruska. Třetí skončil Brit Tai Woffinden, trojnásobný světový šampion z let 2013, 2015 a 2018.