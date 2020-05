Závod plochodrážní Grand Prix v Praze byl přeložen na září

Přesný termín Mezinárodní motocyklová federace (FIM) ve spolupráci s promotérem a organizátory zveřejní později. V září je prozatím v kalendáři GP zapsán jen závod ve Vojensu. V Dánsku by se mělo jet 12. září.

„Je to samozřejmě nepříjemná komplikace, prozatím k tomu ale nemohu poskytnout o moc více informací. My sami tlačíme na to, aby byl pokud možno co nejdříve určen termín a mohli jsme se tak na vše připravit,“ řekl ČTK ředitel pražského závodu Pavel Ondrašík.



Seriál Grand Prix měl původně začít v květnu v Polsku, ale závod ve Varšavě byl stejně jako následující díl v německém Teterowě odložen. Náhradním termínem pro podnik ve Varšavě je 8. srpen, pro Teterow ještě nebylo datum stanoveno.

Aktuálně první akcí v kalendáři je britská GP, která se má uskutečnit v polovině července v Cardiffu.

Pandemie již dříve výrazně zasáhla rovněž do programu mistrovství světa družstev, které se jezdí jako Plochá dráha národů.

Podle původního programu se první semifinále mělo jet za účasti českého týmu 25. dubna v Landshutu v Německu, lotyšský Daugavpils se chystal uspořádat druhé semifinále 2. května. Finále pak bylo na programu 8. a 9. května v britském Belle Vue.

Po odložení se ale obě semifinále uskuteční právě v září. Pojedou se na stejném místě ve dvou dnech po sobě v Daugavpilsu 25. a 26. září. Finále je na programu o měsíc později 24. a 25. října v britském Belle Vue.