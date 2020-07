V sobotu začíná plochodrážní mistrovství Evropy, na startu bude i Milík

Ve startovním poli je vedle Milíka řada zvučných jmen, například domácí zástupce Krzysztof Kasprzak, Dánové Nicki Pedersen, který je trojnásobným mistrem světa, a Leon Madsen. Z pozice držitele divoké karty by měl zasáhnout do seriálu také Rus Emil Sajfutdinov.

„Připravoval jsem se na Evropu poctivě a už se moc těším. Byla zrušená kvalifikace a já jsem velice rád, že jsem se tam dostal. Netuším klíč, jak to přesně bylo s výběrem jezdců, asi se snažili, aby to bylo pestře zastoupené z více zemí, ale každopádně to jezdí každý rok řada hvězd a silné obsazení má evropský šampionát i letos,“ řekl ČTK Milík.

Je v něm silná touha zabojovat o úspěch. „Chci zajet dobře, protože ty poslední dva roky nebyly ideální. Půjde to v rychlém sledu, ale jsem na to dobře nastavený. Mám za sebou tři extraligové závody za Rybnik, což není sice moc, ale spoustu plnohodnotných tréninků, na dráze už jich bude kolem dvaceti. Navíc o tréninku startujeme normálně z pásky, takže to jsou vlastně tak trochu malé závody,“ připomněl Milík.

Věří, že rozběhnutím plochodrážní sezony se alespoň trochu rozptýlí určitá nejistota spojená s pandemií koronaviru. „Bylo to zajímavé, jak se nic nedělo, takové delší volno. Já se jen bál, aby se vůbec nějak odstartovalo. Od 8. května, co jsme se pak už dostali do Polska, tak následovala čtrnáctidenní karanténa, pak posilovna, squash, po týdnu už jsme mohli i na dráhu,“ uvedl.

I plochodrážní závody ale vyžadují řadu opatření a prevence. „Všichni na stadionu musí mít po testech, pořád se musí nosit roušky a dodržovat rozestupy. Poláci mají pořád docela problémy. Na extraligu ale pouští už alespoň omezený počet diváků, při Evropě to stoprocentně bude podobné jako při extralize, snad se to bude čím dál více zlepšovat,“ přál si Milík.

Přes zimu ladil formu hlavně na to, abych se dostal do Grand Prix, což zůstává jeho celoživotním snem a cílem. Jenže osud letošního seriálu mistrovství světa je velmi nejistý. Už několik závodů bylo bez náhrady zrušeno. „Osobně si myslím, že o mistra světa se nakonec pojede jediný závod, ale to je jen můj osobní názor. Kdoví, jak to nakonec celé bude. Doufám však, že udělají alespoň nějakou challenge o účast,“ řekl.

Doplnil, že situace není snadná ani ohledně sponzorů. „Ale s tím člověk musí počítat, protože se to dotklo asi úplně všech. I v Polsku nás okrouhali o peníze... Alespoň, že už konečně startujeme, postupně se rozbíhá ten závodní program. Teď by to chtělo, aby se alespoň to Polsko otevřelo pro závodníky bez těch testů, protože po testu čekáte tři dny na výsledek,“ doplnil Milík.