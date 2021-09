Mistr světa a další esa. Plochá dráha v Mariánských Lázních má skvělou startovku

Hlavním tahákem je start letošního mistra světa Holanďana Romano Hummela. Dále se na dráze objeví tři několikanásobní mistři světa v družstvech, Němec Stephan Katt, Angličan Andrew Appleton a Ital Alessandro Milanese. Mezi českými jezdci je trojice dvojnásobných medailistů z mistrovství světa družstev, bronzové a stříbrné, Josef Franc, Hynek Štichauer a Martin Málek.

„Máme startovku moc pěknou,“ pochvaluje si její sestavovatel a ředitel zítřejšího závodu Karel Kadlec. „Jsem velice spokojený, že jsem dokázal sem ty lidi dostat. Je to dobrá startovka a záruka kvality, vždyť pět, šest borců si to může rozdat o titul. A za míň peněz. Mělo by to být zajímavé.“

Ještě jedno místo volné

Bohužel v patnáctimístném startovním poli byl v polovině týdne jeden řádek prázdný. V sobotních závodech mistrovství Německa ve Vechtě se zranil Marcel Dachs a místo něj se hledal další.

„Chceme, aby startovka byla kompletní, mám rozjednané nějaké náhradníky. Je trochu problém dostat sem lidi v dnešní koronavirové době,“ přiznal Kadlec.

Největší problém v zítřejším závodě může mít obhájce loňského prvenství a šestinásobný mistr ČR Josef Franc. Jezdec Olympu Praha bude mít velmi nabitý víkend.

Původně sice neměl jet na mistrovství světa družstev na krátké dráze tzv. Speedway of Nations v Daugavpilsu, konané dnes. Ale protože se zranil velký talent Jan Kvěch, na mistrovství světa juniorů si zlomil zápěstí a vykloubil rameno, pojede Franc.

Cestování českého šampiona

Do druhého největšího města Lotyšska vyrazil Josef Franc ve stejné dodávce s Petrem Chlupáčem, zatímco jeho trenér Zdeněk Schneiderwind a mechanik Jiří Georgiev jeli rovnou do Mariánských Lázní. Franc přiletí zítra ranním letem do Mnichova.

MM ČR dlouhá plochá dráha Startovní listina číslo jméno stát 1 Daniel Spiler D 42 Stephan Katt D 31 Dennis Helfer D 44 Josef Franc ČR 5 Sam Ensing NL 66 Romano Humel NL 7 Julian Bielmaier D 88 Hynek Štichauer ČR 9 Lukáš Hromádka ČR 10 Alessandro Milanese I 11 Martin Málek ČR 12 Andrew Appleton GB 33 dodatečně 14 Jaroslav Petrák ČR 84 Nigel Hummel NL

„Někdo jej tam vyzvedne a přiveze rovnou do Mariánek. Bude mít náročný víkend,“ míní ředitel mariánskolázeňského šampionátu. Čechů najdeme ve startovní listině celkem pět. Kromě tří výše jmenovaných jsou to další dva mladší. „Čeští závodníci mají přednost, když se přihlásí, a chceme, aby jich bylo víc,“ vysvětluje Kadlec.

Jaroslav Petrák si na šampionát půjčil motorku, aby si mohl na kilometrovém oválu odbýt svou dlouhodrážní premiéru. „Bohužel na tréninku mu odešel motor, a tak se moc nesvezl a na té tisícovce si není úplně jistý v kramflecích,“ popisuje ředitel podniku.

Lukáš Hromádka už loni v Mariánkách jel, skončil dvanáctý, trochu to zná a navíc: „Koupil si motorku a nový motor od ladiče, snad mu to půjde,“ doplňuje Kadlec a připojuje

zásadu sestavování startovní listiny. „Vždy jsou na startu jezdci velmi dobří, střední třída a další jsou takoví, aby měli ostatní s kým závodit.“

Letošní sestavování startovní listiny nebylo vůbec jednoduché. Navíc nebyl jasný termín, tradiční jarní neprošel přes koronavirový problém. Další datum byl 11. září, ale to se jel německý mistrák. A tak šest jeho účastníků, kteří jsou velmi dobří a nemají problém přijet, se postaví na start zítra. Další peripetie připojuje Karel Kadlec.

Potíže při sestavování startlistu

„Appletonovi jsme museli poslat přes Autoklub ČR pozvání, že to je mistrovství republiky, jelikož Angličané nejsou v Evropské unii, a to je také problém. Nedávno v Pardubicích při challenge měl smůlu, zadřel dva motory, a tak je nažhavený na závod v Česku.“

Součástí sobotního odpoledne bude vložený závod veteránů série EVLS. Ten bude dost chudý. Když jej Kadlec jezdil ještě před pěti lety, tak bylo třeba na startu dvacet závodníků se čtyřventilovými motory a dvacet dvouventilů. To se potom závod protáhl na oba víkendové dny. „V sobotu jeli veteráni a v neděli mistrák. Dnes se přihlásilo žalostně málo jezdců. Do čtyřventilů dva, a tak se to zrušilo, protože by to nemělo cenu. Na dvouventily mělo přijet osm závodníků a nakonec jich přijede šest,“ stýská si Kadlec. Problémem je, že normálně se jezdila veteránská série po celé Evropě, šest, sedm závodů za rok a letos se nikde nejely. V Mariánkách jsou první a poslední v tomto roce. „Aspoň jsme to pro ně udělali. Někdo se bojí, někdo má problémy. Navíc si musí koupit licenci a pojištění kvůli jednomu závodu.“

Aspoň je mariánskolázeňská dráha na dobré úrovni, velmi jí pomohlo nedělní mistrovství republiky ve flatt tracku.

„Jelo se na ní po roce a to jí velmi pomohlo. Vždyť jinak byla jalová, a tak potřebuje protočit materiál, aby se tam nedělaly díry. Na mistrák je tak dobře připravena,“ dodává Karel Kadlec.