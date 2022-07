V Liberci se pojede o plochodrážní titul juniorského mistra Evropy

Uskuteční se zde semifinále a následně i finále Mistrovství Evropy na ploché dráze v kubatuře do 250 ccm juniorů. Jedná se o největší motocyklovou událost v Libereckém kraji v letošní sezoně.

„Jde o to, že se jedná o vůbec první mistrovství Evropy v historii této kubatury, protože doposud se to jezdilo jen jako pohár. Takže u nás v Liberci bude poprvé vyhlášen klasický mistr Evropy,“ uvedl Věroslav Kollert z pořádajícího klubu Plochá dráha Liberec.

„V novodobé éře našeho klubu ploché dráhy je to jeden z nejvýznamnějších závodů a hlavně je to pro nás velká čest. Díky předchozím mezinárodním závodům, které jsme tady v Pavlovicích úspěšně uspořádali, jsme postupně získávali bonitu a prestiž a dostali jsme tak důvěru k pořádání tohoto premiérového evropského šampionátu. Nebylo to lehké a na to, jak jsme malý klub a v jakých amatérských podmínkách to tady budujeme a držíme, v podstatě s nulovou podporou města i kraje, si toho nesmírně ceníme. A může nám to pro Liberec otevřít cestu k dalším velkým závodům,“ podotkl Kollert.

Na plochodrážním stadionu v Liberci-Pavlovicích se představí třicet dva nejlepších mladých jezdců této kategorie z dvanácti evropských zemí, kteří si vybojovali právo účasti na závěrečném finálovém podniku evropského šampionátu.

V sobotu budou na programu dva semifinálové bloky rozjížděk, první odstartuje v 11.15, druhý v 17.15. Nedělní finále, do něhož se probije šestnáctka nejlepších, začne v 15.15.

Liberečtí příznivci ploché dráhy budou moci fandit i nadějným českým plochodrážníkům Adamu Bednářovi, Vojtěchu Šachlovi a Janu Hlačinovi. „Jsou to dobří borci, věřím tomu, že do finále někdo z nich postoupí,“ tvrdí Kollert.

Vstupné na každý den je 300 korun, kvůli hluku a v zájmu bezpečnosti je zakázán vstup návštěvníkům s malými dětmi v kočárcích a se psy. Více informací je na www.motolbc.cz.