Praha se chystá na dva závody plochodrážního MS, v sobotu by mělo být plno

„Na sobotu máme ještě asi 1500 vstupenek do prodeje, takže si myslím, že se během pátku či soboty doprodají a stadion bude zaplněný tak, aby atmosféra byla důstojná,“ řekl Ondrašík a doufal, že v sobotu moc volných míst na stadionu nebude. „Snad nám to nezkazí počasí. Hlavně čeští fanoušci se totiž rozhodují na poslední chvíli i podle počasí a podle osobních vazeb,“ uvedl sportovní ředitel Auto klubu Markéta při PSK Olymp Praha.

I české plochodrážní diváky by v pátek na Markétu mohla nalákat i trojice českých zástupců Jan Kvěch, Daniel Klíma a Petr Chlupáč, kteří se do juniorského seriálu kvalifikovali. „Na tak početnou účast v mistrovství světa jsme čekali několik let a velmi si vážíme toho, že se to klukům podařilo. Věříme, že je český fanoušek přijde podpořit a že alespoň jeden z nich bude stát na stupních vítězů,“ přál si Ondrašík.

Kvěch se pak stejně jako před rokem představí i v hlavním sobotním závodě a tentokrát se bude snažit výrazněji prosadit. Při loňském dvojzávodě nejprve získal čtyři body a skončil třináctý, druhý den obsadil s třemi body čtrnáctou pozici. „Doufám, že se poučil a loňský závod pro něj byl startovací. A ukáže to, co v něm je a co od něj diváci čekají. Tedy minimálně účast v semifinále,“ řekl šéf českého závodu.

Plochodrážní světová elita se do Prahy vrací nepřetržitě od roku 1997, letos se Grand Prix poprvé uskuteční pod hlavičkou nového promotéra, společnosti Discovery Sports Events. „Všechny nás čeká spousta novinek. Oni například přijeli dříve, již v pondělí. Sportovní zázemí - dráha a okolí - je připravené jako každý rok. Diváci a fanoušci u televize se ale mají na co těšit,“ řekl Ondrašík. Promotér totiž slibuje velkou show, například hlavní sobotní závod by měl zakončit ohňostroj.

Jako lídr MS se v sobotu na start postaví dvojnásobný šampion Polák Bartosz Zmarzlik, který má v čele průběžného pořadí náskok dvou bodů na Dána Leona Madsena. Třetí je jeho krajan Mikkel Michelsen.