Francouzský jezdec zraněný při explozi na Dakaru hlásí: Nohy jsou zachráněny

„Nevím, kdy budu moct zase běhat. Ale moje nohy jsou zachráněny,“ řekl Boutron rozhlasové stanici France Bleu Orleans.

Výbuch ho zranil dva dny před prologem. Operován byl hned v Džiddě ve vojenské nemocnici, další zákrok podstoupil již ve Francii tento týden. Francouzská prokuratura výbuch vyšetřuje jako teroristický čin. Boutron uvedl, že byl již dvakrát u výslechu.

„Byla to pořádná rána. Vůbec jsme to nečekali,“ uvedl šéf fotbalového klubu US Orleans z třetí francouzské ligy, který měl startovat na Rallye Dakar už podeváté.