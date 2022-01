Jezdec zraněný při explozi před Rallye Dakar už není v kómatu

„Víc budeme vědět za pár dní. Bude to chtít čas, ale postupně se to zlepšuje,“ uvedl Benoit Boutron. „Naštěstí ho můžeme navštěvovat, i když zatím je to omezené.“

Boutron měl startovat na Rallye Dakar už podeváté. Výbuch ho zranil dva dny před prologem. Operaci podstoupil ve vojenské nemocnici v Džiddě, odkud byl v pondělí převezen do Francie.

Francouzská prokuratura v úterý oznámila, že výbuch vyšetřuje jako teroristický čin. V okamžiku exploze bylo v automobilu pět lidí, všichni jsou francouzskými občany.