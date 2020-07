Strašili mě, že zpomalím, říká automobilový závodník do vrchu Trnka

„Po tom, co probíhalo na začátku roku, jsme nevěřili, že se vůbec svezeme, zvlášť když zrušili mistrovství Evropy. Jsem tedy rád, že jsme se mohli vůbec nějakých závodů zúčastnit, a druhé místo je super,“ prohlásil 27letý šternberský závodník.

Jaký dojem na vás udělala trať v Jeseníkách?

Seděla mi, byla pěkná. Dlouho se tam nezávodilo, jen pár lidí mělo drobnou výhodu, že tam byli v roce 2012, kdy se tam jela republika naposledy. Ale za celý tým maximální spokojenost, auto fungovalo suprově a s klukama jsme trefili nastavení. Jinak já jsem v Česku kromě Ecce Homo nejel žádnou trať, takže pro mě letošní šampionát bude celý novinka. Vždy jsme se soustředili na Evropu a zahraniční závody.

Zajímavá zkušenost?

Ano, brali jsme to také jako jednu z výzev, že aspoň poznáme nové tratě.

Ecce Homo se letos nepojede Dlouho bojovali organizátoři nejslavnějšího závodu do vrchu v ČR o to, aby se letos Ecce Homo odjelo alespoň v náhradním termínu. Místo června usilovali o přesun na srpen. Nakonec však padla i tato varianta. Pomohlo tomu zrušení celého seriálu mistrovství Evropy ze strany FIA. „Dotace, které jsme získali na pořádání mistrovství Evropy Ecce Homo, jsme museli vrátit a zbývala myšlenka uspořádat pouze díl seriálu MČR nebo volný závod. Ani tak by se neobešel bez traťových komisařů, pořadatelů, časoměřičů, záchranné služby, hasičů a spousty dalšího, co stojí mnoho peněz. Neradi bychom pořádali závod, který bude mít mnoho nedostatků,“ uvedl v prohlášení ředitel závodu Vlastimil Malík.

Je znát na startovní listině, že podobně přemýšlelo víc jezdců, kteří jinak preferují zahraniční závody.



Myslím, že ano, obsazení bylo pěkné. Byl přihlášený maximální počet – 120 aut, což je na republice slušný počet, i společně se šampionátem Mavericku, kde startují amatéři. Startovní listina byla super, je jen škoda, že není trošku víc otevřených aut, i když v naší dvoulitrové třídě bylo placek pět, takže jsme byli jedna z nejobsazenějších kategorií. Za nás to bylo super.

Nechybí vám v tom ohledu víc soupeřů v celkové klasifikaci? Vítězného Miloše Beneše s motorem o litr silnějším můžete těžko porazit.

Snažili jsme se i Miloše trochu nahánět, kde to šlo. Všechny sobotní jízdy jsem byl na mezičase na slabé polovině tratě před Milošem, spodek tratě byl totiž techničtější, kde to našemu autu víc vyhovuje a není tolik znát jeho výhoda třílitrového motoru. Nahnal to až na vrchu, kde je dlouhá rovina a výkon nejde dohnat. Počítali jsme i s Vaškem Janíkem, který měl technické problémy a nemohl závody absolvovat. To byla škoda, určitě by byl před námi, protože výkon tam zkrátka je.

A další soupeři?

Trochu nás překvapil David Komárek, počítali jsme s tím, že má daleko výkonnější auto, ale zase ho má těžší, je se střechou. V nedělní jízdě zajel i rychlejší čas než my, ale v součtu to nestačilo, nám se povedlo zajet dva vyrovnané časy, i když jsme na druhou jízdu čekali po bouračce Aleše Mlejnka, a to dlouhé čekání není ideální, slunce zaleze a trať už není v tak dobré kondici, aby se časy daly zajíždět.

Jak se vás dotklo zrušení sezony?

Hlavně tím, že se zrušením mistrovství Evropy nám padla reprezentace a tím i příspěvky od autoklubu a sponzorů, plno prostředků bylo totiž vázaných právě na šampionát. Ekonomická situace v republice není závratně dobrá, takže se málokdo pustil do podpory sportu, každý má své starosti. S tím jsme se určitě potýkali, ale naštěstí se nám to povedlo ustát a máme možnost v republice se svézt.

Byl ve hře i scénář, že nepojedete vůbec nic?

Ze začátku ano. Všechno se rozhodlo až při testování na Ecce Homo, kdy se dojednaly podmínky, za kterých pojedeme a jaké závody. Ve hře bylo i samotné Ecce Homo v jiném termínu, to nakonec bohužel nebude, a slovenská Dobšiná, která snad vyjde. To by byl pěkný závod na evropské trati. Musím moc poděkovat partnerům, kteří nás podpořili a umožnili nám letos závody objet.

Při testech na Ecce Homo ale váš Ligier nebyl vidět.

Byl jsem se tam jen podívat, v tu dobu jsme nepočítali s tím, že se pojede. Motor jsme měli čerstvě po repasi, právě nachystaný, takže jsme říkali, že to pošetříme a budeme mít servisní interval prodloužený pro další rok, když letos nepojedeme. Zrušili jsme i objednávky na pneumatiky. Když se ale na Ecce Homo rozhodlo, že pojedeme, auto jsme poskládali, naštěstí jsme měli všechno nachystané.

Letošní kalendář tedy pro vás obnáší další závody mistrovství republiky a Dobšinský kopec?

Celkem je to sedm závodů, některé z nich mají dva během víkendu, na Slovensku je Dobšiná a pak je závěrečný jednodenní závod na okruhu v Brně. Chtěli bychom se zúčastnit všech a objet celý šampionát, pokud nám to situace dovolí.

Jaké jsou vaše ambice v této divné sezoně?

Útočit na co nejvyšší příčky. A s tím, co jsme viděli složení soupeřů a jejich výkonnost, bylo by super figurovat v první pětce absolutního pořadí a útočit na vítězství ve dvoulitrových plackách.

Nedávno jste se stal otcem, cítíte při závodech změnu?

Tu otázku jsem si pokládal taky a kolegové závodníci, kteří už děti mají, trochu strašili, že teď zpomalím. Hůř se mi na závody odjíždí, ale zase se víc těším domů. Jiné pocity tam tedy jsou, ale při samotné jízdě jsem to nevnímal.

Partnerka vám nedoporučila, že byste měl na rychlosti ubrat?

Před každou jízdou mi psala, že mám jet opatrně a teď mi to píše dvakrát – i za malou. Ale žádný zákaz od ní nemám, podporuje mě ve všem. Myšlenky před startem, že mám doma dvě holky, tam ale jsou.