V kalendáři závodů do vrchu sbíral druhá a třetí místa, stal se celkovým mistrem Evropy v kategorii II Best Performer. Byť mu chybělo vítězství. Přesněji, dvakrát ho získal, ale až dodatečně, po diskvalifikacích soupeřů. Ve Slovinsku předskočil Kevina Petita a na domácím závodě Ecce Homo ve Šternberku mohl zpětně oslavit triumf po diskvalifikaci Christiana Merliho.
„Není to úplně to pravé vítězství. Člověk by si to rád vybojoval výkonem na trati. Říká se, že historie se neptá, ale pro mě tam nebyl ten bezprostřední pocit vítězství. Je to spíš takový tabulkový zápis,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
Cíl do další sezony má tak jasný – oslavit triumf hned po skončení závodu. Auta přitom nejsou jen Trnkovým koníčkem, ale provází ho celý život. Vyrůstal ve městě, které je se závody do vrchu neodmyslitelně spojené, a také profesně zůstal věrný motorům, neboť se svým otcem pracuje v místním autoservisu.
Dalo by se říct, že jsou auta celý váš život?
V podstatě ano. Když jsem se narodil, táta s dědou založili rodinný autoservis a pneuservis, takže jsem se u aut pohyboval od malička.
Je těžké závody skloubit s prací?
Závodění dělám jako koníček, neživí mě to. Pořád musím chodit do práce, takže když to řeknu hloupě, závodění je víkendová zábava. Dáváme do toho maximum, ale někdy je to náročné. Ze závodů spěcháme, ať můžeme do práce. A z práce spěcháme, ať můžeme závodit.
Máte výhodu v tom, že pracujete v rodinné firmě?
Určitě, podporu rodiny mám ze všech stran. Táta mě doprovází na závodech a je toho nedílnou součástí. Bez něj by to asi nešlo dělat tak, jak to děláme. Nějaká oběť tam je, ale je to jednodušší, než kdybych musel řešit volno v jiném zaměstnání.
Vzpomenete si na první závod?
Bylo mi asi sedm let, závodil jsem v motokárách. Šlo o amatérský závod v Mošnově na letišti. Průběh už si moc nepamatuju, ale byl to velký zážitek. V osmi letech už jsem jel první závod mistrovství republiky.
Jak jste se pak dostal k závodům do vrchu?
Začínal jsem na motokárách, potom přešel na závody na okruzích ve formuli. Příležitostně jsem si vyzkoušel nějaké testování ve sportovních autech. Po prvotních letech na okruzích jsem pak přešel na vrchy a u těch zůstal. První tátova firma byla nedaleko startu závodu Ecce Homo, takže si pamatuju, že jsme se tam od malička chodili dívat na závody. Jsem ze Šternberka, takže k Ecce Homo a těm kopcům mám blízko.
Co vás na tom baví nejvíc?
Kopce jsou trochu dostupnější varianta. Na okruzích je větší provoz aut a je to časově i finančně náročnější. Ale všechno má něco svého, není to vyloženě kvůli tomu. Kopce mají adrenalin, člověk je na startovní čáře sám a ví, že musí od prvního metru podat maximální výkon. Prostředí kopců a blízkost diváků má svoje kouzlo. Auta, ve kterých dnes jezdíme, bych výkonem přirovnal k vozům Formule 2 nebo LMT 2. Je to zajímavá technika.
Má váš sport ještě další specifika?
Závodům do vrchu se říká mistrovství světa v čekání... (smích) Specifické je, že člověk má většinou dva tréninky na to, aby se seznámil s tratí a nastavil auto. Potom musí podat maximální výkon. Špička je dnes hodně vyrovnaná. Adrenalin je tady na vysoké úrovni, to hrálo v mém rozhodování velkou roli.
K závodům ale patří i nehody. Letos jste havaroval ve Španělsku. Počítáte s tím, že se to může stát, když stojíte na startu?
S tím rizikem, s jakým se na tratích pohybujeme, když chceme podat maximální výkon, je k nehodě opravdu hodně blízko. V rychlostech, v jakých se jezdí, stačí málo a vše může být jinak. Ve Španělsku to byla nezaviněná nehoda. Praskla nám na zadním kole jedna tyčka na zavěšení, tím se auto stalo neovladatelným. Zvedl se předek a vůbec to nereagovalo na volant. Byla to moje první zkušenost s takovým typem nehody, překvapilo mě to.
Co se dělo s autem i s vámi dál?
Bylo to štěstí v neštěstí, protože nedaleko závodu byla fabrika, kde se nám ve velmi krátké době povedlo auto opravit a připravit na další závod v Portugalsku. Takže jsem do toho hned naskočil zpátky a nebyl čas na nějaké analyzování. Poznamenání nehodou bylo minimální.
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Strach tedy do závodu nepatří?
Určitě by to nebylo žádoucí. Člověk do závodu nejde s prvotní myšlenkou, že by se něco mělo stát nebo že by s tím počítal. Já se hlavně soustředím na svůj výkon, snažím se vždycky vyždímat maximum.
Vnímají to tak i doma? Nebojí se?
Určitě se bojí a je to pro ně náročné, vůbec jim to nezávidím. Vědí, že něco už mám odježděné, ale taky to, že nehoda může číhat za každým rohem. Hrana je fakt tenká.
Jste dnes opatrnější, nebo si naopak díky zkušenostem můžete dovolit více zariskovat?
Řekl bych, že když má člověk víc zkušeností, tak nějakým způsobem dostává na samotnou hranu už základní jízdu. Spíš začínám v takových situacích víc brzdit. Už to není mladická nerozvážnost. Někdy bych řekl, že mi trošičku začíná chybět. Pociťuju na sobě, že si někdy řeknu, že to za to nestojí. Na druhou stranu se musím hlídat, aby to už nebylo na škodu.
Co jsou teď vaše cíle?
Dlouhodobým cílem je pokračovat tak, jak to děláme, a posouvat se dál. Loni jsme měli výpadek, kdy jsme čekali na novou techniku. Museli jsme nedobrovolně vynechat sezonu, takže jsem rád, že se nám letos s novou technikou a úplně novým vozem povedlo vrátit mezi špičku. Přišli noví závodníci a obměnila se auta, technika udělala krok dopředu, takže je to vyrovnanější a zajímavější. Přes zimu budeme muset zapracovat na autě a určitě musím pracovat i já na sobě. Dostali jsme nová data a informace, jak se s vozem pracuje. To jsme si už odbyli po prvním ročníku s novou technikou, takže není čas na výmluvy a musíme se soustředit na výkony. Rád bych bojoval o nejvyšší příčky.
Jak hodnotíte s odstupem červnové Ecce Homo? Dojel jste druhý v celkovém pořadí, ale po diskvalifikaci soupeře jste nakonec vyhrál.
Po závodě jsme na dopingovou kontrolu šli první tři, ale výsledky byly zveřejněny až o dva měsíce později. Soupeř byl diskvalifikován za doping i z dalších závodů, které se odjely po Ecce Homo. Není to šťastná situace pro nikoho. Jak se to natahovalo, byly kolem toho hrozné spekulace, co se vlastně stalo.
Jak takovou výhru vnímáte?
Není to úplně to pravé vítězství. Člověk by si to rád vybojoval výkonem na trati. Říká se, že historie se neptá, ale pro mě tam nebyl bezprostřední pocit vítězství. Je to spíš takový tabulkový zápis. Udělám všechno pro to, abych si vítězství užil už na trati.
Letos se vám to stalo dvakrát. Hlavním cílem do nové sezony tedy bude triumf přímo při závodu?
Určitě. Budeme se snažit potvrdit naši rychlost a posunout se o kousek dál po jezdecké i technické stránce. Udělám všechno pro to, aby vítězství přišlo.
Je Ecce Homo vaším vrcholem sezony?
Ten závod je jeden z nejhezčích, ale zároveň nejtěžších. Jak se říká – doma je všechno těžší. Je to pro mě vrchol sezony.
V čem je šternberská trať jiná?
Kromě jedné trati v Itálii, která ale není stálá, je to nejdelší permanentní trať v kalendáři. Mám výhodu, že ji znám, ale i tak je hodně těžká, má svoje specifika. Kombinuje pomalejší technické pasáže s rychlými, takže je to hodně o komplexnosti, zkouška všeho. Nedá se říct, že by trať seděla konkrétnímu typu závodníka.
Máte na ní oblíbené místo?
Celá trať je pěkná, ale nejradši mám střední až horní část od starého startu nahoru. Kolem Lipiny jsou pasáže, kde to člověk musí znát. Vysokorychlostní úseky, kde jde o každý centimetr. Neodpouští se tam vůbec nic. Tento styl trati mě asi baví nejvíc.
Dokážete během jízdy vnímat lidi kolem trati, kteří vám z velké části fandí jako domácímu?
Soustředění je veliké, takže vnímání okolí je omezené. Podporu vnímám nejvíc při jízdě zpátky dolů, tam se fanouškům můžu věnovat. Atmosféra byla letos neskutečná, bylo to super.