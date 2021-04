Ptáček svůj sen o F1 vzdal: Je to politika a já nemám slavné jméno

„Je to sport, kde hraje obrovskou roli politika. Já osobně nejsem nositelem žádného slavného jména. Do formule 1 by měli přicházet rychlí a talentovaní závodníci, ne jezdci se slavným jménem a sponzorem v zádech,“ citoval českého pilota server.

Ptáček, který se od motokár postupně propracoval do španělské či italské formule 1 a následně i šampionátu Formula Renault Eurocup, vybojoval například druhé místo v Barceloně nebo třetí příčku v Silverstonu. Následně se však po přestupu k francouzské stáji R-ace GP neprosadil a nezískal pro letošní rok ani angažmá u týmu Campos ve formuli 3.

Další z nabídek do amerických juniorských formulí pak nevyužil. „Vždy jsem snil o formuli 1, nechci nic dělat napůl. Dám maximum do mé další životní kapitoly,“ uvedl proto na adresu rodinného byznysu spojeného s motokárami a značkou Praga.

Jediným českým zástupcem, který kdy zasáhl do závodů slavné formule 1, tak zůstává Tomáš Enge.