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Buongiorno Valentino. Rossi provedl Pavla zázemím svého týmu a daroval mu tričko

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  10:42
Při sobotní návštěvě Velké ceny se prezident Petr Pavel dočkal velké pocty. Do paddocku svého týmu VR46 Racing Team pozval hlavu státu slavný Doktor, legenda MotoGP a sedminásobný vítěz tohoto seriálu Valentino Rossi. „Buongiorno,“ pozdravil prezident při setkání slavného Itala v jeho mateřštině.

Sedmačtyřicetiletý bývalý závodník s prezidentem krátce prohodil pár slov, Petr Pavel mimo jiné Rossimu připomněl jeho úspěchy na brněnském okruhu. „Vím, že tuhle trať máte velmi rád,“ podotkla hlava státu a Rossi mu nadšeně přitakal.

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V závěru návštěvy obdržel prezident v motorhomu Rossiho stáje dárek v podobě týmového trička s cenným autogramem legendy. Doktor je na místě Velké ceny již od pátku. Radost mu zatím přináší hlavně Francesco Di Giannantonio, který v kvalifikaci zajel druhý nejlepší čas.

Naopak Rossiho krajan a bývalý svěřenec a lídr průběžného pořadí šampionátu Marco Bezzecchi v neděli startovat nebude. Při sobotním sprintu spadl a následně dvakrát udeřil do obličeje traťového komisaře, který mu pomáhal zvednout motorku. Od komisařů následně dostal distanc právě na nedělní hlavní závod.

Petr Pavel ale není jediný, kdo o závodním víkendu navštívil brněnský autodrom, nedělní závod Moto2 odmává český hokejový brankář Karel Vejmelka, který se v dějišti motocyklového šampionátu pohybuje už od pátku. „Byl jsem tady i loni a vlastně i před tou pauzou. Myslím, že většina kluků, kteří mají rádi motorky a motorsport obecně, si to nenechá ujít. Je to skvělá příležitost vidět ty nejlepší závodit, takový každoroční svátek,“ popisoval nadšeně gólman Utahu.

Pro odmávání si vybral ideální ročník, může stát nejblíže u vítězství českého jezdce Filipa Salače startujícího z druhé pozice. „I díky Filipovi to má pro mě přidanou hodnotu. Znám ho osobně, takže je super být u toho a mít možnost odmávat vlajkou. Je to úplně normální kluk, takový správný Brňák, i když je původem z Mladé Boleslavi. K Brnu má ale hodně blízko, takže jsme si ho tady tak trochu přivlastnili, “ dodal radostně Vejmelka.

Na Velkou cenu Brna dorazil také hokejový brankář Utahu Mamooth v NHL a český reprezentant Karel Vejmelka.

Český hokejový reprezentant je sám velkým fanouškem motocyklů. „Na motorce mám něco najeto, i když samozřejmě ne na takové úrovni. Vím ale, jak je to fyzicky i psychicky náročné. Je to hlavně o koncentraci a kondici, takže o to větší respekt mají jezdci, kteří v těch vedrech podávají takové výkony,“ ocenil jezdce.

I v závodě MotoGP, který si užije z pozice diváka, má Vejmelka jasného favorita. Řekl bych Brada Bindera, mohl by překvapit. Navíc tam mám známého Dana Petáka, který pracuje v jeho týmu, takže mu fandím i kvůli němu. Věřím, že by se mu letos mohlo na tomto okruhu dařit,“ prozradil účastník letošní olympiády.

Závod MotoGP v Brně navštívil v sobotu také prezident České republiky Petr Pavel. Přijel stylově na motorce a vyrazil mezi fotografy, tak jako loni.
Závod MotoGP v Brně navštívil v sobotu také prezident České republiky Petr Pavel. Přijel stylově na motorce a vyrazil mezi fotografy, tak jako loni.
Závod MotoGP v Brně navštívil v sobotu také prezident České republiky Petr Pavel. Přijel stylově na motorce a vyrazil mezi fotografy, tak jako loni.
Legendární Valentino Rossi skončil na Velké ceně České republiky ve třídě MotoGP šestý.
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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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