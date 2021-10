Fulín v Mostě válčil s boháči. Vůbec jsme za nimi nekulhali, potěšilo ho

„Naší rychlosti si všimli i zástupci ostatních týmů a chodili nám gratulovat, což byl skvělý pocit,“ vykládal Fulín po víkendových bojích.

Vzhledem k tomu, že nepatří ke stálým jezdcům nejprestižnější série cestovních vozů, měl pořádně ztížené podmínky. Méně sad pneumatik, navíc závaží, které musel vézt s sebou.

I proto nejel do Mostu, kde se podobný podnik uskutečnil vůbec poprvé, s velkými ambicemi.

„Chtěl jsem odjíždět s pocitem, že jsme pro výsledek udělali maximum. Nakonec jsem obrovsky pyšný, vůbec jsme nekulhali za továrními týmy s nesrovnatelnými rozpočty a možnostmi,“ těšilo Fulína po netradiční zkušenosti.

V kvalifikaci se mu podařilo postoupit do druhé fáze mezi dvanáct nejlepších, kde obsadil desátou příčku. A v systému světového poháru to mělo pořádně velký význam, takové umístění totiž znamená start z pole position do úvodního závodu.

Zápolení na trati pro něj skončilo ovšem hned v první zatáčce, kdy se po tlačenici ocitl v kačírku a musel odstoupit.

„Byla to příležitost a neobjeli jsme ani první kolo, takže jsem byl hodně zklamaný. Hlídal jsem si druhé místo, pak přišla rána a už jsem byl v podstatě pasažér,“ popisoval Fulín nezaviněnou nehodu.

Do druhé jízdy vyrážel plaský pilot z předposlední řady. Kvůli kolizi byl však závod přerušen, došlo tak k opakování startu, jenže tentokrát už Fulín vyjížděl ze třinácté pozice místo osmnácté.

Postupně se dostal před Tiaga Monteira, bývalého závodníka Formule 1, či vítěze prvního klání Nestora Girolamiho.

„Myslím, že můžu být spokojený. Dařilo se mi dosahovat časů srovnatelných s továrními jezdci přede mnou vyjma prvních dvou v cíli,“ měl radost Fulín, který skončil jedenáctý.

Umístění těsně za elitní desítkou je o to cennější, že Fulínův tým je výrazně skromnější než ty, které objíždějí světové závody pravidelně. „Banda deseti lidí si řekne, že si vezme volno a jde závodit. I kdybychom byli poslední, bylo by to super,“ uvedl.