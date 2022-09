Bahno by Repčákovi mělo sedět, říká šéf motokrosového Orionu

„Hodně se těšíme, protože minule v Pacově jsme to trochu pokazili (Repčák dojel pátý). Dostali jsme facku, ale takový je motokros. Pavol se zatím oťukává, ale všechno plní nad očekávání, takže medaili určitě chceme. Čtyři body nejsou nic,“ hlásil Kovář. „Navíc má být bahno, což Repčákovi nahrává,“ dodal.

Třináctý v MX1 je potom Repčákův stájový kolega a stálice Orionu Petr Bartoš, jenž však svoji pozornost soustředí výhradně na veteránskou kategorii. V ní vede a míří za třetím titulem v řadě.

„Hattrick ve veteránech by byl moc pěkný. Když Petrovi zbudou síly, může prohánět i mladíky v MX1. Klepe na dveře první desítky, ale není to priorita. Necháváme to čistě na Petrovi, záleží na tom, jak se bude cítit,“ řekl Kovář.

„Vypustil“ také další kategorii v pořadí MX2. V ní za Orion jako jednička závodil Petr Rathouský, ale po vleklých problémech s kolenem a pádu na závodech v Itálii musel přerušit sezonu.

„Měl poraněný křížový vaz a chtěl s tím závodit, ale musel na operaci. Navíc měl pád v Itálii, kde si způsobil otřes mozku a byl asi třicet minut v bezvědomí. Domluvili jsme se, že přeruší sezonu,“ popsal Kovář.

Poslední nadějí na medaili je tak mladík Martin Červenka v juniorské kategorii do 85 ccm. Aktuálně mu patří druhá příčka, ztrácí 36 bodů na prvního Marka Nováka. Do konce seriálu ale v jeho případě zbývají ještě čtyři závody.