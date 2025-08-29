Pavel řídil NASCAR, jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Petr Bílek
Exkluzivně   14:32
První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem, který se ho marně snažil vystrašit, a pak usedl za volant sám. Nezalekl se ani deště.

„Jedinečný zážitek,“ užíval si Pavel, který je známý i jako fanoušek motocyklů. „Řídil jsem už hodně aut, ale tohle je opravdové monstrum. Martin je skvělý kouč, dávali jsme pozor, abychom nerozbili auto, ale získal jsem i nové zkušenosti.“

Prezident Petr Pavel za volantem vozu NASCAR na mosteckém autodromu.
Český prezident Petr Pavel a Martin Doubek, pilot série EuroNASCAR.
Prezident Petr Pavel za volantem vozu NASCAR na mosteckém autodromu.
Most, 28. 8. 2025, spanilá jízda a setkání s fanoušky před Czech Truck Prix 2025, trucky a NASCAR. Vůz Martina Doubka, kterým se svezl i prezident Petr Pavel.
98 fotografií

Český prezident se tak pravděpodobně stal jedinou hlavou na světě, včetně amerických, která si vyzkoušela NASCAR přímo na okruhu. Na kultovní sérii se v minulosti objevili Ronald Regan, Bill Clinton, George W. Bush či Donald Trump, ale sportovní vůz neřídili.

EXKLUZIVNĚ: Prezident Pavel na dovolené na Dakaru bivakoval ve stanu a fotil

Trump v roce 2020 objel ovál v Daytoně v prezidentské limuzíně a symbolicky vedl čestné kolo, Clinton v roce 1992 seděl také na místě spolujezdce v zaváděcím voze.

Petr Pavel si krátce prohlédl vozy v paddocku, pozdravil jezdce a poté usedl vedle Doubka, dvojnásobného šampiona EuroNASCAR třídy 2. Prezident měl na autě i svoji jmenovku.

Prezident Pavel svolal dakaristy na buřty do Lán. Přivezli trucky i kachnu

„Snažil jsem se ho vystrašil, ale nenechal se, i když jsem na to dupal a šlapal, co to šlo,“ smál se Doubek, který Petra Pavla potkal osobně poprvé. „Když jsme se vystřídali, začalo pršet a čekal jsem, že to zabalíme. Jenže prezident se toho ujal statečně, musím smeknout. Ukazoval jsem mu, ať jedeme do boxu, on ale: Hele, ještě dobrý! Objeli jsme na vodě asi 10 kol, paráda.“

Do auta musel vlézt oknem

Do auta musel Pavel lézt okénkem, protože nemá dveře – konstrukce karoserie tak zůstává celistvá a pevná. Žádné chyby prý Doubek u svého slavného řidiče nepozoroval.

Macík poprvé, Doubek dycky v Mostě. Na hvězdný víkend navnadila spanilá jízda

„Šlo mu to dobře, v závodním poli by se po pár trénincích neztratil. Je vidět, že to má v krvi, že je nadšenec do motorsportu.“

Czech Truck Prix hostí okruh pod hradem Hněvín o víkendu, vedle závodů evropské odnože NASCAR je hitem také mistrovství Evropy tahačů. I s dvojnásobným dakarským šampionem Martinem Macíkem, který se na okruzích představí poprvé.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Turecko vs. ČeskoBasketbal - Skupina A (Riga) - 29. 8. 2025:Turecko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě45:37
  • 1.01
  • 50.00
  • 35.00
Lehečka vs. CollignonTenis - 3. kolo - 29. 8. 2025:Lehečka vs. Collignon //www.idnes.cz/sport
29. 8. 17:00
  • 1.12
  • -
  • 6.53
Frýdek-M. vs. Banská BystricaHokej - - 29. 8. 2025:Frýdek-M. vs. Banská Bystrica //www.idnes.cz/sport
29. 8. 17:00
  • 3.88
  • 4.43
  • 1.69
Mountfield HK vs. OdenseHokej - 1. kolo - 29. 8. 2025:Mountfield HK vs. Odense //www.idnes.cz/sport
29. 8. 17:30
  • 1.17
  • 8.26
  • 12.50
Rauma vs. LausanneHokej - 1. kolo - 29. 8. 2025:Rauma vs. Lausanne //www.idnes.cz/sport
29. 8. 17:30
  • 2.29
  • 4.38
  • 2.53
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

EuroBasket ONLINE: Češi začali aktivně, druhá čtvrtina ale jasně patřila Turkům

Sledujeme online

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Vstup do turnaje nezvládli a zkomplikovali si postupové možnosti. Nyní čelí čeští reprezentanti na EuroBasketu silnému Turecku, které směle pomýšlí na medailový úspěch. Po půli na favority ztráceli...

29. srpna 2025  13:25,  aktualizováno  14:33

Pavel řídil NASCAR, jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

29. srpna 2025  14:32

Úvodní trénink v Nizozemsku ovládli jezdci McLarenu. Norris těsně předčil Piastriho

Stáj McLaren pokračuje v dominanci i po tradiční letní přestávce v seriálu mistrovství světa formule 1. Úvodní trénink na nedělní Velkou cenu Nizozemska ovládl britský pilot Lando Norris před týmovým...

29. srpna 2025  14:28

Jsem úplně mrtvá, stěžovala si Muchová. Ve třetím kole vyzve olympijskou parťačku

V prvním setu byly na její tváři vidět slzy, několikrát se s bolestí ve tváří protahovala. Přesto však tenistka Karolína Muchová duel, který trval téměř tři hodiny, nakonec zvládla. Rozjetou Soranu...

29. srpna 2025  14:03

Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar

Aktualizujeme

Sparťanští fotbalisté se v základní fázi Konferenční ligy utkají doma se Shamrockem Rovers, Aberdeenem a Čenstochovou, venku je čeká Legia Varšava, Rijeka a Universitatea Craiova. Sigma Olomouc...

29. srpna 2025  12:49,  aktualizováno  13:55

Plzeň bude hrát na AS Řím, v Evropské lize vyzve i Porto, Malmö či Fenerbahce

Znovu do Říma, tentokrát ale na utkání s tamním AS. Plzeňští fotbalisté si v rámci hlavní fáze Evropské ligy zopakují také zápas na Ferencvárosi, čeká je rovněž výjezd na Basilej a do Atén proti...

29. srpna 2025  12:45,  aktualizováno  13:54

Vuelta ONLINE: Další den v horách. Silná skupina v úniku, jsou v ní i Ayuso a Vine

Sledujeme online

Sedmá etapa španělské Vuelty, znovu finiš na vrchařskou prémii první kategorie. Dějství měří 188 kilometrů a cyklisté během něj nastoupají přes 4 200 výškových metrů. Přehází další den v horách...

29. srpna 2025  13:54

Děti, do lavic! A přijde uličník Chorý! Jak vznikla netradiční nominace do repre

Kluci oblékli košili či triko s límečkem, holky šaty. Prostě jako v první školní den. Skupinka dětí dorazila takto vyšňořená do školy v pražských Nuslích. Přitom byl teprve srpen, konec prázdnin. Ale...

29. srpna 2025  12:35

Cedidla s Beranem v reprezentaci, Hašek na Černou Horu povolal i Chorého s Vydrou

Dva nováčky Martina Cedidlu a Michala Berana, spoluhráče z Jablonce, nominoval trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek na nadcházející kvalifikační souboj v Černé Hoře a přípravu proti Saúdské...

29. srpna 2025  11:25,  aktualizováno  12:17

POHLED: Vášně na kurtu? Ano, prosím! Proč v tenisu vítám grázlíky a rebelky

Premium

Kdysi jsem při pasové kontrole na newyorském letišti vysvětloval úředníkovi, že jsem do Ameriky přiletěl jako reportér na US Open. „Á, tenis! Ten jsem přestal sledovat, když skončili McEnroe s...

29. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Štochlová se Svozilovou v Hamburku potrápily německé favoritky, ale prohrály

Plážové volejbalistky Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou potrápily na Beach Pro Tour v Hamburku nasazené jedničky Němky Svenju Müllerovou a Cinju Tillmannovou, ale nakonec s favoritkami v...

29. srpna 2025  11:52

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Čeští fotbalisté mají jedinečnou šanci vybojovat účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém,...

29. srpna 2025  11:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.