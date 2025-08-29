Pavel řídil NASCAR, jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

„Jedinečný zážitek,“ užíval si Pavel, který je známý i jako fanoušek motocyklů. „Řídil jsem už hodně aut, ale tohle je opravdové monstrum. Martin je skvělý kouč, dávali jsme pozor, abychom nerozbili auto, ale získal jsem i nové zkušenosti.“
Český prezident se tak pravděpodobně stal jedinou hlavou na světě, včetně amerických, která si vyzkoušela NASCAR přímo na okruhu. Na kultovní sérii se v minulosti objevili Ronald Regan, Bill Clinton, George W. Bush či Donald Trump, ale sportovní vůz neřídili.
Trump v roce 2020 objel ovál v Daytoně v prezidentské limuzíně a symbolicky vedl čestné kolo, Clinton v roce 1992 seděl také na místě spolujezdce v zaváděcím voze.
Petr Pavel si krátce prohlédl vozy v paddocku, pozdravil jezdce a poté usedl vedle Doubka, dvojnásobného šampiona EuroNASCAR třídy 2. Prezident měl na autě i svoji jmenovku.
„Snažil jsem se ho vystrašil, ale nenechal se, i když jsem na to dupal a šlapal, co to šlo,“ smál se Doubek, který Petra Pavla potkal osobně poprvé. „Když jsme se vystřídali, začalo pršet a čekal jsem, že to zabalíme. Jenže prezident se toho ujal statečně, musím smeknout. Ukazoval jsem mu, ať jedeme do boxu, on ale: Hele, ještě dobrý! Objeli jsme na vodě asi 10 kol, paráda.“
Do auta musel vlézt oknem
Do auta musel Pavel lézt okénkem, protože nemá dveře – konstrukce karoserie tak zůstává celistvá a pevná. Žádné chyby prý Doubek u svého slavného řidiče nepozoroval.
„Šlo mu to dobře, v závodním poli by se po pár trénincích neztratil. Je vidět, že to má v krvi, že je nadšenec do motorsportu.“
Czech Truck Prix hostí okruh pod hradem Hněvín o víkendu, vedle závodů evropské odnože NASCAR je hitem také mistrovství Evropy tahačů. I s dvojnásobným dakarským šampionem Martinem Macíkem, který se na okruzích představí poprvé.