První Paraguayská rallye patřila Ogierovi, Toyota už má stejně triumfů jako Citroën

Autor: ,
  21:04
Premiérovou Paraguayskou rallye vyhrál Francouz Sébastien Ogier z Toyoty. Osminásobný světový šampion si v desáté soutěži v sezoně připsal čtvrté vítězství a posunul se na druhé místo průběžné klasifikace mistrovství světa. Absolvoval přitom teprve sedmý start. Japonská automobilka díky jednačtyřicetiletému pilotovi slaví 102. triumf v šampionátu WRC, kterým vyrovnala historický rekord Citroënu.

Sébastien Ogier během Rallye Monte Carlo | foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia

Ogier soutěž vyhrál navzdory defektu v úvodní etapě, po kterém v pátek nabral téměř čtyřicetisekundovou ztrátu. V Jižní Americe byl nejrychlejší v devíti z 19 rychlostních zkoušek a při 65. triumfu v kariéře zvítězil s bezmála půlminutovým náskokem.

„Nikdy to pro mě nebyla nejúspěšnější destinace. Jediná rallye, kterou jsem nikdy nevyhrál, byla ta v Argentině,“ řekl Ogier s připomínkou svých deseti startů na argentinském území, při nichž skončil nejlépe dvakrát druhý. „V Chile to minulý rok taky nedopadlo dobře. Takže je fajn být konečně na nejvyšším stupínku v téhle skvělé atmosféře. Je to velký úspěch a můžeme být na sebe pyšní.“

Za ním se odehrál velký souboj o druhé místo. Ještě před závěrečnou power stage ho držel krajan Adrien Fourmaux z Hyundaie, ale při těsných rozdílech se propadl až pod stupně vítězů.

Druhý skončil Ogierův týmový kolega a lídr mistrovství světa Elfyn Evans, o sekundu za britským jezdcem skončil belgický úřadující světový šampion Thiery Neuville z Hyundaie.

Fourmaux s ním v konečném účtování prohrál o 1,3 sekundy a čtvrté místo uhájil o 2,1 sekundy před dalším jezdcem korejské automobilky Ottem Tänakem. Vítěz předchozí Finské rallye Kalle Rovanperä skončil šestý s více než dvouminutovou ztrátou, na které se podepsal sobotní defekt finské hvězdy.

Dvojnásobný mistr světa tím přišel o druhé místo v šampionátu, ale má stejně bodů jako Ogier. Oba zaostávají za Evansem o devět bodů.

Ogier se mohl Evansovi přiblížit i víc, ale v power stage, ve které si pět nejrychlejších jezdců rozděluje bonusové body, zajel při Neuvilleově triumfu až desátý čas. „To je jediné negativum tady. Nakonec je ale nejdůležitější to vítězství,“ doplnil Francouz.

Paraguayská rallye

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 3:00:06,6, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -26,2, 3. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -27,2, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -28,5, 5. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -30,6, 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -2:05,2.

Průběžné pořadí MS (po 10 ze 14 závodů): 1. Evans 198, 2. Ogier 189, 3. Rovanperä 189, 4. Tänak 178, 5. Neuville 150, 6. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 88.

Pořadí značek: 1. Toyota 513, 2. Hyundai 413, 3. M-Sport Ford 143.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sparta vs. ZlínFotbal - 7. kolo - 31. 8. 2025:Sparta vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 450.00
  • 800.00
Aston Villa vs. Crystal PalaceFotbal - 3. kolo - 31. 8. 2025:Aston Villa vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 300.00
  • 130.00
  • -
Lazio vs. HellasFotbal - 2. kolo - 31. 8. 2025:Lazio vs. Hellas //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 130.00
  • 300.00
Inter vs. UdineseFotbal - 2. kolo - 31. 8. 2025:Inter vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 2.60
  • 3.00
  • 3.00
Lyon vs. MarseilleFotbal - 3. kolo - 31. 8. 2025:Lyon vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.70
  • 2.90
  • 8.00
Krejčíková vs. TownsendováTenis - Osmifinále - 31. 8. 2025:Krejčíková vs. Townsendová //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 1:3
  • 6.70
  • -
  • 1.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

ONLINE: Sparta - Zlín 3:0, Birmančevič zvýšil, pak se podruhé trefuje Rrahmani

Sledujeme online

Sparťanští fotbalisté se chtějí vrátit do čela tabulky. Na závěr 7. kola Chance Ligy hrají proti Zlínu, který na ně ztrácí pouhé tři body. Zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné...

31. srpna 2025  19:02,  aktualizováno  21:22

US Open ONLINE: Krejčíková v osmifinále nestíhá, Lehečka zdolal veterána

Sledujeme online

Velký český den na grandslamovém US Open. Jedna naděje už si postup do čtvrtfinále zajistila, další tři o něj bojují. Jiří Lehečka si poradil s francouzským tenistou Adrianem Mannarinem 7:6, 6:4, 2:6...

31. srpna 2025  20:23,  aktualizováno  21:17

První Paraguayská rallye patřila Ogierovi, Toyota už má stejně triumfů jako Citroën

Premiérovou Paraguayskou rallye vyhrál Francouz Sébastien Ogier z Toyoty. Osminásobný světový šampion si v desáté soutěži v sezoně připsal čtvrté vítězství a posunul se na druhé místo průběžné...

31. srpna 2025  21:04

Tenis US Open 2025: program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představí početná česká výprava, tentokrát...

31. srpna 2025  20:39

Olomouc - Baník 1:0, domácí slaví díky Vašulínovi, hosté se dál trápí

Fotbalisté Sigmy Olomouc slaví domácí výhru v 7. kole nejvyšší domácí ligy nad Baníkem Ostrava. Vítězný gól zařídil už ve 13. minutě Daniel Vašulín. Šance hostů na srovnání bezpečně likvidoval domácí...

31. srpna 2025,  aktualizováno  20:21

Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!

Jeho tým dlouho vedl, ale nakonec v Liberci remizoval 1:1. Víc než to však plzeňskému trenérovi Miroslavu Koubkovi vadil podle něj až příliš agresivní styl utkání. „To není fotbal, to je wrestling,...

31. srpna 2025  20:19

Kometa v Lize mistrů opět vítězná, Hradec schytal od Brynäs pětigólový příděl

Oproti pátku si dva české týmy soupeře prohodily. Ale výsledky zapsaly stejné. Kometa pokračuje v povedeném vstupu do základní fáze Ligy mistrů. Zvládla i druhé utkání, dánské Odense porazila na...

31. srpna 2025  18:20,  aktualizováno  20:17

Táborsko porazilo rezervu Sparty, Ústí přetlačilo Budějovice. Slaví také Artis

Fotbalisté Táborska v 8. kole druhé ligy zvítězili 3:1 na hřišti Sparty B a jsou v čele neúplné tabulky. K posunu jim pomohlo i odložení utkání dvou dosud nejlepších týmů soutěže mezi Zbrojovkou Brno...

31. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  20:14

Slovince táhl Dončič, nasázel triple double. Francouzi přišli o neporazitelnost

Luka Dončič jako teprve pátý hráč v historii zaznamenal v zápase na mistrovství Evropy basketbalistů triple double. Hvězdný Slovinec hrající v NBA za slavné Los Angeles Lakers zaznamenal v utkání...

31. srpna 2025  17:09,  aktualizováno  20:12

Liverpool jásá, šlágr rozsekl Szoboszlai. Diouf asistoval u výhry, City opět bez bodu

Šlágr třetího kola Premier League vyšel lépe Liverpoolu. O těsném a upracovaném vítězství obhájců titulu nad Arsenalem (1:0) rozhodl parádní přímý kop Dominika Szoboszlaie. Manchester City znovu...

31. srpna 2025  14:50,  aktualizováno  19:56

Davidová se vrací do závodů. Na exhibici v Drážďanech vybojovala osmé místo

Biatlonistka Markéta Davidová se po březnové operaci vyhřezlé ploténky vrátila do závodů osmým místem na exhibici v Drážďanech. Michal Krčmář dojel na kolečkových lyžích mezi muži šestý. Po...

31. srpna 2025  19:43

Prezident a 43 tisíc diváků v Mostě. Dalším stříbrem je potěšil Doubek

S podporou prezidenta Petra Pavla, svého čtvrtečního spolujezdce i řidiče, se český pilot Martin Doubek znovu postavil v Mostě na stupně vítězů. I v neděli skončil druhý v sérii EuroNASCAR, na rozdíl...

31. srpna 2025  17:16,  aktualizováno  19:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.