První Paraguayská rallye patřila Ogierovi, Toyota už má stejně triumfů jako Citroën

Ogier soutěž vyhrál navzdory defektu v úvodní etapě, po kterém v pátek nabral téměř čtyřicetisekundovou ztrátu. V Jižní Americe byl nejrychlejší v devíti z 19 rychlostních zkoušek a při 65. triumfu v kariéře zvítězil s bezmála půlminutovým náskokem.
„Nikdy to pro mě nebyla nejúspěšnější destinace. Jediná rallye, kterou jsem nikdy nevyhrál, byla ta v Argentině,“ řekl Ogier s připomínkou svých deseti startů na argentinském území, při nichž skončil nejlépe dvakrát druhý. „V Chile to minulý rok taky nedopadlo dobře. Takže je fajn být konečně na nejvyšším stupínku v téhle skvělé atmosféře. Je to velký úspěch a můžeme být na sebe pyšní.“
Za ním se odehrál velký souboj o druhé místo. Ještě před závěrečnou power stage ho držel krajan Adrien Fourmaux z Hyundaie, ale při těsných rozdílech se propadl až pod stupně vítězů.
Druhý skončil Ogierův týmový kolega a lídr mistrovství světa Elfyn Evans, o sekundu za britským jezdcem skončil belgický úřadující světový šampion Thiery Neuville z Hyundaie.
Fourmaux s ním v konečném účtování prohrál o 1,3 sekundy a čtvrté místo uhájil o 2,1 sekundy před dalším jezdcem korejské automobilky Ottem Tänakem. Vítěz předchozí Finské rallye Kalle Rovanperä skončil šestý s více než dvouminutovou ztrátou, na které se podepsal sobotní defekt finské hvězdy.
Dvojnásobný mistr světa tím přišel o druhé místo v šampionátu, ale má stejně bodů jako Ogier. Oba zaostávají za Evansem o devět bodů.
Ogier se mohl Evansovi přiblížit i víc, ale v power stage, ve které si pět nejrychlejších jezdců rozděluje bonusové body, zajel při Neuvilleově triumfu až desátý čas. „To je jediné negativum tady. Nakonec je ale nejdůležitější to vítězství,“ doplnil Francouz.
Paraguayská rallye
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 3:00:06,6, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -26,2, 3. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -27,2, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -28,5, 5. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -30,6, 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -2:05,2.
Průběžné pořadí MS (po 10 ze 14 závodů): 1. Evans 198, 2. Ogier 189, 3. Rovanperä 189, 4. Tänak 178, 5. Neuville 150, 6. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 88.
Pořadí značek: 1. Toyota 513, 2. Hyundai 413, 3. M-Sport Ford 143.