Rovanperä nabral velkou ztrátu, přibrzdil ho defekt. Paraguayskou rallye vede Ogier

Do čela Paraguayské rallye se dostal Francouz Sébastien Ogier s Toyotou, který má po druhé etapě náskok deset sekund před krajanem Adrienem Fourmauxem z Hyundaie. Třetí je britský jezdec Toyoty a lídr světového šampionátu Elfyn Evans s mankem 36,6 sekundy.

Sebastien Ogier během Rallye Akropolis | foto: Thanassis StavrakisAP

Osminásobný mistr světa Ogier vyhrál čtyři ze sedmi rychlostních zkoušek. Již v pátek ovládl čtyři měřené testy, ale kvůli defektu ztratil více než 30 sekund.

Tentokrát mu nahrál defekt týmového kolegy Fina Kalleho Rovanperäho, který v předposlední zkoušce sobotního programu ztratil více než dvě a půl minuty.

Dvojnásobný světový šampion Rovanperä, který začátkem srpna vyhrál Finskou rallye, klesl na průběžné šesté místo. Jeho tříbodové manko v celkovém hodnocení MS na vedoucího Evanse tak nejspíš po desátém dílu sezony naroste.

Paraguayská rallye

po 2. etapě:

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 2:17:20,5, 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -10,3, 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -36,6, 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -39,1, 5. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -46,8, 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -2:21,2

Nový člen Klubu ligových kanonýrů. Schick dvakrát udeřil, Leverkusen v závěru selhal

Útočník Patrik Schick se stal členem Klubu ligových kanonýrů. Díky dvěma gólům v utkání Leverkusenu v Brémách dosáhl devětadvacetiletý český fotbalový reprezentant hranice 100 branek v nejvyšších...

30. srpna 2025  17:41,  aktualizováno  20:55

Překvapivé zaváhání v Norsku, Sparta si v Lize mistrů nevěděla rady se Storhamarem

První kolo zvládli, druhé už nikoliv. Hokejisté Sparty zakončili zahraniční výjezd v rámci základní fáze Ligy mistrů porážkou 2:4 se Storhamarem. Nad norským protivníkem dvakrát vedli zásluhou tref...

30. srpna 2025  20:27,  aktualizováno  20:48

