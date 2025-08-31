Rovanperä nabral velkou ztrátu, přibrzdil ho defekt. Paraguayskou rallye vede Ogier

Osminásobný mistr světa Ogier vyhrál čtyři ze sedmi rychlostních zkoušek. Již v pátek ovládl čtyři měřené testy, ale kvůli defektu ztratil více než 30 sekund.
Tentokrát mu nahrál defekt týmového kolegy Fina Kalleho Rovanperäho, který v předposlední zkoušce sobotního programu ztratil více než dvě a půl minuty.
Dvojnásobný světový šampion Rovanperä, který začátkem srpna vyhrál Finskou rallye, klesl na průběžné šesté místo. Jeho tříbodové manko v celkovém hodnocení MS na vedoucího Evanse tak nejspíš po desátém dílu sezony naroste.
Paraguayská rallye
po 2. etapě:
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 2:17:20,5, 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -10,3, 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -36,6, 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -39,1, 5. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -46,8, 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -2:21,2