Fourmaux v Paraguayi vyhrál dva testy a v průběhu dne byl i ve vedení, ale v předposlední erzetě ho zdržel defekt.
Nejúspěšnějším pilotem podle počtu dílčích prvenství byl Sébastien Ogier se čtyřmi nejrychlejšími časy. Od druhé zkoušky ale musel osminásobný mistr světa z Francie dohánět více než půlminutové manko způsobené rovněž defektem. Zhruba polovinu ztráty zlikvidoval a po skončení etapy drží čtvrté místo s odstupem 17,8 sekundy na týmového kolegu Rovanperäho.
Těsně za ním následuje jako pátý vedoucí muž mistrovství světa Elfyn Evans rovněž z Toyoty.
Paraguayská rallye – po 1. etapě
Podnik MS v automobilových soutěžích
1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) 1:16:13,3, 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -7,1, 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -7,6, 4. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -17,8, 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -21,1, 6. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -25,7.