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Pajari ovládl domácí rallye ve Finsku. Posunul se na druhé místo šampionátu

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  13:52

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Sami Pajari (vpravo) a jeho spolujezdec Marko Salminen se radují z vítězství v Rallye Finsko | foto: Roni RekomaaAP

Sami Pajari z Toyoty vyhrál domácí Finskou rallye a po druhém vítězství za sebou se posunul na druhé místo průběžného pořadí mistrovství světa. Čtyři soutěže před koncem sezony ztrácí finský jezdec 30 bodů na týmového kolegu Elfyna Evanse z Británie, jenž na rychlých šotolinových tratích v okolí Jyvaskylä skončil třetí.

Čtyřiadvacetiletý Pajari před dvěma týdny v Estonsku triumfoval poprvé v kariéře ve WRC a na domácí půdě nyní na triumf navázal.

Do vedení se rodák z Lahti dostal v předposlední sobotní rychlostní zkoušce po nehodě dalšího jezdce Toyoty Sébastiena Ogiera.

Francouzský mistr světa skončil po havárii v lese a společně s navigátorem Julienem Ingrassiou museli strávit noc v nemocnici na pozorování a v rallye už nepokračovali. Podle dřívějšího prohlášení týmu ani jeden z nich neutrpěl vážné zranění.

Rallye Finsko 2026: Program, etapy, výsledky, mapa

Pajari ve Finsku vyhrál šest rychlostních zkoušek a zvítězil s pohodlným náskokem 45 sekund před Švédem Oliverem Solbergem. Evans zaostal za vítězem 1:19,5 minuty. Nejlepší z jezdců konkurenčního týmu Hyundai Andrien Fourmaux z Francie byl čtvrtý.

Na druhém místě pořadí MS vystřídal Pajari pilota Toyoty Takamota Kacutu, jenž i kvůli jezdecké chybě a nárazu do stromu v závěrečné power stage dojel šestý.

Šampionát bude po měsíční pauze pokračovat koncem srpna v Paraguayi.

Finská rallye

Konečné pořadí: 1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) 2:27:58,0, 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -26,7, 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -1:19,5, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -1:35,9, 5. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -3:52,5, 6. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -4:18,2, ...25. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS) -17:08,1.

Průběžné pořadí MS (po 10 ze 14 soutěží): 1. Evans 201, 2. Pajari 171, 3. Kacuta 160, 4. Solberg 156, 5. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 139, 6. Fourmaux 129.

Průběžné pořadí týmů: 1. Toyota 514, 2. Hyundai 340, 3. Toyota II 184, 4. M-Sport Ford 130.

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