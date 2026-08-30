Vyhraje Pajari třetí podnik za sebou? Paraguayskou rallye po druhé etapě vede

Čtyřiadvacetiletý Pajari vyhrál červencovou rallye v Estonsku a začátkem srpna triumfoval na domácí půdě ve Finsku. Do Paraguaye díky tomu cestoval jako druhý muž celkového pořadí s odstupem 30 bodů za týmovým kolegou Elfynem Evansem.
Brit je po sobotě třetí se ztrátou 56,3 sekundy a třísekundovým náskokem před čtvrtým Francouzem Adrienem Fourmauxem z Hyundaie.
Loňské vítězství v Paraguayi neobhájí úřadující mistr světa Sébastien Ogier. Francouz nedokončil páteční etapu kvůli zlomenému ramenu zavěšení své toyoty a v soutěži pokračuje s velkou ztrátou.
Po Paraguayi budou v letošním kalendáři WRC zbývat tři rallye.
Paraguayská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích
Po 2. etapě: 1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) 2:45:26,7, 2. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20) -24,1, 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -56,3, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -59,6, 5. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -3:25,7, 6. McErlean, Treacy (Ir./Ford Puma) -3:32,0.